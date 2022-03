Si el señor Presidente fuera un cirujano cardíaco, le habrían presentado a una paciente muy compleja que debe ser operada. La señora Argentina tiene el corazón muy enfermo: tres arterias principales obstruidas (salud, educación y justicia), además de dos válvulas que funcionan pésimo (economía y seguridad). Hasta ahora, el cirujano le mostró al pueblo una bajísima capacidad de conocimiento y estrategia para llevar a nuestra Nación a un buen resultado quirúrgico. ¿Por qué?

Primero, tiene un equipo muy mal formado para los cargos que ocupan: canciller, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; de Salud, de las Mujeres, Géneros y Diversidad, etc. Segundo, la mayoría de ello/as, en lugar de gestionar y plantearle una estrategia quirúrgica (aunque sea muy compleja), se dedican a militar, viajar, sin dar ejemplos de sacrificio o convicción por el bien de la paciente.

Tercero, sus interconsultores se preocupan más por sus futuros personales que por ayudar al cirujano. Uno de ellos (Máximo) piensa como adolescente caprichoso y complejo en sus decisiones y el otro (Massa) hace caja con AYSA a través de su mujer que, como politóloga, no debe estar especializada para el manejo del agua o ARSAT, con Matías Tombolini, quien no tiene experiencia en el área.



Fernando Cichero, director del Hospital Rocca de rehabilitación. Cirujano cardiovascular. Jefe de departamento de cirugía del Hospital Fernández y profesor adjunto en la Facultad de Medicina, Fundación Barceló, UCA.

Sería importante que el cirujano leyera la renuncia del señor Tognetti, un histórico de ARSAT: “Me resulta imposible convivir con las actitudes del nuevo responsable del directorio, quien vulnera la historia de la empresa e irrespeta los objetivos que la misma encarna desde su fundación”.

Cuarto, y lo más grave, la subjefa del equipo, la señora Cristina Fernández de Kirchner (resulta extraño que una persona tan progre y feminista siga usando el apellido de su marido para nombrarse a sí misma) le juega en contra abiertamente y, a diferencia de Cobos, que dio su “voto no positivo” por el bien de la paciente Argentina, ella vota a favor exclusivamente de sus seguidores, que le garantizarán mantenerse en el poder, sin importarle las secuelas que este voto podría ocasionarle a toda la Patria.



Señor Presidente, debería mirar un ejemplo de estadista como Sir Winston Churchill. Él asumió el gobierno porque su antecesor Chamberlain quería pactar con los alemanes (usted lo acusa a Macri de pactar los maléficos del FMI), apenas se hizo cargo del gobierno recibió el mazazo de Dunkerque (usted recibió la pandemia de Covid), él suplicaba ayuda a Estados Unidos (usted negocia con el FMI), pero él sacó a Inglaterra victoriosa de la más feroz guerra mundial operando todo el corazón al mismo tiempo (los tres by pass y el recambio de las dos válvulas) y luchó en cinco frentes al mismo tiempo (y usted todavía no empezó la operación sabiendo el diagnóstico).

La Segunda Guerra duró un año más y no se sabía cuándo terminaba (su ventaja es que sabe cuándo termina su mandato). Churchill triunfó en la guerra y perdió la reelección, pero luego volvió (no piense ya en su segundo mandato, no es el momento). Dijeron de Churchill: “El hombre que había dirigido a Gran Bretaña en la guerra no era visto como el hombre que dirigiera la nación en paz”.

Juéguese, señor Presidente, sáquele las cajas a La Cámpora (ANSeS, Pami, Ministerio de las Mujeres, Inadi), disminuya los planes, no aumente impuestos, póngase al frente, demuestre que no quiso ser Presidente para atajar penales en la playa mientras se incendiaba una provincia; que se equivocó con Putin al ofrecerle a la Argentina como una puerta para entrar en América; que Cristina no lo puso a dedo para que usted le garantice impunidad judicial.

Sea líder. O termine su mandato como un mediocre que, teniendo la oportunidad de hacer una gran cirugía, con riesgo pero con esperanza, prefiere quedar como el peor presidente de la era democrática.

Fernando Cichero / DIRECTOR DEL HOSPITAL ROCCA DE REHABILITACIÓN. CIRUJANO CARDIOVASCULAR. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL FERNÁNDEZ Y PROFESOR ADJUNTO EN LA FACULTAD E MEDICINA, FUNDACIÓN BARCELÓ, UCA / fernando_cichero@yahoo.com.ar

EL COMENTARIO DEL EDITOR

Por César Dossi

Alberto Fernández no sale del rincón

Que la Argentina está en terapia intensiva, no hay dudas. Y esta “guerra”, como la llamó Alberto Fernández en una pésima circunstancia, no sólo se la declaró a la inflación, que resta novedades en el frente, sino que por elevación se la decretó a Cristina Kirchner que, aferrada a aquel pensamiento sobre “los funcionarios que no funcionan”, planea entre las sombras un sabotaje para trabar en el Consejo de la Magistratura a JxC.

Con la guardia baja, el Presidente recibe golpes de todas las esquinas. Lo sacude Andrés Larroque, le pega Máximo y lo cachetea la mismísima vicepresidenta, que sacó a relucir toda la fuerza de su flota el Día de la Memoria convirtiéndolo en un acto proselitista. Ese es el músculo de la política del que tanto alardean.

Pero Alberto no sale del rincón, no lo dejan. No avanza al centro del escenario. No se anima. O no sabe cómo. “Esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”, dijo.

Mientras el FMI aprobó este viernes el programa del préstamo para la Argentina de US$ 44.000 millones, el Presidente no encuentra cemento para reforzar la arquitectura de su comunidad política, que hace agua por todos los frentes.

Tuvo una semana con internas, largas tertulias, teléfonos al rojo vivo y aún se revuelven en la Rosada algunos bosquejos para intentar salir del laberinto. En ese peregrinaje desconcertante está parado el Gobierno.

Y mientras él sigue sumergido en sus prédicas victoriosas, el país se cae a pedazos. No le encuentra el punto de inflexión. Quizá los US$ 10.000 que llegarán a las reservas incentiven a ese Presidente que hoy se muestra doblegado frente a la conducción del país.

Ayer, en sintonía con la prédica del lector Cichero, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acentuó que “el gran desafío de Alberto Fernández es convertirse en jefe”. Algunos especialistas ya están en el quirófano hace rato, a otros el currículum les quedó corto. Es una operación a corazón abierto y sólo hace falta saber usar el bisturí. O todo puede fallar.

