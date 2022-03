Xi Jinpin, Vladimir Putin y Donald Trump.

Por Thomas L. Friedman, para The New York Times.

Los últimos cinco años han sido una clase magistral en política corporativa,porque sucedió algo que nunca habíamos visto al mismo tiempo.Los tres más poderosos líderes del mundo, Vladimir Putin, Xi Jimping y Donald Trump, cada uno tomó medidas drásticas para mantenerse en el poder más allá del tiempo establecido para sus mandatos.Uno falló.Los otros dos tuvieron éxito y allí está el hecho que dice mucho del mundo de hoy.



Trump fracasó por una razón muy simple. Las instituciones de USA(leyes y normas) lo obligaron a ceder el poder al término de sus cuatro años, a pesar de todo su empeño en desacreditar el resultado electoral y su apoyo a sus seguidores para intimidar al sistema judicial y poder revertir su pérdida en la elección. A Putin yXi les fue mejor hasta ahora. Sin el peso de normas e instituciones democráticas, instalaron nuevas leyes para hacerse efectivamente presidentes de por vida.Pobres sus países.



Dios sabe los problemas que tienen las sociedades democráticas, pero poseen algo que no tienen las autocracias,y es la habilidad para cambiar de curso, a menudo cambiando sus dirigentes, y la habilidad para públicamente examinar y debatir ideas alternativas antes de embarcarse en una dirección determinada.Estos son atributos particularmente valiosos en una época de cambio tecnológico y climático; cuando las probabilidades son pocas para que una persona ya terminando su época sesentosa(como son Putin y Xi)van a tomar mejores decisiones,más y más solitarios y su vez envejeciendo.



Así Putin le dobló el brazo a la Duma en el 2020 para eliminar los límites a su mandato, permitiéndole presentarse como presidente nuevamente en 2024,asegurándose su presidencia hasta el 2036. Y en el 2018,Xi indujo a la Justicia a cambiar la constitución en China y eliminar los términos de mandato, así el puede permanecer como presidente para siempre, asumiendo que sea reelecto por el Congreso Popular en el 2023.Pueden suponer que por supuesto lo será.



Den Xiaoping impuso el límite de dos períodos consecutivos en 1982,por una razón: prevenir el surgimiento de otro Mao Zedong,cuyo liderazgo autocrático y culto de la personalidad se combinaron para mantener a China pobre, aislada y a menudo en caos de asesinatos y persecución. Xi conduce hacia ese destino, viéndose como indispensable e infalible. Pero como podemos ver, la conducta de Putin en Ucrania es un ejemplo claro de los peligros que conlleva un presidente de por vida,que se cree indispensable e infalible.



Ucrania es la guerra de Putin, donde todo le fue mal; sobreestimo el poder de sus fuerzas armadas, minimizó el valor de los ucranianos de luchar y morir por su libertad,y se equivocó totalmente en la voluntad deOccidente para unirse y apoyar aUcrania. O sus colaboradores le mintieron por temor a decirle la verdad, o el esta tan seguro de su infalibilidad que nunca se cuestionó a si mismo, ni preparo a su gobierno o a la sociedad rusa por lo que su propio vocero ha descrito como una guerra económica sin precedentes a través de sus sanciones.Todo lo que sabemos hasta ahora es que prohibió toda crítica,lo que hace virtualmente imposible que la gente lo penalice por su locura en las próximas elecciones.



China es un país más serio.Saco casi 800millones de chinos fuera de la extrema pobreza desde el final de 1970. Y Xi es más serio que Putin.No obstante, los peligros de una autocracia están a la vista.Xi no quiso hacer una investigación sería de como sucedió lo del corona virus, o al menos compartir con el resto del mundo lo que hayan encontrado, por miedo a que si lo hiciera pudiera reflejarse como un liderazgo débil. Asimismo su estrategia de cuarentenas y en la vacuna china que es mucho menos eficaz que las otras existentes contra la variante Ómicron,parece ahora golpear seriamente a su economía.



Además a su apuesta a su alianza con Putin le ha ido mal. Cuando los dos se encontraron el 4defebrero en la apertura de las olimpiadas en China,hubo una declaración conjunta:”que la amistad entre los dos estadosno tenía límites y que no había áreas prohibidas de cooperación”.

El hecho que Putin haya tomado esa declaración de amistad sin límites como una luz verde para invadir Ucrania lo dejo a Xi desconcertado y perplejo. China importa mucho petróleo,maíz y trigo de Rusia y Ucrania, de manera que la invasión a esta última a elevado sus costos de estos y otros productos alimenticios.También forzó a China a aparecer indiferente a las atrocidades rusas en Ucrania, tens ando las relaciones de China con la UE que es el mayor socio comercial de China.Me pregunto cuantos burócratas en ese país están murmurando”si esto es lo qué pasa cuando se tiene un presidente de por vida…”





Es gracioso,porque uno más de los rebuscadas frases en política exterior, queda acá expuesto como una estupidez “los líderes deChina y Rusia son tan sabios que siempre juegan el partido entre naciones como grandes maestros de ajedrez, mientras que esos tontos americanos con su enfoque lento y pesado de carne y papas hacia el mundo solo saben jugar a las damas”. Me parece que Putin no ha estado jugando al ajedrez sino a la ruleta rusa y que se está quedando sin suerte y haciéndole un agujero a la economía rusa. En cuanto a Xi, parece paralizado,incapaz de resolver qué juego jugar; siente que su corazón se opone a Occidente,pero que su cabeza le dice que no puede darse ese lujo,mientras China permanece neutral frente al mayor crimen de guerra perpetuado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



Mientras tanto “Sleepy Joe” (Biden), en un rincón, ha estado jugando con Legos,metódicamente agregando una pieza,un aliado,después de otra,unidos por valores y amenazas compartidas y ha construido una coalición sólida para manejar esta crisis. Por el momento y por ahora,estas democracias des prolijas,con sus regulares cambios de gobierno, están aventajando a los presidentes de por vida,quienes necesitan ahogar todas las formas de disenso más que nunca. Este contraste no podría venir en un mejor tiempo,cuando el movimiento global democrático parecía haberse estancado.Piense en la evolución dela democracia alrededor del globo desde la Segunda Guerra Mundial,como que hubieran pasado por varias fases según Larry Diamond, el experto en democracia de Stanford, autor de “Vientos enfermizos: Salvando la democracia de furia rusa,La ambición China y la complacencia americana”. Después de la segunda guerraUSA y sus aliados tenían un empuje sorprendente,así que la democracia comenzó a extenderse por el mundo antes de empantanarse por la guerra fría, e ir en contramano en la década del ‘60 como resultado de golpes militares en África,Asia y America Latina.Pero otra ola democrática comenzaba en la década del’70despues de la caída de dictadores en Portugal, España y Grecia.La democracia se extendió también a Asia y casi a China(en Tiananmen Square). Luego la caída del muro deBerlin en 1989produjo otra ola de democracia en Europa Central, del Este y Rusia.



Pero comenzando el 2006,con el debilitamiento deUSA debido a las guerras del Middle Est y la crisis financiera del 2008, y el asombroso crecimiento económico de China, la democracia entró en una recesión global, dice Diamond.Y China y Rusia sin tregua e implacablemente empujaron la narrativa”las democracias son débiles y moral y políticamente decadentes,no pueden lograr que las cosas se hagan; el autoritarismo es el futuro”.



La pregunta que hace Diamond es: “Fue la declaración del 4 de febrero de Xi y Putin estableciendo todas las razones por la que su sistema era superior a las democracias liberales irresponsables y fundidas el alto nivel de la vara que fijaron para sus autocracias?”Porque una razón queda claro decía Diamond como una ocurrencia” los recientes pasos en falso que dieron Putin y Xi le están dando al autoritarismoun muy mal nombre”. Pero para que la ola de autoritarismo se revierta,deben suceder dos cosas.Unaes que falle el salvaje ataque de Putin a Ucrania, eso podría precipitar su caída.Pero una Rusia sin Putin podría ser aún peor.Pero si es mejor, entonces todo el mundo estará mejor con un lider decente en el Kremlin. La segunda cosa es aun más importante. Sería bueno para America que no es sólo importante hacer alianzas afuera sino también coaliciones saludables en casa,hacer buenos gobiernos, inobjetables transferencias de poder y mejores uniones. Nuestra habilidad para hacer eso en el pasado es lo que nos ganó la estima del mundo.Si lo hicimos,podemos volver a hacerlo.



Si lo logramos, entonces mi letra favorita del musical Hamilton será muy importante.Es cuando GeorgeWashington le explica a Alexander Hamilton porque se baja voluntariamente y no se propone para un tercer mandato:



Washington: Si hacemos esto correctamente/le enseñaremos como decir adiós/vos y yo.

Hamilton: Sr Presidente,van a decir que Ud es débil.

Washington: No, verán que somos fuertes.





Copyright 2022, The New York Times Company.