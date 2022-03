Gabriel Katopodis.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, se refirió hoy a las disputas internas que atraviesa el Frente de Todos (FdT) y exclamó que se viene un futuro grave para la coalición si no consiguen resolverlas a tiempo. En una entrevista radial, subrayó la necesidad de que el Gobierno se ponga “a la altura” de la coyuntura y advirtió: “Si no, nos van a cagar a palos”.



En diálogo con Radio 10, el funcionario planteó que el FdT fue “la solución que encontró la gente para terminar con Macri en 2019, en un momento muy difícil de la vida cotidiana de muchos argentinos”, y enfatizó: “Nuestro acuerdo con la sociedad fue y es por vía del FdT y el dato es que no es una hipótesis que Macri quiera volver. Esta ahí. El macrismo ve la oportunidad de volver porque ve que el Frente de Todos se puede romper”.



“Tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto, no nos van a perdonar que no estemos a la altura. Cuando se cuente que estuvimos casi al borde de una guerra mundial, si se escribe que la dirigencia del FdT estuvo disputándose en cuestiones internas, bueno, la verdad es que nos van a cagar a palos todos los argentinos”, aseguró.



“Sería muy irresponsable de parte de todos sus dirigentes dejar a la gente en manos de esa derecha que se pasea por todos los canales de televisión diciendo que quiere volver”, insistió el ministro, en medio de la interna que se desató entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el acuerdo que se firmó con el FMI y que fue aprobado en el Congreso, pero con el voto negativo de los referentes que responden a la vicepresidenta.



El ministro sostuvo que lo que tiene que hacer el Frente de Todos es: “Debatir como lo hicimos y lo tenemos que seguir haciendo sobre la mejor forma de cómo mejorar el poder de compra de la gente”.



En esa línea, el funcionario aseguró que “se está saliendo” de “una de las peores crisis económicas” de la historia argentina y destacó, a modo de ejemplo, que “el desempleo está en uno de los niveles más bajos de los últimos 5 años”. “Se viene recuperando toda la actividad industrial, hay obras públicas en todo el país y vamos a crecer seguramente entre dos y tres años consecutivos. Esto se tiene que transformar en más laburos y mejores salarios. Y va a ser en este rumbo, con el Frente de Todos. Y no solo nos van a votar porque estemos juntos, sino porque le mejoramos la vida a la gente”, cerró.