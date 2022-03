Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora, volvió a apuntar este domingo a la falta de diálogo dentro del Frente de Todos y a los “laderos” del presidente Alberto Fernández.

“No hay que tenerle miedo al debate. Si la unidad se transforma en un cepo en términos de debate y de propuestas, estamos en problemas”, expresó en diálogo con Futurock. Y pidió generar espacios de encuentro para dirimir las diferencias.

El funcionario bonaerense destacó la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y habló de “ingratitud” hacia quien -según dijo- es responsable de llevar a la coalición a ser gobierno y que actualmente es objeto de críticas dentro del espacio.

“Tenemos que estar a la altura, tener grandeza. El Presidente como sus laderos, o personas de mayor confianza, deben salir del laberinto en que se metieron respecto a creer que el enemigo es Cristina o el sector que representa”, manifestó.

Al tiempo que aseguró que el verdadero “enemigo” es el Fondo Monetario Internacional, junto con otros intereses externos que han puesto un “cepo” a la democracia argentina.



Amado Boudou junto a Maximo Kirchner, Andrés Larroque, Eduardo “Wado” De Pedro y Axel Kicillof en la marcha del 24 de marzo.

De esta manera, Larroque volvió a expresar su posición en medio de la crisis que atraviesa el oficialismo, con pase de facturas entre el ala dura del kirchnerismo y el sector cercano al jefe de Estado.

“Queremos que exista el frente. No hay una institucionalidad del FdT, no hay una mesa, ámbitos visibles, no se sabe donde se discute. No creo que los off sean el ámbito pertinente para discutir en el seno de una fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar”, manifestó.

Al tiempo que aseguró que desde un sector del oficialismo se busca ponerle el mote a La Cámpora y al cristinismo de ser “sectarios” y buscar una ruptura de la unidad de la coalición de Gobierno.

El ministro de Axel Kicillof también apuntó a la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien responsabilizó de haber tenido como objetivo “humanizar” al Fondo Monetario Internacional, que -según expresó- fue el “pináculo” que dinamitó la unidad.

“El FMI viene por el peronismo. Estuvimos dos años tratando de humanizar al FMI, ese fue el error del ministro de Economía y llegamos a esta situación que es muy difícil”, señaló Larroque.

Al tiempo que cuestionó duramente al titular de Hacienda por haber dado de baja el Ingreso Familiar de Emergencia, en medio de la difícil situación que atraviesan los sectores más vulnerables del país.

“Nos plantearon que el IFE no podía continuar porque eso se iba al dólar blue y a la inflación y seguimos con inflación alta. Muy alta, con 30 puntos como al inicio del año pasado y no está el IFE que hubiera sido un elemento que hubiese colaborado a transitar un momento difícil”, remarcó.

Finalmente, el dirigente camporista pidió dirimir las diferencias para cambiar muchas cosas y así resolver los problemas de la sociedad argentina, pero también para tener una “alternativa” en las presidenciales de 2023.

“Necesitamos el Alberto previo a las PASO del 19, después hubo una situación a partir del resultado y de cómo de alguna manera los oropeles de la cercanía del poder, escenarios que se fueron configurando y un alza positiva de la imagen del Gobierno generan contextos que acercan la tentación de creer que esto no se construyó entre todos”, concluyó.