Hay marcas, la mayoría, en rigor de verdad, que se desviven por tener celebridades entre sus clientes. Es una vía publicitaria con múltiples canales de difusión, en especial en estos tiempos de imperio de las redes sociales, con decenas de millones de personas pendientes de qué hacen, qué dicen, qué visten y, claro, qué manejan estas estrellas. Pero hay empresas que aplican filtros muy rigurosos en su nómina de compradores, porque su prestigio y su cartera no están atados a alguna acción de marketing específica. Sucede con Ferrari. Pero también ocurre con Bugatti, que tiene su propia lista negra de ricos y famosos que no pueden adquirir sus autos.

Incluso hay nombres que se repiten entre estas dos marcas, de las más deseadas en el mundo automotor, con una escasísima producción anual de unidades. Bugatti tiene por filosofía intentar mostrarse de mente más abierta que Ferrari, ya que la compañía de Maranello muestra un celo muchas veces hasta excesivo: una persona con altísimo perfil en sus redes sociales que muestra un deportivo italiano sin el recato que la marca quiere es motivo para aplicarle el derecho de admisión.

“Esta marca no debe verse como cerrada. Queremos compartir. Si alguien entra, el automóvil no está acordonado, puede tener una mirada. Podés tocarlo, sentirlo. No estamos aquí porque queremos vender autos, estamos aquí para representar una marca hermosa. Es importante para nosotros”, dijo alguna vez Anita Krizsan, una húngara que con un cargo gerencial en una concesionaria de Bugatti del Reino Unido, llegó a vender 11 Veyron en un año, con una facturación superior a los 20 millones de dólares.



Cristiano Ronaldo es uno de los clientes favoritos de Bugatti.

Bugatti no tiene tanto prejuicio con la ostentación alrededor de sus autos. De lo contrario, las estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema ya estarían vetadas. El portugués y el francés tienen sendos Veyron y Chiron, y CR7 le sumó recientemente un Centodieci. Incluso, se le atribuyó al delantero del Manchester United haber comprado el exclusivísimo one-off La Voiture Noire, de 18 millones de dólares, lo que sin embargo nunca fue confirmado.

Pero hay casos y casos. Y por más que un vendedor de Bugatti quiera mostrarse de mente abierta, la propia marca de Molsheim puede filtrar una lista con celebridades que alguna vez pudieron comprar un Bugatti, pero en la actualidad lo tienen prohibido por acciones o manifestaciones que irritaron a la compañía.

Tampoco los necesitan: ya han colgado el cartel de “agotado” para el Chiron, el auto más rápido del mundo con su motor W16 de 8 litros y hasta 1.600 caballos, con sus 500 unidades comprometidas para la producción ya ubicadas.

La lista negra de Bugatti

Floyd Mayweather tiene un patrimonio estimado en 1.200 millones de dólares. El ex boxeador podría adquirir, con ese dinero, 300 de los 500 Chiron que se fabricaron, tomando su valor cercano a los 4.000.000 por unidad. Pero no pudo tener siquiera uno, porque a Bugatti no le cayó en gracia lo que hizo con dos Veyron que había adquirido cuando todavía estaba en actividad boxística.

Lo que trascendió es que Money cayó en desgracia con la automotriz francesa después de poner a la venta sus Veyron Grand Vitesse de 2011 y Veyron Grand Sport Vitesse de 2015. Se los compraron por US$ 2,45 millones y US$ 3,95 millones, respectivamente, incluso más de lo que había pagado por ellos.



Mayweather, con un Veyron.

Según se supo, Mayweather se deshizo de ellos porque no los consideraba buenos autos. Aburrido, un día decidió venderlos para poder comprarse joyas de alto valor. Y así como Ferrari lo puso en su lista negra, Bugatti parece haberle seguido los pasos al Cavallino Rampante.

Jenson Button, ex piloto de Fórmula 1 que fue campeón en 2009 con el Brawn GP no estuvo muy a gusto con su Veyron. Según dicen, Bugatti se enojó porque el inglés no valoró mucho su vehículo y además siempre eligió otro modelo para mostrarse en público. Con unos 2.400 kilómetros recorridos, lo “regaló” por un millón de dólares. Bajo estas condiciones, la marca francesa prefirió apartarlo de su lista de clientes, ante una futura compra.



El Bugatti bañado en oro de Flo-rida-

Tom Cruise fue víctima de un infortunio que lo condenó. Sucedió en la avant premiere de una de sus películas de Misión Imposible. En un video se puede ver como el actor estadounidense se baja de su Veyron se acerca al lado del acompañante y no puede abrir la puerta en varias ocasiones. Ese desliz de Cruise, llevó a la marca a quitarle el beneficio de compra porque dejó mal parado a la calidad de Bugatti.

La situación más grave vivida por la automotriz fue la que pasó con Flo-Rida. El rapero estadounidense fue detenido por la policía manejando borracho, justamente cuando conducía un Bugatti. Para la firma resulto un momento incomodo e inaceptable y por ese motivo decidieron también sumarlo a la lista negra, con un pequeño detalle más: también le dio un baño de oro de 24 kilates a su Veyron.



Simon Cowell fue crítico de su Bugatti Veyron.

Simon Cowell es un productor musical es reconocido por la creación de bandas de jóvenes talentos y por haber sido un jurado impiadoso en realities como America’s Got Talent. Bugatti le pagó con la misma moneda: lo tachó de su lista. “Este fin de semana me compré mi auto favorito, así que voy a tener que decir adiós a mi Bugatti”, dijo el británico. Sus palabras no cayeron bien en la empresa y así lo apartaron de sus clientes.