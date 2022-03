En la era de Tinder e indirectas por historias de Instagram, hay poco lugar para un auténtico momento de flechazo. Después de todo, es difícil comunicar esa pasión al mejor estilo Bridgerton a través de una pantalla. Sin embargo, y como lo demostró un dulce momento viral en Twitter, el romance aún no está muerto.

Uno de esos instantes de serendipia le sucedió a Federico Finkelstein, un usuario de la red social del pajarito que compartió desde su cuenta el flechazo instantáneo que experimentó con una chica. Resulta que el hincha de Boca Juniors estaba hablando con la señorita en cuestión y, como es de costumbre, la invitó a tomar algo para conocerse mejor.

Sin embargo, y para alivio de Federico, la mujer prefirió responder con autenticidad y le hizo una propuesta que no pudo resistir: “La invité a un bar y me contestó ‘venite a casa que hay Netflix y conseguí dos kg de mandarinas’. Ke hago? Me caso, no sé“, escribió el usuario.

La invité a un bar y me contestó “venite a casa que hay Netflix y conseguí dos kg de mandarinas”. Ke hago? Me caso, no se — Federico Finkelstein (@fede_fink) March 27, 2022

Con los usuarios de Twitter fascinados con la historia de amor, la publicación no tardó en volverse viral: a las pocas horas, había reunido más de 60 mil ‘me gusta’s, cerca de 3 mil retuits y cientos de comentarios, GIFs y memes felicitando al usuario por haber encontrado a “la indicada”.

yo ni bien me dicen eso pic.twitter.com/bbQ9T7WbRn — mati (@matias_correaa) March 27, 2022

“Dos kg de mandarina. Ya te propuso matrimonio y se imaginó ustedes de viejitos con nietos”, “Si no te casas con esa flaca, da por hecho que alguien te va a odiar mucho de por vida (yo). Arranca pepe!!!”, “Al horno flaco. Anda ahorrando para el casorio y para el pibe que se viene en 9 meses”, “Si no te casas, te la robo. Apurate” y “Arranca por la derecha la genia del mundo mundial…” fueron algunos de los comentarios al momento viral.