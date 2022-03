Cinco días de ocho horas cada jornada en un seminario en la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad Harvard son suficientes como para armar un panorama general de cómo funciona el sistema de salud americano y cómo contrasta con los de América latina. Reenfocarse en la atención primaria, mejorar la calidad de los sistemas, ir hacia un cambio cultural para ampliar la prevención, y atender las enfermedades no transmisibles a tiempo, son cuatro estrategias claves -pero no las únicas- a la hora de pensar en redistribuir presupuestos y reducir costos, sobre todo en los países menos desarrollados que padecen el síndrome de la sábana corta.

“Invertir en enfermedades no trasmisibles y en los sistemas sanitarios es bueno porque no sólo tiene que ver con mejorar la calidad de vida, si no que también ayuda a reducir gastos”, explicó Rifat Atun, director del Laboratorio de Innovación en Sistemas de Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard y uno de los 12 profesores disertantes. “Al gozar de mejor salud las personas pueden regresar al trabajo y eso genera un efecto dominó a favor que impacta en toda la economía”, agregó.

Para Atun, “en América latina la atención básica quedó antigua y no se valora mucho, es limitada y tiene una connotación negativa”. El catedrático aseguró que es indispensable “hacer una transición y traer esa práctica al siglo XXI. Hay que concentrarla en el paciente y en los servicios más integrales que trabajen en prevención, diagnóstico y cuidados en el hogar”. Y advirtió: “Si mejoramos la atención primaria, mejoraremos la eficiencia y la equidad, y eso le dará mejor valor al dinero que se invierte en salud”.

Sobre la misma línea, Margaret Kruk, profesora del Sistema de Salud de la universidad más antigua de Estados Unidos, coincidió que “fortalecer el primer nivel de atención” es pieza clave para esa mejora. Según la experta, hay además otros dos grandes ítems pueden contribuir a la economía de la salud. “En la Argentina el 74% de las causas de mortalidad están ligadas a la mala calidad en la atención médica y a la desigualdad”, se desprende del informe Quality Evidence for Health System Transformation que elaboró y presentó la mujer ante expertos de toda América latina.

Durante su presentación en el seminario “Health in the XXI Century: Workshop for Latin American Health Care Executives” -organizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, en colaboración con LiderLatam y laboratorios Roche-, la presidenta de la Comisión Lancet sobre Salud Global aseguró que “si bien hay un gran empuje a nivel global para mejorar la calidad de los servicios, en los países de bajos y medianos ingresos aún falta mucho camino por recorrer”. Según las estadísticas presentadas por la mujer, 8,6 millones de personas mueren por mala atención por año en todo el mundo.

También se hizo hincapié en el impacto que tiene no tratar a tiempo las enfermedades no transmisibles, como son la diabetes, la hipertensión, y la obesidad, que matan a más de 40 millones de personas al año en el mundo y equivalen al 70% de las muertes totales. En ese sentido, la conclusión es que no sólo evitar el deceso es un factor clave, sino que detectarlas a tiempo y tratarlas como corresponde puede minimiza los gastos económicos que producen en toda la cadena de salud.

Según un estudio realizado sobre muertes de enfermedades tratables en 137 países en 2018, en América latina y Caribe se registraron 540.000 decesos de este tipo y la mortalidad se debió a la baja calidad en los sistemas de cobertura universal.

En Argentina, por ejemplo, se registraron 39.000 muertes por afecciones tratables. Más del 74% fueron a un centro hospitalario pero no recibieron la atención adecuada. “Estos datos están bajando, pero falta. Hay que trabajar sobre la calidad y la expectativa de vida de la población que es cada vez más alta”, señaló Kruk.

“Invertir en esto es bueno y es entender que ayuda a reducir costos. El que un paciente goze de buena salud genera un efecto dominó positivo que afecta a toda la economía”, comentó Atun. A lo que Kruk concluyó: “Los sistemas de salud tienen que ofrecer un beneficio económico y un costo razonable para el país”.

Algunos números sobre salud local

El sistema de salud argentino se encuentra segmentado en tres subsistemas: el público, el de la seguridad social y el privado. El Gasto Total en Salud, comprende las erogaciones de estos tres subsistemas.

En el año 2017 (último dato disponible), el Gasto Total en Salud fue de $ 1.005.199 millones, que equivale en términos per cápita a $ 22.822 anuales por persona.

Según las estimaciones de cuatro años atrás, el gasto total en salud representaba el 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB), donde 6,6% del PIB corresponde al Gasto Público en Salud y de la Seguridad Social, y el restante 2,8% del PIB al Gasto Privado.

Los resultados por subsistema de salud muestran que el Gasto Público en Salud es de 2,7% del PIB, el Gasto de la Seguridad Social de 3,9% del PIB, y el Gasto Privado es de 2,8% del PIB.

Más allá de que la salud es un tema cada vez más relevante a nivel mundial, en la Argentina no está entre las mayores preocupaciones de su población. Según una encuesta realizada por la consultora Luis Costa & Asociados, el interés por la salud pública se ubica en último lugar, con un 3%, detrás de inseguridad (68%), inflación (50%), pobreza (44%), corrupción (40%) y educación (35%).

