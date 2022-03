El gobierno talibán de Afganistán informó que las mujeres no podrán viajar en avión, a menos que estén en compañía de un familiar masculino. En el marco de otro atropello al género femenino, las aerolíneas no podrán venderles pasajes. “Algunas mujeres que viajaban sin un familiar masculino no pudieron abordar un vuelo de Kam Air el viernes de Kabul a Islamabad”, indicó un pasajero del avión.



A su vez, se prohibió que acudan a lugares de ocio y por ello se estableció una grilla que indica que día podrán ingresar: “Los domingos, lunes y martes, las mujeres pueden visitar los parques de diversiones, siempre que usen hiyab, y los hombres tienen prohibido asistir en esos días”, informaron desde el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. En este sentido, los hombres podrán acudir de miércoles a sábado.



Esta medida manifiesta la necesidad de que no haya encuentros entre mujeres y hombres, pero que tampoco se mezclen con extranjeros que estén en el país.



Las nuevas imposiciones vienen de la mano de las restricciones que sufrieron el pasado miércoles en donde se les prohibió el acceso a las escuelas secundarias. La reunión en la que se decidió que las mujeres no viajen solas se realizó el jueves por la tarde entre representantes talibanes, las dos aerolíneas nacionales y autoridades migratorias del aeropuerto.



Desde la llegada del gobierno talibán, las mujeres han sufrido diversas restricciones pese a que en un principio habían señalado que no habría imposiciones nuevas. Hace algunos meses, se prohibió que las mujeres viajen solas en autos y pasen de una ciudad a otra sin un masculino y, a su vez, la posibilidad de caminar libremente por las calles.



En este sentido, el Gobierno talibán derrumbó dos décadas en las cuales las mujeres había comenzado a tener ciertos privilegios y a no ser excluidas de la sociedad como si fueran un objeto.