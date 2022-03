La calesita de Moreno, que desde hace casi 60 años es símbolo de la infancia de generaciones de chicos de esa zona del Oeste del Gran Buenos Aries, volvió a girar, pero esta vez en la Plaza de las Carretas que fue reacondicionada con nuevas luminarias y mobiliario urbano.

Sucede que, en su antiguo lugar al costado de las vías del Tren Sarmiento, ahora se está instalando un puente vehicular y hubo que trasladarla.

“Cuando nos dijeron que teníamos que sacar la calesita en un mes y mudarla teníamos miedo de que dejara de funcionar porque es un aparato de 60 años”, contó Marita Bella, una de las hijas del fundador de esta histórica atracción local, declarada como Patrimonio Cultural de Moreno en 2021..



Refaccionaron los juegos, la estructura y pintaron los biombos.

Ahora, aquella preocupación quedó en el olvido. “Finalmente fue una bendición porque la pudimos reacondicionar de un modo que jamás hubiéramos podido sin la ayuda del Municipio”, sintetizó.

La refacción se hizo con extremo cuidado durante un par de meses y cada pieza fue trasladada al antiguo cine para que allí pudieran restaurarlas. Fue un trabajo artesanal, una por una.

La reinauguración, una fiesta

La inauguración se hizo el tercer fin de semana de marzo y el momento en que volvió a girar fue emocionante para los más chicos, que pudieron dar una vuelta gratis, pero también para los padres y abuelos que recordaron sus propias visitas a la plaza durante su niñez.

“Mis viejos me llevaban caminando desde casa a la calesita, a 28 cuadras de distancia, y recuerdo a Néstor que nos hacía el jueguito con el anillo, pero cuando no llegábamos él mismo nos regalaba una vueltita más. Me dio nostalgia crecer y no poder volver a subir porque era “grande”, pero ahora pude llevar a mi hijo y fue lindo verlo ocupar ese lugar que yo ocupé alguna vez en los autitos y los caballos”, recordó Brenda Salas, vecina de Moreno.



El hijo de Brenda Salas, en el mismo autito que ella usaba de niña.

Es que desde que se inauguró, el 30 de octubre de 1962 en la esquina del Boulevard Alcorta Norte y Uruguay, frente a donde está ahora, la calesita fue testigo de tres generaciones de niños morenenses.

La fabricación estuvo en manos del padre de Marita y Néstor, Roberto Bella y de su socio Carlos López. Los biombos fueron pintados por la artista Silvia López que trabajó muchos años con Manuel García Ferré, y es por eso que Larguirucho, Anteojito, Hijitus, Profesor Neurus y Calculín, entre otros, fueron los personajes que caracterizaron desde los primeros tiempos a la calesita.



La calesita de Moreno, en su antiguo lugar.

Cuando falleció Roberto, su esposa Ofelia Vigil continuó con la calesita y luego quedó en manos de sus hijos, que son quienes hoy continúan con este legado familiar.

“Nuestra vida siempre giró en torno a la calesita. Es un legado inexplicable. La gente se nos acerca siempre y nos cuenta historias de nuestro papá que marcaron su infancia”, aseguró Marita.



Los chicos de Moreno disfrutaron de la reinauguración de la calesita en su nuevo espacio.

Con un festejo que incluyó títeres, música, pochoclos y vueltas gratis, el fin de semana la calesita comenzó a funcionar en la Plaza de Las Carretas, donde se colocaron nuevas luminarias y mobiliario urbano, y se realizaron tareas de reforestación y pintura.

El puente vehicular de las calles de Asseff y Uruguay por el cual la calesita debió ser trasladada iba a inaugurarse a fines de febrero, pero se demoró por mal clima y aún no hay fecha para que finalice la instalación. Se trata del cuarto puente modular sobre la traza del Tren Sarmiento en Moreno y es uno de los 13 que se instalan en el Oeste con el fin de reemplazar a futuro las barreras de los paso a nivel.