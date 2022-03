“Tengo fiaca”, “me cuesta levantarme”, “tengo menos energía”. Puede pensarse que se trata de una sensación que se vive a nivel individual. Sin embargo, es común que el otoño impacte con variaciones en los estados de ánimo de las personas, llegando incluso en determinadas latitudes a ser diagnosticadas como trastorno afectivo estacional (TAE), propio de épocas del año con frío y poca luz.

Y puede ocurrir no solo en invierno -el período del año con días más cortos y fríos, ya que el otoño puede actuar como un contraste rotundo con el verano, momento en que solemos disfrutar plenamente del sol, el aire libre, lo condiciones que incrementan las chances de interactuar socialmente.

En este sentido, el efecto en el estado de ánimo del cambio de estación no suele ser incapacitante en personas sin trastornos psiquiátricos, pero sí verse acompañado por una sensación de desgano.

“El desánimo y la baja en los niveles de energía son los efectos más comunes, y pueden presentarse de manera tan sutil como una mayor dificultad para levantarse a la hora de siempre”, grafica Eliana Marengo, psiquiatra que se especializa en trastornos del ánimo, y define este estado como variaciones que se traducen, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que necesitamos para sentirnos descansados.



Los días más cortos, el clima fresco y las lluvias hacen que nos cueste más salir e interactuar. Foto Shutterstock.

Trasladándonos a “contextos geográficos de temperaturas extremas y de carencia prolongada de luz por acortamiento del día”, las personas que sufran signos depresivos pueden ser diagnosticadas con TAE, “que figura en el manual diagnóstico y estadístico de la salud mental como un trastorno psiquiátrico”, indica Gustavo Corra, psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Internacional.

Este trastorno se diferencia del desgano que muchas personas pueden llegar a sentir: “El TAE se caracteriza por síntomas similares a los de la depresión: angustia, ansiedad, pérdida de la capacidad de disfrutar, insomnio o aumento del sueño, falta de iniciativa, disminución del apetito sexual, desesperanza, ideas de ruina y a veces fantasías suicidas”, resume.

“Como su nombre lo indica -prosigue- es estacional, está acotado a un período del año en que hay descenso de temperatura importante y disminución de la luz solar durante el día”.

¿Existe el trastorno estacional en Argentina?

Según explica Corra, el TAE se presenta en lugares con temperaturas por debajo de los diez grados, que cuentan solo con entre tres y cuatro horas de luz solar.

“Las condiciones extremas de luz y temperatura en el período invernal son objetivamente generadoras de frustración, pero van también acompañadas por limitaciones secundarias en el contexto social, laboral, en lo ligado a actividades físicas o artísticas. Todas estas causas se potencian de manera directa, operando como desencadenantes de la sintomatología depresiva”, describe.



La terapia psicológica es uno de los consejos para mitigar el malestar. Foto Shutterstock.

En nuestro país, las provincias del sur son las que pueden presentar tales características climáticas y en las que por ende se puede llegar a diagnosticar el TAE.

“El centro y norte de Argentina, si bien pasan por un período de frío sobre todo en la zona cordillerana, no presentan lapsos tan largos de temperaturas extremas”, aclara.

El rol de la vitamina D y la luminoterapia

¿Qué ocurre a nivel biológico para que sintamos menos energía en estas circunstancias? “El problema central es la carencia de vitamina D, cuyo metabolismo está directamente ligado a la exposición a la luz solar”, señala Corras, y agrega que esta vitamina está asociada al correcto funcionamiento del aparato inmunológico, al metabolismo del calcio y la regulación de la presión arterial.

“Son frecuentes también los trastornos del sueño ligados al acortamiento del día, como así también se ve afectada la actividad física por imposibilidades climáticas”, añade.

E indica que la carencia de vitamina D “puede prevenirse con suplementos vitamínicos y con un aumento racional en la ingesta de pescado azul, huevos y alimentos enriquecidos en su procesamiento tales como leche, yogur, harinas y cereales”.



El cambio estacional puede afectar en mayor medida a los adolescentes. Foto Shutterstock.

Marengo cuenta que en otros ciudades pertenecientes a Europa o Estados Unidos practican para paliar los efectos de este malestar la terapia lumínica, que consiste en exponerse a los rayos de luz de unas lámparas especialmente diseñadas para estos fines.

“Dependiendo del cronotipo de la persona, respecto a si es más nocturno o más diurno, se usan por ejemplo a la mañana emulando lo que pasaría en un día de verano. El objetivo es que la luz llegue a impactar en la retina, no necesariamente que le dé directo, también existen unos marcos de anteojos sin lentes para que mientras uno se mueve por su casa le vaya dando la led en el ojo”, detalla.

Y agrega: “También hay lámparas que se ponen en la habitación para emular el amanecer, van generando una claridad progresiva”, ejemplifica.

El peso del imaginario social

Ambos profesionales sostienen que en el desgano propio del otoño pueden incidir varias causas, entre las que destacan imágenes atávicas que nos preceden y de alguna manera, influyen.

“Si bien hay preferencias personales, el otoño y el invierno remiten a imágenes arquetípicas muy fuertes: como representantes universales están ligados a la soledad, la distancia, la vejez, el desamparo. De esta manera se suele expresar en el imaginario social a través del arte, el otoño y el invierno como representantes del comienzo del fin del viaje de la vida”, analiza Corras.

Y agrega: “Estas representaciones que fueron estudiadas por Carl Jung y otros psicoanalistas pueden influir en el estado de ánimo individual generando tristeza, desesperanza e incertidumbre en algunos casos, solo como un estado temporal”.

Marengo plantea que las variaciones en el estado de ánimo en esta época son más comunes de lo que creemos.

“Los seres humanos creemos que no nos pasan algunas cosas porque no las buscamos. Claramente no habitamos latitudes como las de Suecia, pero sí nos ubicamos en el sur del hemisferio sur, es la parte más baja del continente. Ciudades como Ushuaia son el mejor ejemplo, pero Buenos Aires no está tan cerca del Ecuador tampoco”, sostiene, apoyando la idea de que el ambiente impacta en el estado anímico de las personas.

“Si nuestro organismo presenta cambios en el lapso de un día, estando preparado para responder distinto si hay luz o si no la hay, ¿cómo no va a reaccionar distinto según la estación”, se pregunta, para reforzar el concepto.



Hacer actividades que nos gratifiquen aunque no salgamos es otra de las claves. Foto Shutterstock.

La psiquiatra relata que nota el impacto de las estaciones no solamente en pacientes con trastorno bipolar, sino también personas que no padecen enfermedades mentales.

“Tiene que ver con una cuestion atávica, esta idea de que en otoño y en invierno hay que meterse en la cueva porque se viene la sequía el frío. Que al día de hoy no sea así no significa que no vengamos con un cierto bagaje en nuestros genes”, analiza.

Y agrega que como todas nuestras conductas “constituyen una interacción entre una condición biológica y lo que va ocurriendo con el medio que lo frena o lo potencia”, el hecho de que haga frío y haya menos luz hace que las personas de nuestro entorno también estén menos propensas a salir e interactuar.

La necesidad de interactuar

Esta falta de interacción puede afectar especialmente a ciertos grupos etáreos, como indica Romina Kosovsky, psicóloga directora de Espacio Infancias.

“En nuestras consultas vemos un incremento de sintomatología depresiva relacionada con el cambio estacional. La etapa adolescente es muy sensible a los cambios y que los días sean más grises y cortos impactan sobre sus salidas e interacción social”, profundiza.

Y agrega: “En la actualidad y más en este período de pospandemia, a los adolescentes les cuesta más salir y relacionarse en la presencialidad. Las redes sociales han reemplazado muchos intercambios que anteriormente eran presenciales, por lo cual si el clima no ayuda hay más probabilidad de aislamiento social”, cierra.

Consejos para disminuir el malestar

Marengo sostiene que mantener una regularidad en los hábitos puede ayudar a generar estabilidad, así como estar expuesto al sol de día. “Se puede salir a caminar temprano, a la mañana: que el sol nos dé en la cara puede tener un impacto positivo”, alienta.

Por su parte, Corra brinda consejos para prevenir el malestar:

Mantener la actividad física. En caso de que las temperaturas frescas inviten menos a salir, hacer ejercicio dentro de casa con la utilización de aparatos suele convertirse en una opción más simple y económica de lo que parece.

Sostener una rutina, en la que se respeten los horarios de comida y de actividad.

Sostener los vínculos familiares y sociales es fundamental.

Estimular y dar vuelo a la actividad creativa activa. No es necesario ser un experto, pero la ejecución de instrumentos musicales, el canto, el baile, la lectura o la escritura, el dibujo o cualquier actividad artística que pueda resultarnos atractiva es de incalculable valor en estos casos.

Acudir a la consulta psicoanalítica psicoterapéutica puede ser de importancia, especialmente en lo referente a la depresión.