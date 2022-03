Sinisa Mihajlovic, ex jugador de la selección de Yugoslavia y actual entrenador del Bologna en la Serie A de Italia, confirmó en conferencia de prensa que nuevamente padece de leucemia, enfermedad con la que lucha desde el 2019. Así las cosas, deberá ser nuevamente hospitalizado e iniciará un tratamiento que lo alejará de los terrenos de juego.

A pesar de la mala nueva, el técnico serbio se mostró optimista: “Es valiente la enfermedad si todavía quiere enfrentarse a alguien como yo. Estoy listo para darle una lección“.

Además explicó: “Mi remisión después del trasplante (de médula en octubre de 2019) fue formidable, pero desgraciadamente, estas enfermedades son traicioneras. Los últimos análisis revelaron un riesgo de recaída y, para evitarla, deberé realizar un recorrido terapéutico”.

“A principios de la semana que viene tendré que ausentarme y estaré ingresado en el hospital en el ‘programa departamental de terapias celulares avanzadas’ dirigido por la Dra. Francesca Bonifazi, que ya me ha seguido en la fase anterior de mi camino terapéutico. Sé que estoy en excelentes manos. A diferencia de hace dos años y medio cuando apenas lograba contener las lágrimas, esta vez me ven más tranquilo. Sé lo que tengo que hacer y sobre todo mi situación es muy distinta a la de entonces”, expresó el DT.

Y agregó: “Espero que los tiempos sean cortos. Me conocen y saben que haré todo lo posible para que sean aún más rápidos, pero seguro que tendré que perderme algunos partidos. Ya he establecido en la sala de guardia que me acogerá todo lo necesario a nivel tecnológico para seguir al equipo las 24 horas del día… Desde los entrenamientos hasta todo lo demás”.

Mihajlovic, quien en Bologna tiene bajo sus órdenes a los argentinos Nico Domínguez y Nehuén Paz, ingresará la próxima semana en el hospital Sant’Orsola y se perderá la definición del torneo italiano, en el que su equipo marcha 12° a ocho fechas del final.

“El inicio de este 2022 no fue el mejor, pero ni yo ni el equipo debemos sentir pena por nosotros mismos, es en las dificultades que se mide el coraje y la capacidad de reacción de los hombres”, dijo al respecto de la actualidad del Bologna. Y sobre el final, cerró: “Los muchachos no me defraudarán. Lucharé con ellos como siempre y sé que ellos también lucharán por mí. Son buenos muchachos y buenos jugadores. Pido a la maravillosa afición del Bologna que los apoye y ayude. Ya sea en los entrenamientos, los partidos, fuera o en una habitación de hospital, no cederemos ni un centímetro. Subiremos en la clasificación y pronto volveré aquí, con el equipo y con todos vosotros”.

El anuncio de Mihajlovic