Pasaron nada menos que 45 años. Interminables, eternos para Audrey Clifford, quien vio cómo sus dos hijos crecían sin ella. Y con un puñal clavado que no dejaba de doler: sabiendo que la culpaban por la muerte de su padre.

Incluso cuando su hijo Leon Towers se hizo conocido por millones de televidentes como un experto en animales, la mujer pensaba que ella era la única persona a la que nunca se le permitiría conocerlo como debería. Y las razones estaban más que claras. O no tanto.

Huída misteriosa de la casa familiar

La mujer había escapado de casa a los 20 años, sin dejar señales, culpada por sus suegros por la muerte de su esposo Brian. Y lo peor, dejando a su cuidado a sus hijos Nikki, de 2 años; y Leon, un bebé de 6 meses.



Leon Towers durante su infancia, tras ser abandonado por su madre Audrey Clifford.

De hecho, ambos chicos crecieron con un único relato: la maldita madre que huyó era la responsable de que su padre estuviera muerto, informa Mirror.

Pero al parece nada es para siempre, y más allá de la frase trillada, así sucedió en esta dramática historia. Así, la verdad comenzó a ver la luz cuando el conductor de televisión decidió hurgar un poco más en su pasado.

La ya figura pública preguntó en Facebook si alguien había conocido a su padre y se sorprendió cuando viejos amigos de la familia comenzaron a ponerse en contacto con él.

“Realmente nunca sentí que pertenecía a ningún lado. Me mudé por todas partes pero nunca sentí un lugar como propio. Es por eso que tomé la decisión de investigar, pero jamás imaginé lo que sucedió después”, cuenta quien estuvo en programas como Embarrassing Pets, y se unió a la estrella de televisión Anthea Turner en un evento sobre el rescate de muebles destrozados por mascotas.



Las 46 tarjetas de cumpleaños que le regaló la madre a su hijo por el tiempo perdido.

La verdad sobre la madre sale a la luz

Leon, de 46 años y padre de tres hijos, se enteró de que su madre había sido el chivo expiatorio de la familia de su padre, lo que no le dejó más remedio que huir sin él y sin su hermana Nikki.

Luego de que finalmente la rastreó en las redes sociales, se puso en contacto con un emotivo mensaje que le decía: “Lo siento por la vida que has pasado. No has tenido más que miseria”.

Llegó a destino el mensaje, seguramente soñado durante décadas y Audrey respondió cuatro minutos después y hablaron por primera vez, admiten.



Audrey y su hijo Leon felices tras ponerse al día con sus vidas.

De entrada reconoció que había estado demasiado asustada para tratar de contactarlo durante todos este tiempo, porque pensaba que la odiaba producto de que la familia le pudriera la mente con mentiras.

Como era de esperar, comenzaron a hablar a diario, sobraban temas para ponerse al día. Y el hombre cuenta una fabulosa anécdota: “El día de mi cumpleaños en junio pasado me envió 46 tarjetas. Y lo particular es que como nunca me había enviado uno antes, mandó la gama completa: una para un niño de un año, una para uno de dos años… así hasta mis 46”.

Emotivo reencuentro

Toda charla tenía un final inevitable, el ansiado reencuentro. Y al fin se dio el verano pasado en Irlanda, donde Audrey, hoy de 66 años, armó su nueva vida.

“Mamá vive en soledad hace 46 años. Nunca celebró la Navidad o los cumpleaños, jamás tuvo reuniones o regalos”, asegura Leon, y revela que cuando fue a verla no fueron a ningún lado, solo se sentaron a charlar, así durante dos semanas. “Fue increíble estar con ella”, exclama.



Leon fue a visitar a Audrey Clifford a Irlanda.

Finalmente Audrey también se reunió con Nikki, ahora de 48 años. “Mis nervios eran como gelatina cuando la estaba esperando en el aeropuerto. Una mezcla de mariposas, emoción y conmoción. Cruzó las puertas, simplemente corrió hacia mí y me abrazó. Fue perfecto”, contó con los ojos iluminados, visiblemente emocionada.

Leon, originario de Maryport, Cumbria, explicó: “Tenía solo 16 años cuando se casaron y poco después nos tuvo a mí y a mi hermana. Durante años nos dijeron que mamá tenía la culpa de la muerte de nuestro papá. Creímos que ella lo mató cuando tenía 20 años“, inicia su exposición.

“Por lo que me han dicho, no fue un matrimonio feliz. Eran demasiado jóvenes”, apunta Leon. Y continúa con un momento estremecedor: “Nuestro abuelo siempre nos decía que ella tenía la culpa. Pero ahora descubrí que murió de una sobredosis de drogas. Esa noche, cuando mamá llegó a casa, se acostó junto a él toda la noche sin saber que estaba durmiendo junto al cadáver de papá”.



Leon Tower junto a Anthea Turner.

Como consecuencia, la familia se separó y él y su hermana se encontraron en adopción. Leon terminó escapándose a los 14 años, y a partir de entonces inició una aventura que lo llevó por toda Inglaterra: vivió en Manchester, Londres y Brighton y finalmente construyó una exitosa carrera en la TV.

Pandemia para reflexionar

Cuando estalló la pandemia de coronavirus, durante la cuarentena, Leon decidió explorar la historia de su familia, averiguar más sobre ese pasado oscuro que no lo dejaba de atormentar. Y para mi sorpresa, me impactó la cantidad de personas que conocían a mi papá.

“Mi abuelo paterno estaba convencido de que ella había matado a su hijo y decidido a hacerle pagar. Abrió una brecha en nuestra familia”, remarca.

Leon también se conmovió al descubrir que Audrey había guardado un álbum de recortes y fotos de su vida y carrera. “Nos ‘vigilaba’ a la distancia. Se nota que siempre le había importado. Su mayor impedimento era pensar que la odiábamos”, asegura.

“Ahora sé que es una persona maravillosa: no podemos recuperar los últimos 46 años, pero vamos a aprovechar todo al máximo. Tiene toda una familia que conocer: nietos y bisnietos. Vamos a divertirnos mucho juntos”, sueña en voz alta.



Leon Towers es una estrella de la televisión que trabaja con las mascotas.

Ella sabe que los suegros la culparon por la muerte de si esposo, que su crueldad llegó a aspectos inimaginables. “Éramos demasiado jóvenes y después de su muerte me culpé a mí misma. Empecé a beber y me quitaron a los niños”, recuerda con dolor Audry.

En otoño alquiló una casa de vacaciones en Devon y él fue. Tenía Covid, pero aún así la pasaron de maravilla. No es para menos, se perdieron de tantas cosas que cada minuto de charla o compartir tiene un valor triple.