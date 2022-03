Sin dudas el inesperado golpe de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022 será el escándalo del año en el mundo del espectáculo, y en las redes sociales hicieron eco del episodio con todo tipo de reacciones y memes.

Sin embargo, algún desprevenido podrá no entender por qué en este marco, el nombre del humorista argentino Jorge Corona se convirtió en tendencia.

Todo tiene que ver con un divertido tuit se que volvió viral, en donde un usuario, a modo de chiste, compartió el consejo que le dio su padre, y que bien podría ser aplicado al escándalo hollywoodense.

“Lo que le paso a Will Smith es lo que me decía mi viejo siempre: ’nunca hay que ir a un show de Jorge Corona porque si te agarra de punto tenés que ir a fajarlo“, escribió @arldelg.

lo que le paso a will smith es lo que me decia mi viejo siempre, nunca hay que ir a un show de jorge corona porque si te agarra de punto tenes que ir a fajarlo

Y si algún día vas a un show, que no sea de Jorge Corona, porque si te agarra de punto, tenés que ir a fajarlo https://t.co/qvNZRi7WXl pic.twitter.com/zZV5xK6FLP

Este tuit y los comentarios me asustaron porque siempre quise ver un show de stand up y ahora pienso que me puede pasar eso https://t.co/FWCQH4aaTa

— Patogol (@patomontania22) March 28, 2022