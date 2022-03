Alberto Fernández volvió a hablar a cinco días de su última entrevista periodística y tras una semana donde se acrecentó la distancia con Cristina Kirchner. El Presidente dejó una particular definición al sostener que en la actualidad existe una “inflación autoconstruida en la cabeza de la gente”.

En declaraciones a la TV Pública, el mandatario apuntó a que en la actualidad deben abordar “el problema de la inflación autoconstruida, una inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee que los precios de los alimentos suben y suben los precios de todo”. Lejos de arrepentirse de llamar “guerra” a su plan antiinflacionario, Alberto Fernández dio a entender que fue mal interpretado y agregó: “Todos estamos librando una guerra contra la inflación”.

Sostuvo a su vez que la disparada de los precios está vinculada a la “concentración de la producción de alimentos”. “Ahí tienen que ver los formadores de precios que tienen que llamarse a la reflexión para que entiendan que la suerte de tener un oligopolio no los autoriza a hace padecer a los argentinos”, afirmó entrevistado en el programa Desiguales.

Durante los últimos días la grieta entre el mandatario y los cristinistas se profundizó. A la par, el Gobierno anunció una nueva lista de Precios Cuidados e instó a las empresas a que retrotraigan los precios a principios de marzo, en el marco de la “guerra contra la inflación”. Pero el núcleo duro de la vicepresidenta aún mantiene el diálogo roto con la Casa Rosada que inició con el rechazo al acuerdo alcanzado con el FMI.

Fernández había hablado por última vez el pasado martes en El Destape junto a Roberto Navarro. Además de reconocer la fuerte interna en el Frente de Todos le reprochó a La Cámpora la falta de apoyo. “Esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”, les esputó ante el micrófono amigo.

Por su parte, Cristina Kirchner reapareció este miércoles junto a las Madres de Plaza de Mayo. La vicepresidenta visitó la sede de la entidad y difundió una fotografía del momento. Se esperaba la publicación de una nueva carta, pero aún no se manifestó.

Este domingo Hebe de Bonafini habló en Radio 10. Dijo que el presidente y sus ministros “mienten”, tildó a Fernández de “derecha” y lo acusó de utilizar al Frente de Todos para llegar a la presidencia.

Máximo Kirchner, en tanto, reapareció en un breve reportaje realizado por la militancia de La Cámpora en el marco de la marcha para conmemorar el 24 de Marzo y envió un mensaje al Gobierno, tras su rechazo al acuerdo con el FMI. “Cuando la gente está presente en un gobierno, lo malo es menos malo y lo bueno es bueno. Es con la gente adentro. Siempre, compañero”, lanzó.

En otro mensaje que pareció dirigido al mandatario, indicó: “No manejamos los canales. Quedó claro en los últimos 50 días que todos los canales, no faltó ni uno, criticaron nuestra postura sobre el FMI. Uno elige: los estudios de TV o la gente”.

Fernández eligió Desiguales, un ciclo de tinte militante para reaparecer en vivo desde la TV Pública, que conduce una funcionaria de su riñón: Rosario Lufrano.

El Presidente dedicó varios posteos en Twitter para promocionar la entrevista en Desiguales, conducido por Pablo Caruso y Luli Trujillo. A esa promoción oficial se sumó la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti.

