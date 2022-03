Esta semana, Paula Bernini, cronista de TN y El Trece, viajó a Formosa y lo que más la desvelaba era saber si podría volver a tiempo para no perderse el bautismo de Mateo, su ahijado de tres años, en la iglesia ubicada frente a la plaza principal de Ramos Mejía.

Mateo es hijo de Natalia, una de las mejores amigas de Paula. Uno de esos vínculos fraternos, incondicionales, como si más que amigas fueran hermanas.

“Mi vida es así, un tironeo permanente entre lo personal y lo profesional”, comenta Bernini, 42 años, siempre sonriente. Y profundiza: “Es algo típico de los geminianos, siempre nos estamos debatiendo entre dos posturas”.

Especialista en “coberturas largas”, la tarea de Bernini puede durar hasta 40 días, y en esos periplos su casa es el motorhome del canal de noticias; su familia, sus compañeros de emisora; y sus vecinos, los habitantes de buena parte de la Argentina, hoy los tucumanos, mañana los salteños, pasado los sanjuaninos y así.

“En 2020 sumé nueve meses de viaje”, detalla la periodista. “Sí, por mi trabajo postergo muchas cosas. Y a veces me lo cuestiono, tampoco pude estar para el cumpleaños de mi novio”.



Paula, con sus hermanos y sobrinos.

-¿Estás de novia?

-Bueno… Estoy pero no estoy…

-¿Cómo es eso?

-A veces se hace difícil estar en pareja… Igual, lo tengo claro, si no trabajara como lo hago, no me sentiría completa.

-¿A qué se dedica tu novio?

-Por suerte también trabaja en los medios… Y entiende mi situación. Es el que más me sostiene. Cuando le digo que estoy por hacer alguna cobertura es el primero en mandarme información sobre el tema.

-¿No viven juntos?

-No. Cada uno en su casa. Pero compartimos mucho tiempo. Digamos que nuestra convivencia es… mitad y mitad.

-¿Les gustaría tener hijos?

-Lo veo cada vez más lejano… Tengo cuatro sobrinos, Alma, Mora, Abril y Joaquín. Paso muchas horas con ellos. Y siempre que puedo organizo alguna salida. En enero de 2019 me fui a Las Gaviotas con las tres hijas de mi hermana Natalia. Justamente, ella siempre me dice que su matrimonio funciona gracias a esta “tenencia compartida” (se ríe).



Bernini, con su hermana Natalia.

Inquieta, entusiasta, Paula posterga cuestiones privadas por su rol como cronista, pero a veces, también, deja todo por su familia. En abril de 2020, mientras estaba en el norte del país, le avisaron que a su papá, Hugo, lo había mordido un perro en uno de los párpados. Se volvió enseguida. “Vine, estuve un día con mi papá y me fui otra vez a seguir recorriendo la Argentina”.

En enero de 2020 la habían enviado a Villa Gesell a cubrir el caso de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado a golpes a la salida de un boliche, cuando su hermano Pablo vivió una situación similar. En una pelea entre jóvenes, también después de una fiesta en una discoteca, le rompieron la mandíbula y lo dejaron dos días en coma. “Cuando lo operaron pude estar con mi familia”, sigue Paula, todavía conmovida por el episodio. “Fue muy duro. Mi hermano estuvo dos meses sin hablar y sin comer. Por suerte pudo salir adelante”.

En situaciones límite, queda a la vista, Bernini prioriza sus afectos. No hay nada más importante que la gente que la rodea, su “núcleo duro”. “Ahí aparece esa cosa tana de estar con la familia”, dice. Pero si no se lo impide ningún tema demasiado sensible, se impone su trabajo. ¿De dónde viene ese fervor por su oficio?

“Entre los 17 y los 22 años tuve un novio que se llamaba Julio…”, cuenta, y se le ilumina la mirada. “Era un chico de mi barrio… Estaba muy enamorada de él. Y en 2002, en Merlo, lo mataron de un puntazo para robarle la moto. A partir de ese momento apareció otra Paula”.

-¿En qué sentido?

-Empecé a volcarme a mi tarea como periodista.

-Ya trabajabas en TN y El Trece.

-Sí, había hecho la pasantía en 2001 y seguía en el canal. Pero cuando lo mataron a Julio no quise ir más. Estaba muy triste. Entonces, Carlos de Elía, que era el director de noticias, me fue a buscar a mi casa, me dijo que me tomara el tiempo que necesitara y me pidió que volviera a trabajar, que me iba a hacer bien. Siempre le voy a estar agradecida… ¿La verdad? Me salvó. Si no hubiera sido por él, no sé… Me hubiera quedado tirada en la cama…

Como si hubiera sido una pasión imborrable, de esas que dejan huella para siempre, a Julio lo recuerda mucho. “Hasta hace poco seguía usando sus datos en todas mis claves de seguridad…”, comenta Paula, y se le llenan los ojos de lágrimas.

“Lo que pasó con Julio fue terrible, terrible”, agrega Ana María, la mamá de Bernini, más conocida como Ani. “A Paula la marcó… A todos nos marcó, en realidad… Cuando lo estábamos velando, le pregunté a Paula si quería que le enviáramos una corona en su nombre. Y ella me respondió: ‘No, mami… No hace falta. En todo caso, pongámosle una rosa, nada más. Todo lo que le podía dar ya se lo di en vida’”.

El apellido de Julio era Comoglio. Tenía 22 años. Era hijo único. Trabajaba junto a su padre en “camiones de demolición”. Sus padres estaban separados. Su mamá vivía en Ramos Mejía. Y su papá, en Merlo. El viernes 29 de marzo de 2002, “viernes santo”, Julio tenía pensado ir a pescar con su papá y un primo. Ya de noche, llegando a la casa de su papá, “le dieron un puntazo en la zona del bazo y le sacaron su moto”, relata Ana María. “Hacía poco que Paula había empezado a trabajar y, con algunos ahorros, había ayudado a Julio a que comprara la moto… En estos días se cumplen 20 años del asesinato”.

-¿Paula sigue en contacto con la familia de Julio?

-El papá de Julio murió. Y la mamá a veces le escribe a Paula por Instagram. La felicita por su cumpleaños, le dice que la vio en alguna cobertura de TN…

-¿Cree que Paula se hubiera casado con Julio si no lo mataban?

-A lo mejor, sí. El tenía ganas de casarse. Siempre decía: “el año que viene me caso”. La adoraba. Si se casaban, la vida de Paula habría sido diferente, con menos movimiento…

Según algunos testigos, como el primo de Julio, en el asesinato del joven participaron dos personas. “Me hubiera gustado que los responsables quedaran detenidos el tiempo que les correspondía… Pero no, la causa se cerró”, sigue Bernini. “No sé por qué, pero nunca quise meterme a fondo con este tema… Y eso que trabajaba en Telenoche Investiga… Es algo que me quedó pendiente…”.



Sus amigos de toda la vida.

Siempre en Ramos Mejía, “y de delantal blanco”, Paula cursó la primaria en la escuela pública “número cuatro”, explica con orgullo. En la secundaria fue al Instituto Padre Elizalde, “privado con subsidio religioso”, en Ciudadela. “El colegio quedaba a 15 cuadras de Fuerte Apache. Ahí se cruzaban diferentes clases sociales, el hijo del gerente de un banco, la hija de un laburante… Creo que eso me dio equilibro, sensibilidad. Me enseñó a moverme en la calle”.

Sociable, con facilidad para relacionarse, le quedan muchos amigos del secundario. Se juntan seguido. Y los encuentros se arman siempre que ella está en Buenos Aires… “Por eso trato de no faltar. Es un grupo divino. De los 23 que terminamos quinto año, 20 vinieron a mi cumpleaños cuando festejé los 40…”, cuenta. “Y ese día, delante de ellos, lo decidí: ‘a partir de ahora, les dije, siempre voy a cumplir 40 años… Es más, cuando cumplí 42, volví a poner sobre la torta el número 40” (se divierte).

-¿Algún problema con el paso del tiempo?

-¡No seas insolente! (se vuelve a reír).​



Paula, con su hermana y su papá.

El papá de Paula, que “siempre fue autónomo”, tuvo diferentes ocupaciones hasta que se dedicó al reparto de ensaladas de frutas. Al principio, cuando ella tenía 12 años, su papá trabajaba en su casa. Y todos lo ayudaban; Paula pelaba las manzanas, su hermana Natalia el kiwi, su hermano Pablo las frutillas… “Mi papá hacía el reparto con una moto por Liniers, Caballito… Con mucha garra se fue consolidando. Y con el tiempo pudo comprar su local en San Justo y tres camionetas”.

Su mamá, Ana María, primero estudió arquitectura (“le faltan tres materias para recibirse”) y después se dedicó a la docencia (“da clases para adultos discapacitados en Laferrere y González Catán”).

Los padres de Paula llevan toda una vida juntos. “Ves las fotos del cumple de 15 de mi mamá y ya aparece mi papá. A mí me tuvieron cuando eran muy jóvenes, a los 20 años”, explica Bernini. “Son mis pilares, sin dudas, los que me enseñaron la cultura del esfuerzo”.

Como les ocurrió a otras familias, no fue fácil para los Bernini sostener su economía. “Cuando yo estaba en tercer año de la secundaria, en mi casa había dificultades… Por suerte conseguí que me becaran en el colegio. Y al viaje de egresados fui ‘liberada’, como se hacía con los chicos que no lo podían pagar. Hoy agradezco haber pasado esas necesidades, me enseñó a valorar lo que tengo”, reflexiona la periodista.

Su hermana Natalia, de 40 años, “es la inteligente de la familia”: estudió diseño de indumentaria y textil. Su hermano Pablo, de 34, sigue ayudando a su papá con las ensaladas de frutas. Todos hinchas de Racing, “muy de Racing”, como Guillermo Francella.

“Hace poco, hablando con mi hermana, me di cuenta de que mi papá no conoce la nieve… Por eso ya me puse a averiguar cómo puedo hacer para llevar a toda la familia a Caviahue, en Neuquén… Hace unos diez años me fui a Nueva York con mi papá y mi mamá. Y la pasamos bárbaro”, sigue Paula.



Ana María y sus dos hijas.

Ya en edad universitaria, Bernini se recibió de periodista en la Universidad de La Matanza. Le faltan ocho materias “para completar la licenciatura en Comunicación Social”.

“Paula siempre dijo que también le gustaría estudiar abogacía”, aporta su mamá. “Y, aunque sé que no tiene mucho tiempo, yo le insisto para que lo haga”.

La primera experiencia de Bernini en los medios fue “en la radio de la Facultad”. En 2001, después de haber participado en el programa El periodismo que viene, con la conducción de Canela, la convocaron para trabajar como asistente de producción en Telenoche Investiga, el ciclo que lideraban María Laura Santillán y Juan Miceli. “En la radio cobraba 500 pesos. Entonces, para contratarme en el canal me ofrecieron 1.000 y un auto a disposición para producir notas”. En ese rol, antes de aparecer delante de las cámaras, estuvo 20 años.

Entre otros, sus mejores amigos de la profesión son Mario Massaccesi y Sandra Borghi. “Pero también me llevo muy bien con los maquilladores, peinadores…”, asegura.

“Paula ama lo que hace. Y le interesa lo que le pasa a la gente”, la define Massaccesi. “Además, tiene la dosis necesaria de atrevimiento y sensibilidad. Y últimamente sumó cierto desprejuicio hacia ella misma, algo que la convierte en una cronista real, sin filtros”.

Sobre la amistad entre ambos, Mario señala: “Nos conocemos desde hace más de 20 años. Viajamos mucho por todo el país trabajando en los informes de Telenoche Investiga, ella como productora y yo como periodista. Nos hicimos compinches, confidentes. Y entonces llegaron los viajes por placer, a Miami, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Madrid, Washington, París, Mónaco, Cannes, Marruecos… Encontramos la virtud de la hermandad sin ser hermanos… Y cargamos varias anécdotas, lloramos juntos en una iglesia centenaria de Italia… Queríamos ir a Croacia y terminamos en Montenegro… Otra vez se nos abrió la puerta de un avión en pleno vuelo…”.

-¿Qué pasó?

-También para Telenoche Investiga, viajamos en un avión privado de cuatro plazas para demostrar que no funcionaban los radares en la frontera norte de la Argentina. La idea era pasar por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta y Catamarca. Despegamos en el aeropuerto de San Fernando y, a la altura de Escobar, se abrió la puerta de la avioneta justo donde estaba sentada Paula. El piloto, que se había olvidado de trabar la puerta, empezó a dar instrucciones a los gritos y aterrizamos de emergencia en un campo. Los dueños del lugar huyeron despavoridos cuando nos vieron en el medio de la siembra. Años más tarde, ese mismo piloto se estrelló en el Río de la Plata volviendo de Uruguay con pasajeros.

Entre abril y mayo de 2020, durante la cuarentena por el coronavirus, Paula recorrió 16 provincias en 40 días. Sumó 11.710 kilómetros, “la misma distancia que hay en línea recta, por ejemplo, de Buenos Aires a Atenas, en Grecia”, saca cuentas la cronista.

Con frío o calor, pasó días y noches en el motorhome de TN, el mismo micro que se alquila habitualmente para cubrir el Dakar. Paula era la única mujer de la comitiva. Sus compañeros -asegura- la cuidaron mucho. Ni siquiera la dejaban cocinar. “Me levantaba, me iba a maquillar y, cuando terminaba,ya tenía preparado el desayuno. También les gustaba agasajarme con arroz con pollo”.

-¿Sos buena cocinera?

-Para nada.

-¿Y en tu casa cómo te arreglás?

-Paso por lo de mi mamá y ella siempre tiene preparado algo para darme.

En la ruta se lavaban las manos a cada rato. La gente, además, les empezó a regalar los tapabocas que ellos mismos fabricaban. “Todo el recorrido fue muy emocionante”, cuenta Bernini, que llevó un diario de viaje y se contactaba muy seguido con su familia. El último día, cuando ya estaba regresando a Buenos Aires, Paula pasó por la casa de sus padres en Ramos Mejía. “Mi mamá veía que avanzaba el motorhome y lloraba. Yo también”.

En su casa, los padres de Paula siempre tienen encendidos dos televisores. Uno está clavado en TN, con el volumen alto, por si aparece Bernini, que puede aparecer en cualquier horario, y en el otro pueden mirar otras señales.

“Nos encanta su trabajo”, sigue su mamá. “Se nota su solidaridad, la empatía que desarrolla con los que necesitan algo. Siempre fue así, de chiquita… A veces, cuando seguimos sus transmisiones, también la corregimos. Hace poco, en su viaje por la Costa, se refirió a la ‘casilla del guardavidas’. Y le escribí un mensaje para decirle que era ‘el mangrullo del guardavidas’” (se ríe).

Diez días después del primer viaje por la cuarentena, la cronista volvió a armar la valija y se fue casi un mes a Jujuy. “Era la primera provincia que abría al turismo local y había que contar cómo se vivía en ese lugar”, comenta Bernini.

Luego llegó una cobertura de 22 días que buscó contar “la Argentina partida”: la gente que no podía pasar de una provincia a la otra. Estuvieron en Santa Fe, Córdoba, Tucumán… “Lo más trascendente fue el caso de Abigaíl Jiménez: la nena de 12 años a la que le negaron el ingreso a Santiago del Estero y al poco tiempo murió de cáncer”.

En septiembre de 2020, Bernini y compañía quisieron regresar al norte del país a relatar otras historias similares y a los cinco días tuvieron que volver: se contagiaron de Covid. Un mes después, Paula se enfocó en “los varados”, aquellos que seguían sin poder entrar a Formosa. Allí estuvo otros 30 días. Y en el verano se fue a la Costa, y de ahí a Trelew y a la Cordillera… Salió el 10 de enero y cerró la vuelta el 15 de febrero.



Paula quiere llevar a sus padres a la nieve.

Ahora es lunes. Empieza el otoño. Son las 11.30 de la mañana. Al volante de una camioneta Chevrolet bordó, Paula entra al canal por la calle Lima. En el trayecto de Ramos Mejía a Constitución escucha música: Marc Anthony, L’Gante, lo que sea… Y canta. “Me hace bien”, confiesa.

Todavía sin maquillarse, Bernini se baja de su camioneta y camina apurada, a los saltos. Su pelo rubio flamea. La periodista saluda a los encargados de seguridad, sube a un ascensor, se cruza con mozos y productores de Telenoche. Se mueve como si estuviera en su casa, a gusto, como quien conoce cada rincón de un espacio transitado durante muchos años. Como si fuera su zona de contención, de alegría.

“Acá me vieron crecer”, dice. “Es más, hace poco me ofrecieron ir a otra señal, tener mi propio espacio, pero no… Acá está mi familia”.

Como trabaja mayormente con “notas especiales”, Bernini se mueve con libertad. “Soy mi propia productora y manejo mis horarios. Lo mismo con mis francos y mis vacaciones. A veces puedo trabajar de sol a sol durante muchos días seguidos. Y otras veces las rutinas pueden ser más ‘normales’: seis horas, siete, según…”.

Además de recorrer la Argentina, Bernini está disponible para cualquier cobertura diaria. Hace algunas semanas, por ejemplo, se la vio esquivando cascotazos en la zona del Congreso, cuando la cámara de Diputados había empezado a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

-En las redes sociales tus seguidores resaltan “la pasión que ponés en cámara”. Como si más que una cronista de televisión fueras el 5 de Boca.

-En todo caso, de Racing… Yo soy así, bien de barrio, apasionada. No hago un personaje. Si entrevisto a alguien y no lo entiendo, se lo digo. O si se pone a llorar yo me quiebro a su lado. El público reconoce quién es transparente y quién no. Sé que ahora soy más popular que antes. Después de estas coberturas pasé de tener 6.000 a 60.000 seguidores en Instagram. Pero siempre digo lo mismo, no me importa la fama. Sólo quiero hacer bien mi trabajo.

Por estos días se ocupa otra vez de Formosa. En avión, y con un camarógrafo, tenía previsto viajar a esa provincia a cubrir lo que sucede en los pasos peatonales que siguen cerrados. “En la frontera, para ir a la escuela, hay unos 150 chicos que deben cruzar por el río. Sí, como si fueran contrabandistas”, se enoja Paula. “A mí me interesa hacer periodismo al servicio de la gente, ayudar… Por eso hay lugares en los que me reciben con banderas…”.

-¿Te gustaría cubrir la guerra en Ucrania?

-Por supuesto. No hablo inglés. Pero la mayoría de los ucranianos tampoco… Así que nos entenderíamos… Además, llevaría una traductora. Veo el trabajo que están haciendo los enviados y se me pone la piel de gallina. Es conmovedor. Se nota que es una situación muy difícil, muy peligrosa. Pero para los que sentimos el periodismo es un gran desafío. Por la vida que llevo, de pasar mucho yendo y viniendo, a veces pienso que me gustaría estar diez días sin hacer nada, sentada en un sillón… Pero no, siempre hay algo que me empuja a estar activa…

