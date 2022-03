Lacalle Pou, presidente de Uruguay ganó el referéndum para revocar leyes de reformas sociales.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, logró un ajustado en el referéndum que busca revocar una ley que dicta las reformas sociales, penales y económicas emprendidas por su gobierno, frente a la oposición del izquierdista Frente Amplio.



Los uruguayos sufragaron para derogar o mantener en vigencia los 135 artículos incluidos en la Ley de Urgente Consideración. Con el 99,09% de los circuitos escrutados, el “SÍ” tiene 48,83% de los votos y el “NO” (voto del “NO” + voto en blanco), 51,17%. En tanto, hay 35.787 votos observados



Lacalle Pou llegó a la votación con un alto nivel de aprobación a su gestión, de 50% y más según todas las encuestas, y de bajo rechazo, que nunca llega a un tercio del electorado. La izquierda, que gobernó por tres períodos seguidos (2005-2020) y quiere volver al poder en los comicios de 2024, llegó con el entusiasmo de una militancia activa que obtuvo en tiempo récord las casi 800 mil firmas (y huellas digitales), que permitieron cumplir con el requisito constitucional para impugnar una ley y someterla a las urnas.



La ley votada entre abril y junio contiene entre otros aspectos, normas penales con aumento de años de prisión para varios delitos, agravante del encubrimiento y ocupación de espacios públicos, así como establecimiento de la “legítima defensa”.



También refiere al proceso penal, para dar mayores facultades a efectivos policiales. Por otro lado, se contempla el agravamiento para delitos de narcotráfico y restricciones para los menores de edad que cometen infracciones. Asimismo, se limita la redención de pena por trabajo o estudio para delitos graves y se crea la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.



En cuanto a la educación, se impugnan artículos referidos a la libertad de cátedra, y se quita cargos en el sistema otorgados a sindicatos, entre otros aspectos. En el capítulo de Economía se recurre lo referido a una “regla fiscal” para frenar déficit financiero, la libertad al trabajador a cobrar en cuenta bancaria o efectivo (antes no podía hacerlo en dinero), y el criterio de estudio de precios de combustibles, sobre cálculo de paridad de importación.



También se impugna la autorización a que las empresas privadas que sean propiedad del Estado puedan volcar a mercado accionario una parte de su capital, y se recurre contra la norma que permite que cuando hay ocupación sindical de empresa en medio de un conflicto, los dueños puedan ingresar a su planta, y los trabajadores que no adhieran a la huelga, puedan trabajar.



Además, se impugna la creación de un régimen de alquileres sin garantía, en la que el propietario de la vivienda puede tener un desalojo en plazo más breve que el habitual y se prohíbe los “piquetes que impidan la libre circulación” y el de actuación policial en casos de “hechos de apariencia delictiva”.



Otra norma que se impugna es la “portabilidad numérica” , que avala que los usuarios de telefonía móvil puedan cambiar de empresas, manteniendo su número de teléfono.



Según datos del portal de noticias “Portada Regional Este” de Maldonado confirmó que en un comunicado emitido en la noche del domingo, la comisión nacional pro referéndum saludó a todos los militantes y reconoce el esfuerzo por haber logrado el resultado de este domingo. Señalando que no alcanzó el objetivo del 50+1 de los votos pero señala que se estuvo muy cerca de hacerlo.