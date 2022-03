Zulemita Menem salió al cruce a Gerardo Morales por cuestionar a su padre luego de que el radicalismo saliera al cruce de las afirmaciones de Mauricio Macri, que reivindicó la figura del expresidente riojano.



Mauricio Macri destacó la presidencia de Carlos Saúl Menem al señalar que el exmandatario riojano “cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo”, lo que generó una réplica de distintos referentes de la Coalición Cívica y de la UCR.



“Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente Menem, que cada día va a estar reivindicado con el paso del tiempo”, dijo Macri en diálogo con Radio Mitre Córdoba.



“Él vino con un peronismo moderno, intentando unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo y el progreso pacífico de la Argentina, y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio”, agregó al comparar al menemismo con el kirchnerismo.



Ante esas declaraciones, el gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, salió al cruce al remarcar su “rechazo a las políticas neoliberales implementadas por el menemismo”.



“Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los ‘90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina”, sostuvo desde su cuenta de Twitter.



El presidente de la UCR consideró que las medidas adoptadas por el menemismo “destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo”.



Mariana Zuvic, por su parte, afirmó también por redes sociales que Menem será recordado “por ladrón”, al afirmar que “voló un pueblo, encubrió un atentado, tráfico armas a Ecuador y Croacia”.



“#Memoria Sr, que sin ella no habrá justicia. Y ya no hay más lugar para la Argentina de los pactos de impunidad”, reaccionó Zuvic ante el elogio de Macri a la gestión de Menem.



Estas expresiones generaron el enojo por parte de Zulemita Menem, que salió al cruce del mandatario radical y de la diputada de la CC, a través de su cuenta de Twitter.



“Con todo respeto señor Gerardo Morales. Le recuerdo que Menem recibió de Alfonsín un país con 5000% de inflación, 60 millones de dólares en el Banco Central, un enorme conflicto social y económico y nunca se quejó de lo que recibió de Alfonsin. Tuvo la suerte que vino Menem y no persiguió a nadie”, expresó.



“Con respecto a los dichos de la señora Zuvic, si recuerda tanto a mi padre, también sería bueno que recuerde que ella fue investigada por el delito de ‘lavado de dinero’, o antes de hablar de Menem, explique en qué momento tuvo un pasado K a un presente en la Coalición. Buen finde”, sentenció en un segundo posteo.