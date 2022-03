Agustín Salvia, quien dirige la medición multidimensional de la pobreza realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y, además, es sociólogo e investigador del Conicet, analizó las causas y las consecuencias de la cifra de pobreza que anunciará este miércoles el Indec.

– El indec publicará esta semana la tasa de pobreza del Segundo semestre de 2021, ¿Qué esperan?

Dará información de los índices de pobreza del segundo semestre, un período que fue muy particular. Fue un semestre inflacionario, pero también fue un semestre con fuerte recuperación económica. Con shocks de creación de empleo y recuperación del sector industrial y de servicios. Junto a una primavera electoral que tiene que ver con el Plan Platita, que aumentó las transferencias a las provincias, aumentando las remuneraciones como las jubilaciones. Eso aumentó el déficit público y la demanda de consumo.

– ¿Va a ser menor al 40,6% del primer semestre de 2021?

Si, considero que el dato va a estar por debajo de 40%. Ahora bien, la inflación se aceleró en los últimos meses pero el shock de empleo no continua. Es decir, el shock de inversión pública y del crecimiento del sector de la industria y servicios se frenó en febrero y marzo.

– ¿Por qué eso genera mayor pobreza?

Porque la economía no sigue creando empleo. Los creó en el Segundo semestre por el Plan Platita, no porque haya condiciones estructurales. No hay más creación de empleo porque tampoco hay un proceso de inversión. Por eso, la aceleración inflacionaria está teniendo un aumento en la pobreza muy importante, solo compensable no con la caída de la inflación, sino con el aumento de las remuneraciones. Algo que no va a ocurrir hasta después de abril.

– ¿Es funcional al gasto público esta inflación?

Si, financia al gasto público. El shock inflacionario que estamos teniendo ahora tiene como origen el shock monetario del semestre anterior, que repercute ahora. Es posible que tienda a bajar la inflación, estacionalmente va a tender a bajar después de abril, pero el efecto en materia de pobreza seguirá siendo muy alto porque no va a crecer el empleo. El que se va a generar es el de subsistencia, de la gente que crea su propia demanda de empleo a través del cuentapropismo informal.

Es decir, ¿empleos que no permiten salir de la pobreza?

Son empleos pobres, que solo alivian la indigencia. Esto es la responsabilidad política del Estado de nuestro sistema. Esto también lo hizo Mauricio Macri. En función de ganar elecciones se trastocan reglas del sistema con una alta consecuencia posterior. Hoy es mucho mas difícil resolver el problema de la inflación y la pobreza que en el 2008, 2009. Cuando también el Gobierno asumió la responsabilidad de aumentar el gasto público sin financiamiento y para sostener el discurso intervinieron el Indec.

Macroeconomía, elecciones y aumento de la pobreza

– ¿intervenir la macroeconomía para ganar una elección afecta directamente a la clase media?

Si uno analiza los datos, venimos teniendo más de una década de estancamiento después de 2011. Las promesas del kirchnerismo y de Macri de aumentar la clase media fracasaron y la pandemia y el actual gobierno agravaron la situación de los sectores medios. Si uno analiza los niveles que teníamos de pobreza, con la actual metodología del piso de pobreza del 25% al que llegó tanto Cristina como Mauricio, hoy tenemos un 15% de clases medias que se han empobrecido, significa 7 millones de personas que se sienten de clase media pero que son pobres. Lo son crónicamente, no transitoriamente.

Fuente: El Cronista