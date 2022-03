Si se hubiesen entrenado, los argentinos podrían haber ganado la guerra de las Malvinas. Con serios problemas de logística por el bombardeo al buque “Atlantic Conveyor”, la falta de helicópteros, la pérdida de raciones, municiones y comunicaciones, los ingleses también estuvieron a punto de perderla. Ambos tenían las mismas armas. A pesar del dolor, el hundimiento del crucero “General Belgrano” estuvo ”justificado” para los británicos. Iba a atacarlos y los muertos fueron muchos porque todos se habían concentrado en el comedor a la hora del almuerzo. Una operación que autorizó inmediatamente el gobierno de Margaret Thatcher pero que el submarino británico Conqueror tardó 5 horas en decodificar, antes del ataque.

Cuarenta años después del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, el brigadier Julian Thompson (87), comandante de la Brigada de Comando 3 que desembarcó en las islas y dirigió la operación terrestre que los llevó a la victoria, recordó y relató a Clarín la otra historia de la guerra, sin secretos militares ni misterios ni teorías conspirativas.

Como muchas veces sucede en estos conflictos, los militares británicos y argentinos se han vuelto amigos. Se visitan, intercambian los detalles de sus respectivas batallas, se entienden, dialogan, buscan conocerse. Consiguen, tras pelear brutalmente en el terreno, lo que la diplomacia no obtuvo tras la guerra.

Este militar tropero, Royal Marine con su boina verde de por vida, que prefirió dormir en una carpa junto a sus hombres en las islas y no quedarse en la fragata “Fearless” junto a los otros oficiales, es uno de los más respetados historiadores militares en Gran Bretaña. “No Picnic”, su libro bestseller, fue su detallado relato de esta guerra inesperada en el Atlántico Sur para defender a unos isleños, de los que no todos los soldados habían escuchado hablar.

Desde Londres y en plena mudanza de su casa en Kensington, el brigadier Thompson recordó la guerra, la comparó con el conflicto entre Rusia y Ucrania y al general Leopoldo Galtieri ​con Vladimir Putin, a quien calificó como “mucho más peligroso”.

-Tras 40 años de la guerra de Malvinas, ¿cómo ve el conflicto ahora, que todo está cambiando tanto en el mundo?

-Lo veo como algo muy importante, por un número de razones. La primera que aplica ahora es que las Falkland/ Malvinas se encuentran en un lugar muy estratégico, entre el Pacífico y el Atlántico. Si usted quiere es como un tapón en una botella. Es una de las dos rutas entre el Atlántico y el Pacífico, la otra es el Canal de Panamá. Ahora bien, el Canal de Panamá podría ser cerrado muy fácilmente “por error”, entre comillas, por un buquetanque. Por lo tanto es estratégicamente importante para Occidente tener un país que esté en las Falkland/ Malvinas.



El hundimiento del General Belgrano marco un quiebre en la Guerra de Malvinas. Foto: AP

En la Primera Guerra Mundial, Maximilian von Spee, que era un almirante alemán, intentó capturar las Malvinas como base para la marina alemana. Y en la Segunda Guerra Mundial, los británicos usaron las Malvinas como base para atacar al sucesor de Graf Spee en la batalla del Río de la Plata. Las personas que dicen que no es ”un asset estratégico” , me temo que dicen disparates. Tiene que ser visto desde un punto de vista estratégico. Aplicable hoy en día, de hecho más aún hoy, con los chinos creciendo en su poder en el Pacífico. Y hay que recordar que los chinos están respaldando los reclamos argentinos para las Malvinas. ¿Por qué? Porque los argentinos les deberán a los chinos un favor, que los chinos no tardarán en cobrar. Los chinos van a decir: “¿ya que estamos, podríamos tener algunos aviones en las Malvinas? ¿Podríamos tener algunos barcos ahí, así podemos controlar uno de los dos pasajes vitales entre los dos océanos?”.¿ Entiende lo que quiero decir?

-Sí, perfectamente. Cuando ustedes toman la decisión de venir a las Malvinas, después de la ocupación argentina, consideraron todo este argumento estratégico o simplemente contestaban la operación militar de la Argentina?

-Estábamos contestando la operación militar y también reaccionando en favor de los deseos de los isleños. No solo fuimos a recuperar las islas en función de una agresión territorial. Era una reacción humanitaria por los isleños, que no querían existir bajo lo que era entonces-supongo que usted estará de acuerdo- un gobierno muy desagradable. Era fascista y había matado muchos cientos -por no decir miles- de civiles de la manera más brutal y revulsiva.

-¿Gran Bretaña pudo perder la guerra? Porque estaban tan lejos de su propia base y su propia logística. ¿Por qué ganaron la guerra?

-En efecto, usted tiene razón. Podríamos haber perdido la guerra . Y si Galtieri hubiera hecho un planteo correcto, creo que él podría haber ganado. Una de las claves para ganar era el uso de los submarinos nucleares, no armados nuclearmente sino con motores nucleares, que frenaron todo movimiento por mar de Argentina a las Islas Malvinas. Los argentinos en las Malvinas solo tenían una manera de reabastecerse y era por aire. Y por supuesto, el aeropuerto estuvo abierto toda la guerra. Entonces estaban muy limitados en lo que podían poner en los aviones. Y también, después de haber hablado con altos oficiales con los que me reuní desde entonces, no creo que Galtieri y la Junta pensaran que los británicos iban a contestar. Pensaban que iban a hacer ruido y quejarse en las Naciones Unidas y después callarse.

En consecuencia, los argentinos no usaron las seis semanas que tuvieron, entre que tomaron las islas y que nosotros llegamos, para hacer lo que yo habría hecho, si hubiera estado a cargo en las Malvinas. Que era hacer cosas como mejorar los caminos, alargar las pistas para tener aviones rápidos, que de otro modo no se podía aterrizar, y, sin duda, mejorar las defensas de Stanley (Puerto Argentino), para convertirlo en una fortaleza inexpugnable. Lo que no se hizo. Y la razón por la cual no se hizo, creo, es porque no creyeron que íbamos a volver. Entonces, ¿para qué molestarse?.

-Sí, porque también creían que estaban en una posición política y no militar. Usted escribió “No Picnic”, un libro fascinante sobre su experiencia como jefe militar en las islas. No fue sencilla la guerra contra los argentinos.¿ Por qué?

-No fue sencilla por muchas razones. La primera, no había caminos en aquellos días: ninguno. Entonces la única manera de trasladar las provisiones era cargándolas en la espalda o en helicópteros. Porque vehículos con ruedas en aquellos días, cargado, sólo se podían mover a 2 millas (3,21 km) por hora, atascándose todo el tiempo. No se podía ir a ningún lado. Porque toda la isla es mayormente humedales, cubiertos de piedra, sin caminos. Nosotros perdimos muchos de nuestros helicópteros cuando hundieron al Atlantic Conveyor. Perdimos todos -menos uno- de los helicópteros Chinook y perdimos muchos otros. Por lo que estábamos muy cortos de helicópteros. Teníamos que trasladar cargas, de municiones particularmente, tramos de 50 a 60 millas (80 a 96 km), hacia las posiciones del frente donde estaba la batalla.

-Un grave problema para logística…

-Lo que quiero decir es que eso era difícil. Y eso era una de las dificultades. La otra dificultad era el clima. No había como cubrirse. Los soldados y los marines desembarcaban empapados y seguían mojados, hasta que pudieron secar su ropa cuando capturamos Stanley (Puerto Argentino). Entonces estuvieron mojados durante más o menos 3 o 4 semanas, con un frío atroz. Y sólo las mejores tropas podrían haber soportado ese tipo de condiciones. Tuve la suerte de tener marines y soldados paracaidistas, que lo pudieron soportar.

Lo otro era el liderazgo. Los líderes “junior” de los Royal Marines y la división de Paracaidistas eran personas de altísima calidad y entendían que había que tener determinación y cumplir con la tarea. Combatimos de noche por muy buenas razones. Se trata de un terreno tan abierto, por lo que combatir a la luz del día nos exponía al fuego, en particular de los francotiradores. Y los argentinos tenían muchas ametralladoras pesadas, que nosotros no teníamos. Y a veces usaban armas antiaéreas. Entonces, para contrarrestar esas dificultades, combatimos de noche. Usted tiene que recordar que los visores nocturnos estaban en sus primeros días, no eran muy sofisticados. Y nosotros estábamos acostumbrados, porque habíamos entrenado, a combatir de noche, en donde todo se vuelve caótico muy rápido. Por lo tanto, los líderes en un nivel más bajo importan muchísimo, porque son los que toman la iniciativa. No necesitan demasiadas órdenes, que les digan qué tienen que hacer. Todos avanzan en la tarea: habían sido enseñados y entrenados para combatir de noche. Yo siempre entrené a mis hombres para el combate nocturno, desde que era un joven oficial.

-Y con todos estos problemas de municiones, de comunicaciones, el clima… ¿Cuál era la ventaja respecto de la fuerza argentina? ¿El entrenamiento? ¿La disciplina?¿ El poder de fuego?

-Tres razones: entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento.

-Increíble…

-Los argentinos tenían un material igual de bueno. Podrían haber sido soldados tan buenos como los nuestros. No estaban propiamente entrenados. No era su culpa, era de sus oficiales, y del sistema. Había conscriptos, dirigidos por oficiales regulares, que tendían a despreciarlos, como hombres que estaban allí por obligación. Por lo tanto, la relación entre los líderes y los liderados, era difícil.

Algunos de los suboficiales argentinos eran muy buenos, y pelearon duro. Fueron excelentes los capitanes, el nivel medio. Mayores y coroneles no eran la clase de personas que se interesan demasiado en el bienestar de sus hombres. Y después de todo, ¿usted sabe que en el ejército argentino los oficiales tienen una ración diferente que la tropa?

-No. ¿Y con las armas que los argentinos tenían, usted cree que si estaban bien organizados, ellos podían ganar la guerra?. ¿Tenían una ventaja sobre ustedes?

-Si hubieran hecho el planteo correcto, podrían haber ganado. Creo que una vez que nosotros llegáramos a la costa y desembarcáramos, ellos iban a perder.

Pero ellos podrían haber ofrecido una mejor batalla. Podrían haber generado un desenlace verdaderamente sangriento, que podría haber persuadido al gobierno británico a llegar a algún tipo de acuerdo. Pero no fue así. Sin embargo, al final, lo que determinó nuestra victoria fue el entrenamiento, la capacidad para combatir de noche, nuestra capacidad para venir desde una dirección inesperada. Hacer cosas que eran consideradas imposibles, porque eran difíciles. Y entonces, la clave del éxito es en parte hacer la cosa difícil, porque es inesperada.

-¿Para usted fue un problema que Argentina tuviera superioridad aérea?

-Sí, era un problema. Ahora el problema era que los pilotos argentinos, el día uno de nuestro desembarco, atacaron los barcos de compañía, los acorazados, en vez de atacar los barcos de logística, que tenían todas las municiones y la comida. Por lo tanto, atacaron los barcos equivocados y perdieron muchos aviones en esa operación.

Y una de las razones atrás de eso es muy sencilla, y fácil de explicar. La Fuerza Aérea argentina fue incorporada a los planes de invadir las islas muy pocos días antes de que ocurriera, porque entiendo que el Ejército y la Marina no confiaban en la Fuerza Aérea. Entonces ahí usted tiene una fuerza aérea que no está entrenada para combatir una batalla naval. Por lo que no entiende cuál es el objetivo importante para atacar. Entonces fueron muy valientes. ¡Me saco el sombrero!.

Ahí tiene a pilotos en aviones de un solo asiento, sin ningún capitán atrás que les diga dónde ir. Algunos tenían pero otros no. Tiene a un muchacho que nunca ha sobrevolado el océano en su vida. Se le dice que vuele desde Argentina hasta las Islas Malvinas y de vuelta. Encontrar el camino y no perderse, poder volver, y como probablemente como no ha cargado combustible en el camino- aunque algunos lo hicieron- sin mucho combustible. Entonces no puede sobrevolar las Islas Malvinas eligiendo sus objetivos. Tiene que ir, dar con el objetivo y volver, aunque sea el equivocado.

Sin embargo, fueron muy valientes. Fueron decepcionados por sus líderes, que no los informaron sobre lo que iban a hacer con mucha antelación. ¡Tuvieron 6 semanas para practicar, por el amor de Dios!. Tendrían que haber estado practicando esto durante años, ataque a barcos. Nunca lo hicieron. No lo entendían.

-¿Qué problemas tuvieron con el desembarco anfibio en San Carlos? ¿La logística fue la adecuada?

-El problema principal con el desembarco fue que no teníamos helicópteros suficientes y no teníamos un barco dedicado a los helicópteros. Entonces no podíamos desembarcar grandes cantidades de tropa de una vez. En otras palabras, teníamos que hacer un asalto en forma de corriente. Helicópteros yendo uno detrás de otro, llevando de a gotas y lo que se debería hacer, es tener un montón de helicópteros, 14 o 15 helicópteros, en la cubierta plana de un barco llamado “landing platform helicopter”. Con eso se consigue desembarcar muchas tropas de una vez. No podíamos hacer eso porque tuvimos que ceder el “landing platform helicopter” del Hermes, a los Sea Harriers, muy correctamente. Ellos tenían prioridad. Entonces no podíamos hacer un asalto por medio de helicópteros. No podíamos hacerlo de noche, como lo habría querido hacer yo, por esas razones.

-¿Qué decidieron entonces?

-Decidimos hacer un desembarco nocturno, desembarcando la mayor cantidad de tropas posible en una ola, usando lanchas de desembarco, porque el asunto, en una operación anfibia, es la acumulación. Hay que acumular la fuerza más rápido de lo que el enemigo pueda reaccionar, para que no pueda rechazarte. Entonces el juego era desembarcar la mayor cantidad de gente de una vez. Y es lo que hicimos. En la primera ola desembarcamos 2 batallones enteros. Y la segunda ola, el mismo número, en otro lugar. En la tercera ola ya tenía a todos mis capitanes asegurados, la gente con sus armas. Después viene la parte complicada, que es desembarcar las armas, las municiones, las defensas antiaéreas. Eso lleva tiempo. Había pocos helicópteros. Es un asunto muy laborioso. Y tomó 6 días llevarlo a cabo.

-¿Y cómo eligieron San Carlos? ¿Era el lugar adecuado?

-Mientras más lo pienso, más me reafirmo en la idea de que no había otro mejor. Y lo elegimos por una serie de razones. Por los fuertes vientos de las islas. La velocidad promedio del viento es 17 millas náuticas por hora, mientras que en Inglaterra es de 4. Entonces sabíamos que habría días de olas muy grandes, que nos impediría desembarcar, tal vez durante semanas. No podíamos permitir eso. Teníamos que desembarcar en un lugar en que pudiéramos hacerlo de día o de noche, con total independencia del clima. Había que desembarcar en un lugar protegido. Hay muchos lugares protegidos en las Islas Malvinas. Algunos habrían sido muy apropiados, otros no, porque habrían sido obvios. Estaban bien custodiados, estaban muy cerca de Stanley (Puerto Argentino) y por lo tanto, demasiado obvios.

Entonces, elegimos San Carlos porque podíamos desembarcar tropas de día o de noche, independientemente del clima. Tenía colinas, no muy altas por desgracia, pero lo suficiente como para hacer más difícil un ataque por aire. Porque si usted lo piensa, si es un piloto volando a altas velocidades, volando bajo para evitar que lo derriben, pasa por arriba de la colina y ahí el barco está adelante suyo. Usted tiene que tomar una decisión: “¿cuál de los dos elijo?”. Hay que hacerlo rápido antes de estrellarse contra la colina del otro lado. Entonces todas estas cosas decían: “este es el lugar”, casi imposible traer un submarino ahí. Posiblemente era suficientemente profundo para traer cruceros, como el “Canberra”. Entonces era el lugar ideal, con muchas playas. No era una sola playa, había 6 playas en las que podíamos atracar en San Carlos. Y tuvimos una patrulla del SBS (fuerzas especiales) en las montañas, alrededor de San Carlos, durante tres semanas más o menos antes de desembarcar, para mirar lo que pasaba y decirnos si los argentinos estaban reforzándose.

De hecho, al final, las únicas tropas que apenas se acercaron a San Carlos fue una compañía enviada desde Goose Green, o un par de compañías, que después pusieron a sus hombres básicamente en Fanning Head, que domina la entrada a San Carlos, con los que lidiamos antes de desembarcar, con un ataque nocturno llevado a cabo por la SBS.

-Usted ha sido el jefe de las tropas mejor entrenadas del mundo: los Royal Marines, los Paras (Regimiento de paracaidistas), el Comando 42. ¿ Cómo condujo a estas fuerzas super entrenadas, que al mismo tiempo, tienen mucha competencia entre sí?.

-La competencia siempre es saludable, ¿no es así? Y yo trabajé con los Paras toda mi vida. Desde que era un joven oficial. Aunque nos reímos de nosotros y nos burlamos, cruelmente a veces, no querría pelear al lado de otra persona que no tuviera puesta la boina roja. Yo tuve puesta la verde toda mi vida (es de los Royal Marines). Y creo que ellos sienten lo mismo. Saben que nunca te van a decepcionar, van a hacer lo que dicen que van a hacer, y están a la altura de las circunstancias. Están en la primera división, hablando de fútbol, no están en la liga del pueblo (risas).

-Y después usted decide otra acción, no quedarse en el barco, con el resto de los oficiales, sino ir a tierra, a una carpa. ¿Por qué?

-Sí, es así. Yo había sido el jefe de personal de la brigada, había estado haciendo ejercicios anfibios desde los 19 años. Entonces sabía exactamente qué hacer. Y uno no se queda en el barco porque éste puede tener que irse, en cuyo caso te encontrás en el mar, y la brigada queda sin nadie que la dirija. Entonces uno va a tierra lo más rápido que puede. Y también las comunicaciones son mejores.

Se puede ir a los lugares más rápido. Uno no quiere ser trasladado a otra parte, en el medio de una batalla, para que otro pueda hacer atracar lanchas de desembarco. En la costa, se es amo del propio destino y hay helicópteros para trasladarse. Se puede visitar a las personas, porque nada reemplaza el hecho de ir a verlas. Es mucho mejor ir y hablar con las personas que hablar por radio, en particular cuando las radios no son buenas.

-¿Cómo se organiza una guerra sin imágenes, sin mapas, sin mucha inteligencia?

-Teníamos muy buenos mapas. Habían sido hechos no hace tanto tiempo. Eran excelentes, de primera clase. Y usted tiene que recordar: estábamos haciendo algo que habíamos hecho muchas, muchas veces en ejercicios. Entonces todos mis hombres sabían exactamente qué hacer. Y trabajando con mapas… No teníamos fotografías, habría sido de ayuda. Pero leyendo el mapa uno podía ver el terreno y decir, “esto se va a ver así”. Y después uno iba a un lugar de altura, con binoculares, y miraba el terreno. No se podía ir a todos lados, porque le podían disparar en el camino. Pero el truco es avanzar y ver qué está pasando. Hoy en día hay cámaras y van a todos lados. No sé cómo lo hacen, francamente, pero lo hacen. Yo prefiero ir a verlo con mis propios ojos.

-¿Usted no tenía una relación sencilla con los militares en Inglaterra, no?

-El tipo de mando no permitía una relación sencilla. Habíamos trabajado muchas muchas veces en los ejercicios de la OTAN, para los británicos y los americanos, después de la segunda guerra, con los que estábamos familiarizados. Y eso exigía un comandante que estuviera en área de operaciones, no sentado en un agujero en la tierra, a 8 mil millas, en Middlesex. Entonces él no tenía ni idea lo que estaba ocurriendo. Después estableció un comando en el que había tres comandantes en paridad: estaba Sandy Woodward, al mando de los portaaviones; Mike Clapp, al mando de los barcos anfibios; y yo, al mando de las fuerzas de desembarco. Clapp y yo teníamos una estrella y Woodward, dos. Entonces, en Inglaterra, inmediatamente consideró que Woodward se haría cargo en base a su jerarquía.

Pero eso fue un disparate porque Woodward tenía que lidiar con la batalla de los portaaviones, tenía que pensar en los enemigos. No se podía hacer cargo de nosotros, y además estaba a 300 o 400 millas de distancia. Entonces lo que pasó es que, cada tarde, los tres comandantes Clapp, Woodward y Thompson mandaban su informe de situación a Northwood. No teníamos la oportunidad de ver si estábamos diciendo lo mismo, si estábamos de acuerdo. Entonces el pobre de Sir John Fieldhouse (jefe del Almirantazgo) se enfrentaba a tres informes que, a lo mejor, le decían algo diferente.

Era un disparate creado por él mismo. No sé por qué lo diseñó así. Tendría que haberlo constituido un oficial de tres estrellas, que fuera el comandante general en el teatro de operaciones. Y no lo hizo. Esa era la manera correcta de hacerlo, como siempre lo habíamos hecho, y por alguna razón no lo hizo. Y de hecho creó así lo que yo llamo el “dog’s breakfast”, caos en el liderazgo. Es el tipo de cosas que hacen perder la guerra, si uno no tiene cuidado. Por suerte no fue así.

-¿Cuarenta años después, usted cree que fue importante, necesario, el hundimiento del Belgrano?

-Absolutamente. Le contaré una historia. Cuando estaba yendo a un memorial en la Catedral de Saint Paul, unos años después de la guerra, el presidente Carlos Menem vino al servicio. Yo salía de Saint Paul y me encontré con un capitán argentino, de aspecto muy elegante, y me dijo: “Estuvieron en lo correcto al hundir el Belgrano”. Yo le dije: “Yo no lo hice, de hecho”. “Usted sabe a lo que me refiero. Usted no lo hizo, pero estaban en lo correcto, nosotros habríamos hecho lo mismo”, dijo el capitán. Después dijo: “Yo era el oficial de artillería en el Belgrano y naufragué en ese barco. Y nuestro capitán se pone furioso cuando la gente dice que los británicos cometieron un crimen de guerra contra un barco inocente. Dice : ‘Eramos oficiales argentinos de la marina haciendo nuestro deber. Y aceptamos el hecho de que nos hundieran y eso es todo.” Hubo un problema, que me temo que fue creado por la propia Marina argentina. Nosotros teníamos la costumbre, cuando estábamos en zona de guerra, de nunca comer todos juntos en el comedor. Llevábamos un tarro y una cuchara con nosotros todo el tiempo. Entonces, si uno tenía hambre, se procuraba un tarro lleno de guiso o lo que fuera, una rodaja de pan y lo iba a comer donde estaba instalado, o en su lugar de trabajo. Nunca había mucha gente amontonada en un lugar. Desafortunadamente, el Belgrano no seguía esa rutina. Todos los marineros estaban en el comedor principal. Es la razón por la que tuvieron tantas bajas, quedaron atrapados ahí cuando los impactó el torpedo. De hecho, fue por esos malos procedimientos que perdieron tanta gente.

A nosotros no nos importó, debo decir. Cuando hundimos el Belgrano, estábamos en el mar. Nos podrían haber hundido a nosotros. Nosotros sabíamos de qué se trataba. Consideramos que era algo necesario, porque de otro modo nos habría generado un problema muy grande. Hay que recordar que formaba parte de un ataque de tenaza. El Belgrano venía del sur y el portaaviones 25 de mayo venía del norte. No podía hacer despegar sus aviones por el viento. Venía de la dirección opuesta. Entonces regresaron y no estaban volviendo a la base, habían recibido la orden de volver a involucrarse. De hecho, aunque estaba fuera de la zona de exclusión, advertimos a la Argentina que cualquier acorazado que fuera considerado una amenaza para las fuerzas británicas, con independencia de dónde estuviera, correría el riesgo de ser hundido. Entonces creo que hicimos lo correcto. Y la Marina argentina estaría de acuerdo conmigo.

-¿De quién fue la decisión? ¿Fue el gobierno, fue del almirante Woodward? ¿De quién fue?

-Fue el gobierno. Ellos tuvieron que tomar esa decisión. Y Woodward pidió el permiso para hacerlo y la respuesta llegó de inmediato: “Sí, adelante”. La razón por la que hubo una demora entre la respuesta “sí” y que ocurriera fue que el Conqueror tenía problemas con la antena que recibía la señal del satélite. Y demoró algo así como 5 horas en decodificar la señal, que decía “sí, adelante”. Entonces los que plantean teorías conspirativas siempre dicen: “Ah, esa demora es que Margaret Thatcher quería maliciosamente destruir cualquier posibilidad de negociaciones de paz…” Ella había tomado su decisión horas antes. La demora se debía a sacar la información del satélite y decodificar la señal. Les llevó 5 horas y eventualmente se avanzó con el hundimiento.

-¿Usted estuvo en la ceremonia de la rendición? ¿Tiene un recuerdo del general Menéndez y de otros generales argentinos o sólo se encontró con Carlos Daglioli, el capitán que era ayudante de Menéndez?.

-Nunca estuve en la rendición. Encontré a Carlos Daglioli fuera del cuartel. Cuando el ejército argentino se estaba retirando hacia Stanley (Puerto Argentino), los seguimos y se nos dijo por radio, el general Moore, no ir más allá en Stanley, porque no queríamos empezar a enredarnos con el ejército argentino en retirada, volviendo a encender la batalla.

Entonces miré para arriba y vi un helicóptero volando con la bandera blanca. Pensé: “Ese es el general Moore. Voy a caminar hacia adelante y encontrarlo y decirle que los brigadieres estaban detrás”. Después me detuvo Carlos, afuera de la puerta: “¿Qué quiere usted?”. “¿Está mi general ahí?”, pregunté. Me dijo: “No, está el mío”. Lo único que iba a hacer sería interrumpir lo que iba a ser una reunión muy fructífera y distraer a todos de lo que estaba tratando de hacer. Así que me fui. Eso fue lo más cerca que estuve de Menéndez. Carlos y yo nos hicimos buenos amigos. Me vino a ver a Inglaterra. Su hija vive en Inglaterra, ¿Lo sabía?

-No lo sabía. El murió. Otra idea en Argentina es que los militares argentinos combatieron esta guerra mal, que a los soldados los pusieron lejos de la gente. Incluso ahora subestiman a los soldados, olvidan a los veteranos. ¿Cómo califica la acción de los argentinos, especialmente de los soldados?

-No, sí combatieron. En primer lugar, no estaban bien liderados. Es lo primero. No era su culpa. No estaban bien entrenados tampoco, cosa que tampoco es su culpa. Y podrían haber usado el tiempo que tuvieron entre el desembarco y que llegáramos para reforzar el entrenamiento. Pero muchos combatieron muy bien. Si uno lo piensa, incluso si se trata de un conscripto, sentado en el mismo lugar, lo llega a conocer muy bien después de 6 semanas. Y está en un bunker, y está siendo atacado por hombres que vienen de noche, que nunca estuvieron ahí, en un país extranjero. Lo único que tiene que hacer es tener el dedo en la ametralladora y seguir apretando. Y lo hicieron. Algunos combatieron hasta la muerte. Otros no. Porque dijeron que no estaban lo suficientemente motivados. Y fueron sobrepasados en inteligencia y fuerza por mejores soldados. Esa fue la razón. Pero no hay una regla que diga que una nación tiene mejores soldados que otra. Lo único que importa es si están bien entrenados.

-¿Y cuál es su vínculo con los isleños?

-Somos muy cercanos. He estado cinco veces. Nos comunicamos mucho, y conozco gente allí con la que mantengo contacto.

-¿Y con los argentinos? ¿Tiene la curiosidad de ir?

-He estado ahí, no con mucha frecuencia, pero conozco a algunos oficiales argentinos. Sin duda, cuando Southby Tailyour sacó su libro, tuvimos una comida muy agradable en Londres con el comandante de la marina argentina de la brigada que desembarcó el 1 de abril y él tuvo que volver a la Argentina, llevando uno de sus batallones de marina y dejando atrás al otro, para protegerse de los supuestos ataques de Chile. Entonces esa fue su tarea principal. Y era un gran hombre, me agradó mucho. Y nos reunimos con muchos oficiales. Siempre me llevé muy bien con ellos. Y somos muy franco

-Siempre tuvieron una muy fuerte curiosidad entre ustedes, no? ¿Cómo se vivía la batalla de un lado, del otro?

-Sí, nos hacíamos preguntas, claro. Pero en general, cuando hablamos, no vamos a los detalles de una batalla en particular. Otros lo hacen. Hay mucha gente, entre los marines y los soldados, que tienen buenas relaciones con sus contrapartes en Argentina.

-Sí, lo sé. ¿Y se imagina que la guerra de Malvinas tenga cierta similitud con esta guerra brutal en Ucrania?

-Creo que la guerra en Ucrania es enorme. Hace parecer a la guerra en la islas como algo pequeño. Pero el punto es el principio. La guerra en Ucrania se combate por principio, autodeterminación y democracia, y eso es lo mismo en las Falkland /Malvinas. Los isleños no querían ser gobernados por la Junta de Argentina. Era la voluntad del pueblo, si iban a ser gobernados o no como una dependencia británica o bajo el paraguas de los británicos. Y los ucranianos tienen las mismas aspiraciones. Quieren su estado democrático y gobernarse a sí mismos. Ahora, no hay ninguna comparación entre la escala de las dos guerras. La de Ucrania no es todavía la Tercera Guerra Mundial, y espero que no llegue a eso. Pero es una guerra muy dura, con mucho armamento pesado.

-¿Y cuáles son los errores que está cometiendo Putin?

-Creo que ha subestimado a la oposición que enfrenta. Y la calidad de las armas que se le ofrecen. Tampoco está siendo muy inteligente con la logística.

Según me dicen, la logística ha fracasado en una serie de casos, incluyendo una columna entera de tanques y misiles, que se quedó sin combustible en el camino y cayó en manos de los ucranianos como resultado. Y una de las razones es que los rusos la última vez que combatieron en una guerra en la que tuvieran que preocuparse por la logística fue en la invasión a Hungría en 1956. Porque no tuvieron problemas así en Afganistán, porque era otro tipo de guerra.

Tampoco en Siria, otro tipo de guerra. Tampoco en Georgia, porque era un país muy chico muy cerca. Entonces la logística está muy endeble, entendemos. Eso se me dice. Puedo estar equivocado. La razón es que no lo planearon adecuadamente. Probablemente no lo planearon correctamente porque pensaron que iba a ser un empujoncito. Y no es así.

-¿ Y usted ve alguna similitud entre Putin y Galtieri y la Junta Militar?

-Creo que Putin es mucho más peligroso que Galtieri. Las similitudes son querer hacer algo para incrementar la propia imagen. De hecho, y en lo que respecta a Galtieri, distrayendo al público argentino de todas las cosas horribles que estaba haciendo, con las Madres protestando todas las semanas en la Plaza de Mayo.

Basta mirar el material de archivo de las multitudes, después de que las islas fueran tomadas por las fuerzas argentinas. Las multitudes en éxtasis. Pero el humor cambió cuando todo fracasó. Y creo que el humor en Rusia está lejos de ser el 100% de apoyo. Escuchamos, no sé cuán cierto es, que hay muchos miles de detenciones en Rusia, gente protestando contra esta guerra.

-Sí, y los soldados no quieren combatir.

-Algunos no. Y también los civiles en Moscú, me dicen, que están protestando y que han sido detenidos.