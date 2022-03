Pamela David le dio una entrevista a la Revista Gente en la que habló como nunca de su historia de amor con el presidente del Grupo América, Daniel Vila.

La conductora y modelo, que está en pareja con el empresario hace 12 años y casada desde 2016, reveló detalles del comienzo de la relación y destacó que ella, en un principio, no se fijaba en él como una posible pareja.

“No me interesaba como hombre, sino como persona. Me lo encontraba en eventos y me quedaba horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran ciertas”, aseguró Pamela, que junto a Vila tuvieron a Lola, su hija de 9 años.

Luego, Pamela confesó que cuando conoció a Vila, ambos estaban casados y era “complicado” iniciar un vínculo amoroso. En esa época, la modelo estaba separándose del basquetbolista Bruno Lábaque, padre su hijo Felipe; mientras que el empresario estaba saliendo de su relación con la periodista Sandra Scifo.

“Era complicado porque estaba casada, él también. Pero los dos estábamos separándonos, porque es la única forma de conocer a una persona”, afirmó la conductora.



Daniel Vila y Pamela David.

Foto: Rolando Andrade StracuzzI.

“Él fue muy perseverante“, recordó. Y agregó: “No le voy a quitar mérito. Al principio creía que se trataba de un touch and go. Para nosotros es importante Montevideo, Uruguay porque fue dónde empezó todo”.

Sobre las cosas que Vila hizo para conquistarla, subrayó: “Hacía locuras, muchas locuras todo el tiempo. Fue perseverante y acá estamos. Doce años, un montón”.

Daniel Vila sobre Pamela David: “Sigo tonto de amor por ella”

El año pasado, Daniel Vila también se había referido a su historia de amor con Pamela David en diálogo con Alejandro Fantino. Allí, el empresario había confesado cuál había sido su método para llegar al corazón de la modelo y conductora.

“Lo que la tuve que perseguir… Hoy me acusarían de acoso. Estaría preso por acoso”, había dicho el presidente de Grupo América. Y confesó: “Me enamoré de Pamela. Hoy sigo tonto de amor por ella“.



Daniel Vila y Pamela David son padres de una hija en común: Lola, de 9 años. (Fundación Zaldivar/Grupo Mass).

“Lo que la tuve que perseguir… Hoy me acusarían de acoso. Estaría preso por acoso”, aseguró el presidente de Grupo América en esa oportunidad. “Me enamoré de Pamela. Hoy sigo tonto de amor por ella”, confesó.

Y contó cómo es que conoció a quien es hoy su pareja hace 12 años y madre de su hija menor, Lola: “Me enamoré sin conocerla. En esa época teníamos una revista que se llamaba Poder que le habíamos comprado a (Daniel) Hadad. En una tapa, en uno de los mundiales, estaba Pamela con un un body painting. Vi esa foto que estaba en la redacción, de gran tamaño, y dije ‘ésta es la mujer de mi vida'”.

“Pensá que debe haber sido tres años o cuatro antes de conocernos”, rememoró Vila. Y luego hizo alusión al momento en que la cruzó por primera vez en el estudio de Animales Sueltos con Ale Fantino como testigo: “Fue en tu programa. Ella no me conocía”.

“Yo era el presidente de América pero no nos habíamos cruzado ni en el pasillo. Después pensé cómo entro… Era una situación difícil, yo era el jefe, el presidente de América, y ella mi empleada”, recordó Vila. Luego coincidieron en un viaje a Uruguay y allí comenzó una historia de amor que dura hasta hoy y que ambos se encargan de endulzar cada vez que hablan de la misma.