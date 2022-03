Florencia comunicó a través de distintos posteos en su cuenta de Instagram que iba a cambiar su look y además fue mostrando el paso a paso. “Me corté el pelo”, anunció primero, y lo hizo fiel a su característico estilo: poniéndole humor a la situación. Compartió una foto de ella con su larga cabellera tapándose el rostro y agregó la canción Despeinada de Palito Ortega. “Podía fallar”, bromeó junto a la nueva imagen en la que muestra que ella misma se hizo el cambio de look.

En otra foto, mostró directamente el largo mechón que ella misma se había cortado. Y musicalizó la publicación con el tema Oops!… I Did It Again, de Britney Spears. “Chan”, agregó. “Quizás te contagie la iniciativa de donar pelo”, dijo y sumó el hashtag de la campaña #unPelitoMasFacil.





Luego, la ex protagonista de Floricienta compartió con sus casi dos millones de seguidores que aprovechó la oportunidad de su corte de pelo para renovar también su color. Se hizo reflejos y el peluquero, además, le siguió cortando el cabello para emprolijar lo que ella había hecho de manera particular. “Falta el segundo corte para arreglar mi desastre. Miedo”, había advertido.

Más tarde, mostró su nuevo look: ya peinada, también con nuevo color, y el largo de su cabello sobre sus hombros. “No me hallo con el pelo corto”, se sinceró. Y, sobre otra foto que decidió dejar en su feed, agregó: “Me animé. Cortito y rubio rubí con profundidad, y no sé qué más me hizo, pero me encanta”.

Y agregó: “Si querés donar tu pelo para pelucas oncológicas averiguá en #unPelitoMasFacil”.