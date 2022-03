La cachetada de Will Smith a Chris Rock tiene un antecedente. Y también fue en otra ceremonia de entrega del Oscar.

Fue en 2016, cuando el humorista era el maestro de ceremonias. Y en aquella oportunidad había hecho referencias no solamente a Jada Pinkett Smith, sino también a su esposo, Will.

O sea que, tal vez, en una de ésas, la bronca del actor de Hombres de negro se venía acumulando.



No se vio al aire. Denzel Washington y Jada Pinkett Smith hablan con Will Smith tras la bofedata a Chris Rock, quien mira la escena. Foto Reuters

En la entrega de 2016, la Academia de Hollywood no había candidateado a artista afroamericanos. Tal vez lo recuerden: varios miembros de esa comunidad alzaron la voz, y muchos, como Jada Pinkett Smith, llamaron a boicotear la ceremonia del Oscar.

Chris Rock, en un momento de la gala, aprovechó e hizo centro de su comentario a Jada Pinkett Smith. “Jada dijo que no iba a venir. ¿Ella no está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara las bombachas de Rihanna. ¡No estoy invitado!”, ironizó el actor de la serie Fargo y a quien recientemente vimos en Espiral: El juego del miedo continúa.

Y no contento con ello, Rock arremetió con Will Smith.



De blanco, Chris Rock fue el maestro de ceremonias el 28 de febrero de 2016, cuando no hubo artistas afroamericanos candidatos. Foto Archivo Clarín

“Will no fue nominado por Concussion (La verdad oculta). Entiendo que esté enojado. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tiene razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West”, dijo sin anestesia.

En aquel momento, la pareja no dijo nada. Y cuando le preguntaron qué pensaba, Smith se limitó a realizar un gesto bastante distinto de la acción que cometió en la gala del domingo 27 de marzo: sonrió e hizo el símbolo de la paz con sus dedos.

Los dedos de la misma mano derecha que cacheteó a Chris Rock.

Qué sucedió ahora

Fue uno de los momentos más incómodos de la historia de los Oscar. Chris Rock salió a presentar el premio al mejor documental, e hizo un monólogo en el que bromeó sobre algunas de las parejas presentes, como la de Penélope Cruz y Javier Bardem, y después nombró a Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith. Comparó su cabeza rapada con la de la protagonista de la película G.I. Jane, con Demi Moore.



Ya fue. Chris Rock tras la inesperada reacción de Will Smith. Foto AFP

El asunto es que hace un tiempo Pinkett Smith había hablado públicamente de su alopecia. Es producto de una enfermedad autoinmune que padece, que ataca los folículos pilosos y provoca la pérdida del cabello, dejando como resultado la calvicie.

Ante las palabras de Rock, Jada puso cara de desagrado. En lo que parecía ser parte de la actuación, su marido, que estaba nominado por su trabajo en Rey Richard, se paró de su asiento, subió al escenario y cacheteó al cómico. Al sentarse, le gritó bien en serio: “Sacá el nombre de mi mujer de tu puta boca”. Y lo repitió un par de veces.



El momento de la bofetada en el escenario del Dolby Theatre. Foto AFP

Rock se quedó helado, y solo atinó a decir “Will Smith acaba de pegarme” y ante los gritos de Smith, agregó “Sí, lo voy a hacer”. Después trató de salir del paso diciendo: “Ese fue uno de los mejores momentos en la historia de la televisión”.

Tal vez no de los mejores, pero sí de los que más se va a recordar por mucho tiempo.

POS