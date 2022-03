Anonymous

Tal como lo había advertido 48 horas atrás, el grupo internacional de hackers Anonymous publicómiles de documentos sensibles que fueron robados de los servidores del Banco de Rusia.



Se trata de unos 35 mil archivos que pesan unos 28 gigas y fueron hackeados de la entidad monetaria rusa como parte de la guerra cibernética que se libra casi a la par de los enfrentamientos entre las fuerzas de Vladimir Putin y las de Ucrania.



El reconocido grupo informó a través de su cuenta de Twitter que los archivos fueron distribuidos por toda la red y que si los enlaces son censurados, serán compartidos nuevamente para que los datos sustraídos de los servidores rusos sigan estando a disposición de la ciudadanía de todo el mundo.

🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

“People shouldn’t be afraid of their government, governments should be afraid of their people.”

The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia

🔻 pic.twitter.com/BJJBMpZESZ

— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022

Entre los documentos hackeados se encuentran acuerdos, correspondencia, transferencias de dinero, secretos comerciales con magnates, informes económicos secretos, acuerdos comerciales firmados con otros países, declaraciones, videoconferencias y programas informáticos utilizados.

❗️

“We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links.”

1)https://t.co/lJ5TVUTneG

2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l

— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022

“Miles de civiles inocentes han sido asesinados por orden de Putin en Ucrania, cientos de miles se han visto desplazados, se han bombardeado hospitales, escuelas y refugios, niños han perdido sus familias y familias han perdido sus niños”, señaló Anonymous.



Por el momento, las autoridades de la Federación Rusa no han confirmado el ataque cibernético.



Este tipo de episodios se incrementó desde la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania, hace un mes: no sólo Anonymous está involucrada en esta ofensiva virtual contra el Kremlin, sino que la IT Army de Ucrania también está colaborando en estos ataques.