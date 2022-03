El actor argentino Leonardo Sbaraglia fue reconocido hoy con el Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina de la 25ta. edición del Festival de Cine de Málaga, por su protagónico en el film Errante corazón de Leonardo Brzezicki.

El palmarés fue dominado por Cinco lobitos, de la vasca Alauda Ruiz de Azúa, que se llevó el Biznaga de Oro a la Mejor Película Española; y por Utama, del boliviano Alejandro Loayza Grisi, premiada con el Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana.



Leonardo Sbaraglia posa para los fotógrafos durante el estreno de la serie de Movistar “Todos mienten”, en enero en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

La nueva edición del festival andaluz, que inició el pasado 18 de marzo y finaliza formalmente mañana, pone el foco especialmente en el cine en español.

Un jurado de lujo

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes, integrado por Cecilia Suárez, Javier Cercas, Manuel Martín Cuenca (Presidente), Marco Mühletaler y Marta Nieto, dio además a Loayza Grisi el premio a la Mejor Dirección y a Ruiz de Azúa el de Mejor Guion.

Uno de los filmes a consideración del jurado era Errante corazón (titulada como Ámame en España), que sigue la historia de Santiago, un padre soltero y quebrado emocionalmente que está totalmente a la deriva en su vida personal luego de una ruptura, y que encuentra refugio especial en la relación estrecha y emotiva que mantiene con Laila (Miranda de la Serna), su hija adolescente.

“Gracias por este hermoso premio”, escribió el intérprete argentino a través de su cuenta de Instagram, ya que por compromisos de trabajo no pudo estar presente en la ceremonia.

Otro premio para Mercedes Morán

Otra argentina galardonada en el Festival fue Mercedes Morán, quien recibió el jueves el Premio Retrospectiva por su trayectoria.

“La última vez que estuve en Málaga fue por los Goyas y nunca imaginé que la vuelta iba a ser con tanta alegría”, dijo Morán al recibir el premio.

Días atrás, la actriz conversaba desde la ciudad española y planteaba que el reconocimiento que iba a recibir tenía “un sabor muy especial”: “Se trata de un hermoso reconocimiento que me hace sentir muy feliz y agradecida porque no se otorga por un trabajo en particular sino a todos los que hice”, resaltaba.

En los fundamentos del galardón, las autoridades del festival malagueño destacaron que “la actriz argentina ha intervenido en títulos imprescindibles del cine latinoamericano de las últimas décadas”.

MFB