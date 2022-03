Una nueva edición de lo peor del cine.

“Diana: el musical”, la versión filmada del musical de Broadway que puede verse en Netflix, fue elegida la peor película del año en la 42da. edición de los premios Razzie, que el día anterior a cada gala de los Oscar destacan lo peor del cine en los últimos doce meses.



La cinta confirmó su condición de “favorita” luego de ser la más nominada, y según anunciaron los organizadores del no tan deseable honor fue elegida en cinco categorías: Peor Película, Peor Actriz, Peor Actriz de Reparto, Peor Dirección y Peor Guion.

Diana: el musical.

La siguió de cerca “Space Jam 2: Una nueva era”, la película con LeBron James y los Looney Tunes que se llevó tres razzies: con la leyenda de la NBA elegido como Peor Actor, Peor Pareja en pantalla y Peor Remake, Robo o Secuela.



Este año los Razzies sumaron una categoría especial solo para Bruce Willis, que en 2021 estrenó nada menos que ocho películas como protagonista o actor secundario. De todas ellas, la cinta de ciencia ficción “Cosmic Sin” fue la “ganadora”.

Space Jam 2.



En tanto, Will Smith recibió el único premio que realmente puede considerarse positivo, que reconoce un gran trabajo a un artista que haya ganado varios Razzies en el pasado. En este caso fue para Will Smith, el actor que había sido elegido cuatro veces antes como el peor actor y este año fue felicitado por “Rey Richard: una familia ganadora”, la película por la que se espera que mañana gane su primer Oscar.



La siguiente es la nómina completa de los Razzies 2022:

– Peor Película: “Diana: el musical” (La versión de Netflix).

– Por Actor: LeBron James por “Space Jam 2: una nueva era”.

– Peor Actriz: Jeanna de Waal por “Diana: el musical”.

– Peor Actriz de Reparto: Judy Kaye, tanto por sus rol de la reina Isabel como por el de Barbara Cartland, en “Diana: el musical”.

– Peor Actor de Reparto: Jared Leto por “La casa Gucci”.

– Peor performance de Bruce Willis en una película de 2021 (categoría especial): Bruce Willis en “Cosmic Sin”.

– Peor Pareja en pantalla: LeBron James y cualquiera de todos los personajes animados en “Space Jam 2: una nueva era”.

– Peor Remake, Robo o Secuela: “Space Jam 2: una nueva era”.

– Peor Dirección: Christopher Ashley, por “Diana: el musical”.

– Peor Guion: “Diana: el musical”, con guion de Joe DiPietro, y música y letra de DiPietro y David Bryan.