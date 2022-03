Una nueva protesta en contra de la política oficial hacia el campo se llevó a cabo el sábado en Chajarí, Entre Ríos, donde más de 300 productores se movilizaron y reiteraron el pedido a la Mesa de Enlace por una marcha a Buenos Aires.



Se trata de la tercera protesta contra las retenciones, entre otras cuestiones de la política del Gobierno hacia el campo, que se realizó en esa provincia luego de otras llevadas adelante en la última semana en Crespo y Gualeguaychú. En su discurso, Etchevehere señaló que en lo que va de su gestión el Gobierno no tomó ninguna medida en favor de los productores.



Desdoblaron el tipo de cambio, aumentaron las retenciones, intervinieron los mercados, crearon fideicomisos para quitarnos más recursos y, como si fuera poco, nos ofenden por cadena nacional y nos culpan por la inflación”, dijo al respecto.



Sobre las declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que habló de “ataques especulativos” de parte de “quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4×4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza”, aseguraron que “luego de las desafortunadas palabras de Feletti, los paranaenses presenciamos en nuestras calles cómo una larga comitiva del presidente Fernández era encabezada por una moderna y nueva 4×4 con vidrios polarizados, la misma con la que el gobierno nacional intentó desprestigiar al campo y su trabajo”, señaló Etchevehere al medio La Nación.



“Venimos perdiendo gran parte de nuestras vidas en las rutas y rotondas. Por eso, nuestro eslogan de hoy es ‘el campo dice hasta acá llegamos’. No podemos más, nos viven poniendo la mano en los bolsillos y el pie sobre la cabeza”, dijo al mismo medio Reniero.

“Estamos cansados de este atropello, hay mucha bronca. La tranquilidad y la paciencia en el campo se está acabando. No podemos seguir aportando de esta manera. No hay un plan, el Gobierno no tienen brújula, y nosotros necesitamos tener reglas claras para trabajar”, añadió el presidente de la Rural de Chajarí.



Etchevehere, apuntó también contra el gobierno provincial y señaló que a los productores les indigna que, aún estando en emergencia por la sequía y los incendios, el gobierno de Gustavo Bordet “esté analizando aumentos impositivos que van del 50 al 60%”. En ese marco, reclamó al gobernador que se pronuncie en defensa del sector local como hicieron otros gobernadores. Con información de La Nación.