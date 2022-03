Según el diccionario de la RAE, “humillar” es hacer que una persona se sienta ofendida en su orgullo o en su honor. Sus sinónimos son: vejar, herir, difamar, desacreditar, injuriar.

Si bien es un sentimiento, o una emoción que en cierto grado existe en todas las culturas y las sociedades, dan siempre paso a la crítica destructiva. Advertidos como estamos hoy que las ideologías políticas han perecido para darle paso a una confrontación donde no se advierten valores para imitar. Esta visible y caótica visión refleja una forma de juicio moral colectivo que demuestra la evidente pérdida de valores y confianza en sí mismos que afecta a cierta clase política.

El problema responde a un defecto más cultural y moral que político o económico, donde se trata de sobresalir más por ser menos corruptos, o corruptibles, que por demostrar virtudes propias. El predominio de la humillación hacia el otro, o los otros, utilizado como única herramienta proselitista, nos deja la triste sensación de una clara y lamentable mediocridad. Donde las propias frustraciones de las personas constituyen la raíz de la humillación reforzada a través del tiempo por la propia decadencia de proyectos promocionados, pero nunca consolidados.

De este modo los niveles de humillación que se manifiestan no son otra cosa que producto de la acumulación de errores y desaciertos fundidos en un paradigma cargado de decadencia moral, incapacidad intelectual y evidente fracaso. Valerse de la humillación como tendenciosa inducción mediática al miedo social, son hechos que ponen de relieve la debilidad y la vulnerabilidad de las propuestas. Al respecto la historia es implacable: “Quienes parodian las tragedias terminan en una farsa”.

Norberto Ivaldi

norbertoivaldi@gmail.com

OTRAS CARTAS

Pide que los dirigentes dejen de pelear entre ellos

Que los que dirigen el país se peleen entre ellos nos deja a la deriva en un momento dramático. Deberían dejar sus diferencias de lado y ocuparse de gobernar, la economía mundial está amenazada y la nuestra está empantanada en la cual todos vamos tropezando unos con otros. Tiempo de hacerse cargo del puesto que tanto lucharon por conseguir, que parece que les queda grande… Solucionar problemas reales es lo que necesitamos con sabiduría y determinación, esto va más allá de sus internas, que es solo una riña de gallos.

Susana Mastronardi

​susumastro@gmail.com

Ataque a Ucrania: espera que el Papa se reúna con Putin

Soy católico, con todo lo que implica de contradicciones y piedad. Me emocioné cuando nuestro cardenal Bergoglio fue nombrado Papa. Ahora espero de él que realice una gran acción para colocar a nuestra Iglesia en el camino de grandeza y la aleje de los pedófilos, pervertidos y príncipes millonarios.

Sería grandioso ver cómo nuestro Papa vuela a Moscú para hablar con Putin, y presionarlo para terminar con la matanza. Él lo conoce personalmente y aunque la Iglesia ortodoxa se oponga, es deber de la Iglesia de Cristo intentar aun a costa de conflictos terminar con los homicidios de niños, mujeres y jóvenes. Pero más aún es fundamental alejar la posibilidad de la extinción de la humanidad. Estamos pisando la línea roja, un malentendido o error puede devenir en una guerra nuclear. La Iglesia Católica debe actuar ya, con su santo padre a la cabeza y sin temores. Es su responsabilidad.

Esteban Tortarolo

​etortarolo@gmail.com

Críticas al secretario de Comercio Interior

Ante el fracaso de Paula Español, que no pudo evitar el alza de los precios midiendo las góndolas de los supermercados, en octubre de 2021 asumió en la Secretaría de Comercio Interior Roberto Feletti. Éste, con la fe de un cruzado, desempolvó todas las medidas conocidas y fracasadas en los últimos 70 años en Argentina contra la inflación. La secretaría a su cargo “detectó” remarcaciones en 580 productos en los últimos días y exigió retrotraerlos al 10 de marzo bajo amenazas de aplicar sanciones.

Los consumidores detectamos más remarcaciones. Lo invito a Feletti a ocuparse de los precios en las ferreterías o a conseguir repuestos para un automóvil. Probablemente se sorprenda. Le sugiero también que intente congelar el precio de las camisas masculinas, la lencería femenina, la ropa de bebés, que son rubros de alto consumo y de renovación permanente.

Expresa Feletti que los mayores aumentos se produjeron cuando el Presidente declaró “la guerra contra la inflación”. Ante la eminencia de una guerra, hombres y mujeres siempre se preocuparon en abastecerse;funcionó la ley de la oferta y la demanda, con los resultados que todos conocemos. Ahora el responsable de los aumentos fue Alberto Fernández.

¿Si Ricardo Feletti, tras casi 6 meses de actuación, hubiera trabajado en una empresa privada… ¿dónde estaría hoy?

Gabriel C. Varela

​gcvarela@hotmail.com

El secretario de Comercio Interior acusó al campo, empresas alimentarias, supermercados, frigoríficos y almaceneros como responsables de la inflación “para querer comprarse más departamentos en Miami, más lujos, más propiedades”. Al intentar adjudicar a otros el fracaso de su gestión en el control de precios, Roberto Feletti es coherente con la política de su gobierno de mentir alevosamente para adjudicar a los demás la culpa de todos los males.

Desde el sentido común es sabido que no hay soluciones cuando se actúa sobre los efectos y no sobre las causas de un problema y que repitiendo las medidas que han fracasado en el pasado, no vamos a obtener resultados diferentes, aunque el manual populista diga lo contrario. El camino para terminar con la decadencia y volver a crecer no es combatiendo el capital, sino todo lo contrario.

Ricardo E. Frías

​ricardoefrias@gmail.com

La marcha de los “empleados públicos camporistas”

Calles y calles llenas de gente, banderas y estandartes impecables; sonrisas, besos y abrazos entre los dirigentes y los militantes. Una fiesta; parecido a un carnaval. Lástima que la fecha (Día de la Memoria) no era para eso. Pero sirvió para algo: hemos podido ver la cantidad enorme de empleados públicos camporistas que lograron sus cargos no por idoneidad sino por militancia.

Jorge Augusto Cardoso

​jinete@outlook.com