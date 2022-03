Orlando Ferreres: “Nunca es momento de dolarizar la economía”

El economista y ex viceministro de Economía, Orlando Ferreres, aseguró que “nunca es momento de dolarizar la economía” y agregó que “por eso hay que hacerla cuando hay una híper inflación o alguna cosa muy riesgosa”.



En diálogo con radio 990, Ferreres consideró que “sería bueno si uno pudiera realizarla a un tipo de cambio razonable”, pero señaló que para eso “hay que cambiar muchas monedas que están en pesos, las leliq por ejemplo, y se requiere hacer un plan Bonex o algo así para poder modificar todo ese número sino no alcanzarían las reservas, porque después nos tenemos que manejar con el dólar como moneda corriente”.



En relación a la inflación señaló que la causa principal es “la maquinita”, en relación a la emisión, a lo que agregó que “empieza a ser multicausal una vez que ya se generó”, refiriéndose al origen que le atribuyó anteriormente.



Además consideró que “es un mal endémico que tiene ocho décadas, más o menos viene desde el 45, que empezó en 1939 en la época de la segunda guerra mundial y ahí hubo que poner algunos controles de precios o algo así pero muy circunstanciales”, e indicó que desde ahí “empezó a ser algo cotidiano que no nos abandonó prácticamente nunca, salvo los años de la caja de conversión”.