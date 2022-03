Tras una larga batalla, Enrique Pinti murió a los 82 años. Llevaba tres semanas internado en el sanatorio Otamendi, y muchas cosas se habían dicho sobre su estado de salud.

Es que aunque desde su entorno intentaban negar la gravedad de su deterioro físico y su depresión, lo cierto es que el humorista estaba cada vez peor desde principios de marzo, cuando se descompensó y debió ser hospitalizado de urgencia. Y este viernes comenzó a transitar el desenlace.

“Está muy delicado de salud. Piden cada de oración. Está siendo asistido con oxígeno“, había precisado el periodista Lío Pecoraro este sábado por la tarde, unas horas antes del fallecimiento de Pinti.

Y agregado: “Desmejoró desde anoche (por el viernes) notablemente, está dormido, se despierta de a ratos y está acompañado por sus más cercanos”.



Los mensajes de Pecoraro sobre Pinti.

En tanto, el conductor de El run run del espectáculo (Crónica) había indicado que “hace dos días Enrique estuvo muy mal su presión alta llegó a 5”, aunque también destacado que “luego repuntó”. “Ayer (por el viernes) empezó a desmejorar considerablemente y están rezando por su salud”, había sentenciado.

Así las cosas, en la madrugada de este domingo, más precisamente pasadas las 3 y media de la mañana, el corazón del capocómico no aguantó más y se apagó.

Pinti será velado este lunes, de 10 a 14, en el Multiteatro, donde realizó su último espectáculo y, de recuperarse de sus problemas de salud, tenía planeado volver en 2022.

“Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta casa teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”, escribió el productor Carlos Rottemberg, amigo íntimo del humorista, desde la cuenta oficial de la sala.

Una salud muy complicada y un rumor que lo afectó

En agosto de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Enrique Pinti empezó a sufrir problemas en su economía. “Tengo ahorros para unos meses, no más”, avisó el capocómico.

“Como soy tan comilón me estoy comiendo los ahorros. Yo tengo ahorros para tirar siete, ocho meses, pero no más. Yo gané mucho dinero, pero también lo tiré a la mierda. No lo administré bien”, reconoció en aquel momento en una entrevista con Clarín.

A esos problemas se le sumó un deterioro físico y un grave cuadro de depresión. Es que en los últimos años fallecieron muchos familiares cercanos y eso provocó mucho dolor en el actor, que se sumó a sus otros malestares.



Pinti fue uno de los artistas más emblemáticos de la escena teatral argentina.

“Las piernitas ya no funcionan. Hay mucha retención de líquidos. Por más que viene el masajista, ya no puedo levantarme si estoy mucho tiempo sentando. Me duele mucho la cintura. Pero bueno, mientras esté bien de la cabeza y pueda seguir hablando con mi habitual velocidad y cagándome de risa, yo voy a estar bien”, había dicho.

Sin embargo, aunque él mismo admitió que ya no tenía tanto dinero y se le estaba complicando la economía diaria, le pidió a sus amigos que le avisaran a la prensa “que en este proceso, que es muy lento, no se diga más que está quebrado económicamente”. Ese fue su último pedido público.

JA