La casa a la vera del arroyo Malo donde se había resguardado una sección de 13 hombres de la Compañía de Comandos 60 ardía en llamas. Los argentinos ya estaban agrupados, retenidos por las tropas inglesas en aquel campo abierto y helado de la isla Soledad de Malvinas. Un médico militar británico revisaba a todos los detenidos e iba marcando con una M a los que se les había inyectado morfina. Entonces, el capitán José Vercesi, que comandaba la sección, quiso ir por el teniente Ernesto Espinosa, que estaba siendo devorado por el fuego. La tropa estaba mareada, maltrecha, malherida. Y el capitán de los comandos del Cuadro de Guerra de Montaña y Ártico británico, que ya era como un dueño de sus vidas, meneó la cabeza en señal de “no”.

En su libro Comandos en Acción-El Ejército en Malvinas, Isidoro J. Ruiz Moreno cuenta cómo conmovía a sus compañeros el destino del joven y abnegado oficial, la ansiedad y el desgarro por la suerte de Espinosa, el francotirador de la 1era Sección de la Compañía de Comandos 602, que con su único fusil de mira telescópica puso su vida para que el resto de sus camaradas saliera de la casa en la que se refugiaban y que minutos después ardería en llamas con él en su interior.



Refugio final. Acá, a la vera del arroyo Malo, se había resguardado Espinosa. Murió en un ataque inglés.

“Espinosa está ahí adentro”, murmuró uno de los comandos antes de que el helicóptero británico se llevara detenidos a los argentinos que habían sobrevivido, algunos rumbo al hospital de campaña que el Reino Unido había montado en Ayax Bay, cerca de San Carlos.

Era 31 de mayo de 1982. Cuarenta años después de la batalla en los alrededores de la Top Malo House, los viejos compañeros de “Erni”Espinosa, caído a los 25 años, se siguen preguntando qué pasó con él. O más bien, qué pasó con sus restos.

“La última información que tenemos es que Espinosa quedó dentro de la Top Malo House y siguió ardiendo un rato largo. Y que a posteriori nadie extrajo del lugar restos de ningún combatiente argentino. Ni los británicos cuando hicieron trabajos en el 82 y el 83 (que permitieron levantar el cementerio de Darwin, donde yacen caídos argentinos) ni los posteriores”, comienza diciendo a este diario el general de brigada Sergio Fernández, hoy presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas y de la Comisión de Comandos del Ejército.

Todo ello figura en los informes que llegan a través de la Cruz Roja Internacional (del final de la guerra), donde se registra el hallazgo de cada cuerpo y dónde se lo encuentra.

“No hay ninguna evidencia de que se haya encontrado el cuerpo. Y después de cotejar el ADN de Espinosa con los restos del llamado Soldado Sólo Conocido por Dios, no hubo resultados positivos, por lo tanto Espinosa no está en Darwin. Si no está en Darwin y murió en Top Malo House, nuestra pregunta al Reino Unido sigue siendo: ‘¿Dónde está Espinosa, qué pasó con ese cuerpo?’ Porque los que quedaron ‘dueños’ del territorio después del combate fueron las fuerzas británicas o los isleños, y eventualmente los propietarios o habitantes de la zona de Top Malo House”, agrega Fernández, quien en la guerra de Malvinas era jefe de Sección de la Compañía de Comandos 601.

Fernández, que viene pidiendo a Londres que se levante una tumba de guerra para Espinosa donde estaba la casa, arriba del Arroyo Malo, estuvo en misiones de exploración, de búsqueda y destrucción de fuerzas especiales británicas en las dos islas y en otras próximas del archipiélago. Operando desde la capital de Malvinas hasta el 20 de mayo, debió trasladarse hasta Puerto Howard, en la Gran Malvina, donde estuvo hasta el final de la guerra.

Ernesto Espinosa era el hijo del encargado de una fábrica textil y de un ama de casa, que creció en la tranquila Villa Adelina de los años 70. Vivió con sus padres y su hermana Liliana. Estudió en la escuela Faustino Sarmiento y luego en el Manuel Obarrio de San Isidro.

En el libro Malvinas 20 años 20 héroes, Susana Rigoz escribe que su familia -siempre en silencio ante la prensa- contó que Ernesto, de joven, empezó a trabajar de caddie para ganarse la vida.

Era alto y flaco. Sin mucha musculatura. Le gustaba dibujar y estudiar inglés. Si hubiera podido elegir, habría sido profesor de Educación Física o alguna carrera en ciencias humanistas. Pero su tío se hizo cargo de su educación y para ordenarlo le dio tres opciones: que entrara al Ejército, a la Fuerza Aérea o la Marina.

Espinosa se casó muy joven con Graciela, y al momento de morir, dejó dos nenas muy chiquitas. Clarín intentó hablar con ellas a través de sus compañeros, pero ellas optaron por no hacerlo. “Quedate tranquila porque un buen comando va, cumple la misión y vuelve, si no vuelve es porque no era un buen comando”, le dijo al despedirse a Graciela, después de haber hecho una estricta formación en el Ejército y tras haberse recibido de Comando. Una meta que, para él, fue titánica al principio, porque sus compañeros dicen que lo consideraban más bien ducho para la vida civil y no la uniformada.

El capitán Vercesi fue su jefe. Comandaba la primera sección de ese grupo del 602. “Cuando lo recibí (a Espinosa), él estaba en Misiones, ya era teniente, como varios de los integrantes de mi fracción. Mis doce hombres fueron a la guerra después de haberse visto por primera vez cuatro días antes. Si el hecho de la integración es importante en un equipo de fútbol, cuánto más en una fracción que se debe preparar para matar o morir. Implica una comunión absoluta entre los integrantes. Y eso era muy difícil de conseguir en cuatro días”, cuenta Vercesi, por momentos roto en sollozos por los hombres que perdió en la batalla de Top Malo House.

Recuerda a Espinosa como “un muchacho joven, con una enorme capacidad anímica para transmitir alegría a la gente”, y que siempre tenía una sonrisa en su rostro. “Esto es algo que lo caracterizó permanentemente, sus compañeros lo describen así”, relata.

El entonces sargento primero Omar Medina le dijo a Clarín: “Nosotros le decíamos el Bebe Espinosa. No era el prototipo del hombre verborrágico que hablaba permanentemente o encima del otro. Era justo, oportuno y metía su bocadillo y nos dejaba ahí con una sonrisa o nos daba pie para continuar”.

Medina, que de la estampida y el combate de aquel 31 de mayo ha tenido esquirlas en el pecho y el antebrazo, rotura de tímpano y fisura, recuerda tirar tantas veces a un blanco que sólo veía un cuerpo que se movía a cada uno de sus tiros.

El cruce del continente a las islas desde Comodoro Rivadavia bajo las órdenes de Aldo Rico fue recién el 28 de mayo de ese 1982 . Mucho después del desembarco británico. El Hércules que los llevaba intentó un primer viaje y debió volver. En el segundo intento lo lograron, pero el avión volaba tan bajo que las olas le golpeaban la “panza”, por lo que Rico gritaba: “¡Es una lancha!”.

“El helicopterista que nos infiltró en las líneas inglesas lo recuerda a Espinosa mirándolo desde tierra con una sonrisa, una mirada como diciendo: ‘volvé a buscarme hijo de puta’”, evoca Vercesi.

La misión de la 1era Sección de Asalto de Vercesi debió funcionar como una patrulla antiaérea apostada en el Monte Simon para eliminar la ruta aérea británica.

El 29 de mayo la unidad fue dejada a pocos kilómetros del monte y, como cuenta Medina a este diario, desde el Monte Simón veían cómo los británicos ya estaban apostados en la zona de Teal Inlet. “Teníamos una visión perfecta. Veíamos como iban y volvían los helicópteros cargando suministros para apoyar a las tropas que tenían en la playa. Cuando bajamos, informamos eso y quedó asentado para retransmitir cuando se hiciera posible”.

“Al estar desinformados del desembarco y cuando nos encontramos con esa realidad, no suponíamos que ya habían hecho pie en la cabeza de playa. Sentimos una gran indignación, una gran bronca y pensábamos que la cosa iba a detenerse o iba a parar ahí. Pero lamentablemente no se detuvo ni paró sino que aumentó exponencialmente”, relata Medina, que hoy tiene un oficio de lo más curioso. Es uno de los más reconocidos fabricantes artesanales de cuchillos, a los que identifica con un T, de Top pero en forma de cruz, y una M, de Malo.

Sobrepasados en su posición, los comandos comenzaron a experimentar más problemas de los que ya tenían luego de que el radio operador no pudiera comunicar el desembarco inglés en Teal Inlet por fallas de la radio.

Al fracasar la misión, Vercesi resolvió la marcha hacia el Fitz Roy, lo que se convirtió en el destino trágico de la patrulla. Varios errores se acumulaban para entonces. Ruiz Moreno cuenta que no llevaban consigo equipo adecuado, por lo que lo que tenían casi estaba congelado. La nevada de esos días había sido tremenda y no podían ni dormir. El material era tan pesado que en la ida al monte (de 750 metros de altura) enterraron algunos elementos que pasaron a buscar al regreso. “El whisky provisto en la ración sirvió para festejar esa primera noche en campaña y disminuir el frío”.

Pero la caminata hacia el Fitz Roy era tan dura (Vercesi recuerda la turba bajo sus pies como un “colchón de plumas lleno de agua que uno pisa, se hunde, se moja y cuando saca el pie vuelve a recuperar la forma que tenía”) que era muy agotador desplazarse.

Entonces decidieron pernoctar en esa casa cercana al Arroyo Malo, que era un puesto ovejero de dos plantas, para evitar morir por congelamiento.

Allí, al día siguiente, el 31 de mayo, el cuerpo de Royal Marines detectó su presencia y despachó hacia ellos el Cuadro de Guerra de Montaña y Ártico, al mando del capitán Rod Boswell.

“Espinosa era nuestro francotirador y tenía un fusil con mira telescópica. Él es el que los detecta primero. Es quien nos da el tiempo suficiente para reaccionar y nos grita: ‘¡Son ingleses. Los estoy viendo!’. Y ahí es cuando empezamos a salir de la casa. Castillo y Pedroso le gritan a Espinosa: ‘¡Salgamos!’. A lo que Espinosa les responde: ‘No. Acá tengo mejor campo de tiro’”, recuerda hoy Vercesi en los salones del Edificio del Libertador que alberga al Ministerio de Defensa.

Espinosa, con ese gesto, logra que el resto de la fracción pueda salir de la casa, porque les dió el tiempo necesario para hacerlo. Eso frenó el ataque inglés y provocó, cuando salieron, un enfrentamiento de 30 a 40 minutos hasta que Vercesi decidió la rendición de sus hombres, sobrepasados por los británicos.

El capitán Bowell, por su parte, sacó un libro en el que contó que su francotirador vio al tirador argentino y que cuando disparó, el proyectil pegó en el marco de la ventana, por lo que Espinosa detectó al francotirador enemigo por el brillo de la mira telescópica. Como en un duelo, el argentino que se quedó en la casa cubriendo la salida de sus compañeros, habría recibido un tiro en el pecho.

Los locales eran 13 y los británicos 19. Espinosa muere por el impacto de un lanzacohetes. Otro lanzacohetes levantó el techo de la casa que cayó a un costado. “Y la explosión fue la que terminó con la vida de Espinosa”, cuenta el capitán Vercesi, quien sigue sollozando cuando recuerda a sus dos hombres muertos. El otro era Mateo Sbert, cuyo cuerpo primero fue enterrado en las afueras del hospital de Ayax Bay, pero que en el traslado a Darwin perdió su identificación hasta que el acuerdo de 2016 con los británicos permitió que se lo encontrara en una de las tumbas identificadas.

El teniente general Fernández cuenta que hay otros hombres que murieron en las islas cuyos cuerpos tampoco se encontraron. Entre ellos, los de Brito y Cabrera. “Los estamos buscando cuarenta años después porque son nuestros camaradas. Y cualquiera de esos nombres o cuerpos en una tumba podría ser incluso el de cualquiera de los que combatimos. Sabemos el valor que tiene el camarada que está al lado, en quien confiamos nuestra propia vida. Más de una vez le debemos la vida al que está al lado. Esa gratitud es eterna”.