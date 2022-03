Pamela David lleva doce años en pareja con Daniel Vila, con quien tuvo a su hija menor, Lola (9). Sin embargo, en una entrevista que le concedió a la Revista Gente, la conductora confesó que al principio de la relación no pensó que fuese a prosperar y que se coronó menos que se coronara con el casamiento que celebraron en 2016. “No me interesaba como hombre, sino como persona. Me lo encontraba en eventos y me quedaba horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran ciertas”, contó.

No obstante, Pamela no se preocupó por negar la relación sobre la que todos rumoreaban. “¿Para qué voy a salir a desmentir algo que no pasó? ¡Ni loca! Si no pasaba nada. A mí me entretenía hablar con él, así que no me importaba que hablaran y dijeran lo que quisieran”, dijo. Y, reconoció que, cuando se conocieron, ambos estaban casados por lo que iniciar un vínculo resultaba “complicado”.





Por aquellos años, la conductora se estaba divorciando de Burno Lábaque, padre de su hijo Felipe (15), en tanto que el Presidente del Grupo América estaba terminando su pareja con la periodista Sandra Scifo.

Sin embargo, David reconoció que Vila fue insistente a la hora de tratar de seducirla. “No le voy a quitar mérito. Al principio creía que se trataba de un touch and go. Para nosotros es importante Montevideo, Uruguay porque fue dónde empezó todo”, dijo. Y explicó que el empresario no dudó en hacer todo lo necesario como para lograr un “sí” como respuesta por parte de ella. “Hacía locuras, muchas locuras todo el tiempo. Fue perseverante y acá estamos. Doce años, un montón”, concluyó.