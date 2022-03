Foto NA.

Finalmente, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el programa que fue negociado cerca de dos años con la Argentina y trajo una bocanada de oxígeno al gobierno de Alberto Fernández en tiempos difíciles para el oficialismo. Sin embargo, más allá de la celebración de haber dado un paso clave en la renegociación de la deuda, crecen las dudas en Washington y Wall Street.



Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center, instituto de investigación política, opinó que “a medida que las negociaciones se prolongaban, no estaba claro si Argentina evitaría un incumplimiento que podría haber provocado una nueva crisis económica y arrastrado al país a una Siberia financiera”.



“A veces, parecía que el Gobierno estaba considerando seriamente la falta de pago. El FMI es ampliamente rechazado en Argentina y tal vez el Gobierno vio una lucha prolongada como políticamente ventajosa. Afortunadamente, las cabezas más frías prevalecieron”, consideró el especialista en un diálogo revelado por Clarín.



El periodista Ezequiel Burgo, reveló en un artículo para Clarín los motivos que llevan a creer que el acuerdo está lejos de ser satisfactorio y parece poco probable que pueda cumplirse. “Cinco directores del organismo habrían reclamado que el país inicie de una vez un camino de reformas estructurales según fuentes al tanto de las negociaciones. Habrían sido Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Francia. Todos ellos están a favor de que el país reduzca las barreras regulatorias a la productividad, a las inversiones y al empleo formal”, comentó.



Burgo reflexiona en un pasaje de su artículo que “a primera vista luce contradictorio que mientras los directores solicitan que la Argentina lleve adelante reformas, el préstamo de Facilidades Extendidas que acordaron el Fondo y la Argentina no incluya entre las condicionalidades modificaciones de esa naturaleza en los esquemas legales que regulan la mayoría de los mercados en la Argentina”.



El periodista es claro y afirma que “el FMI sabe que este Gobierno no está en condiciones de llevar adelante reformas, mucho menos luego de que La Cámpora votara en contra el programa con el FMI en el Congreso semanas atrás”, aseveró.



“Si el acuerdo actual no incluye medidas de fondo y el directorio está diciendo que éstas son necesarias para que la Argentina deje atrás sus vulnerabilidades, el FMI no está confiando en la potencialidad del programa actual. O sabe de sus limitaciones o que para que cumpla los requisitos mínimos (desembolsar el dinero para que Argentina no entre en atrasos y cobre la deuda), el acuerdo deberá ser calibrado una y otra vez”, cerró.