Con la refinanciación del FMI, la deuda pública externa continua siendo una pesada carga presente y futura por lo menos por otros 10 años.

Es que los pagos deuda pública total en moneda extranjera se reducen hasta 2024 en relación a los vencimientos pre-acuerdo con el FMI, pero a partir de 2025 pegan nuevamente un salto hasta 2034, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso ( OPC) .

Es que a los vencimientos con el FMI y demás organismos se agregan a partir de 2025 los pagos que habrá que hacer a los titulares de los nuevos bonos públicos, incluyendo a los que resultaron del canje de 2020.

Así, los pagos a bonistas, al FMI y demás organismos internacionales pasan de los U$S 9.900 millones en 2024 a U$S 13.523 millones en 2025, U$S 14.419 millones en 2026 y a partir de ese año hasta 2032 superan los U$S 21.000 millones anuales.

Por su parte, la deuda con el FMI aumenta en unos U$S 6.000 millones porque el primer desembolso rondará los U$S 9.600/9.700 millones y el Tesoro pagará los vencimientos del 21 y 22 de marzo pasados que suman U$S 2.800 millones.

La OPC estima que la deuda con el FMI pasará de U$S 41.000 millones a fines del año pasado a los U$S 47.000 millones a fines de este año.

Por otro lado, los vencimientos del total de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados a partir de 2024 son muy abultados que para afrontarlos requieren un sostenido crecimiento económico, un superávit cambiario elevado y el acceso a los mercados internacionales para refinanciar una parte sustancial de esos vencimientos. Para esto último se requería que el riesgo-país se desplome y se puedan colocar nuevos bonos a tasas razonables. Y eventualmente, también refinanciar los nuevos vencimientos con el FMI.

A los problemas domésticos, mayor inflación, desaceleración del crecimiento económico en relación a 2021 y división en el Frente de Gobierno, se suman las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania que agravó todos esos problemas, en especial para conseguir las divisas necesarias para hacer frente a los abultados vencimientos.

Durante 2021, por la mayor liquidación de exportaciones por encima de los pagos de importaciones quedó un superávit comercial cambiario de US$ 15.281 millones. A la vez hubo un ingreso extraordinario por los Derechos Especiales de Giro ( DEG) del Fondo Monetario de US$ 4.324 millones que en parte se destinaron a pagar vencimientos con el propio FMI. Pero las reservas aumentaron en tan sólo US$ 275 millones, de acuerdo a los registros y al balance cambiario del Banco Central.

Para este año se prevé que las reservas del Banco Central aumenten en el mejor de los casos por la mayor deuda con el FMI pero habría un menor superávit comercial que en 2021 porque el encarecimiento de la energía superaría los mejores precios de exportación de las materias primas.

Mientras tanto, habrá que pagar regularmente los intereses al FMI que suben de U$S 1.044 millones en 2023 a U$S 1.533 millones en 2024, U$S 1.636 millones en 2025 y U$S 1.633 millones en 2026 que empezarían a descender a partir de 2027, siempre y cuando la Argentina pague los nuevos vencimiento con el organismo internacional.