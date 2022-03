El clima no fue el ideal, desde el inicio mismo de la entrevista, pese a que José Luis Espert abrió el juego con una serie de elogios estéticos hacia Pablo Duggan, conductor del ciclo televisivo en el que se presentó esta noche el líder de Avanza Libertad. Es que sus palabras lejos estuvieron de sonar convincentes.

La sensación se confirmaría minutos más tarde, cuando tras un acalorado cruce entre ambos, y en virtud de un aparente descontento del entrevistado por el contenido de una pregunta, el periodista amenazó al diputado con “cortar el reportaje” al considerar que adoptó una postura “violenta”.

En más de una ocasión durante el tiempo que duró la charla en C5N, el coqueteo verbal entre el funcionario y el anfitrión estuvo por terminar en la banquina. La superposición de voces resultó una constante.

“Me encanta este debate, seguro que para los que nos están viendo, es muy enriquecedor”, prologó Espert, y dejó en claro que, lejos de sentirse en inferioridad de condiciones, no estaba “nervioso”. “Todos ustedes y más quiero”, desafió al promediar su participación, en referencia al panel de periodistas que lo interpelaba.



“Me meten en categorías en las cuales no pertenezco”, se quejó Espert, y dio inicio a un acalorado entredicho

Uno de ellos, entonces, comenzó a exponer su pregunta y habló de “nuevas derechas” o “nuevos liberalismos”.

“¿Me podés hablar de mí y no de las nuevas derechas? Me metés en el paquete de Bolsonaro, de Trump”, se quejó Espert. “José Luis, déjalo terminar y después le respondés”, solicitó el conductor del envío. “José Luis, no hables arriba, si no es imposible”, insistió.

“Si vos me preguntás, te voy a hablar arriba. Si él, en lugar de hablarme a mí, habla de la nueva derecha….hablame a mí, flaco”, respondió. El primer chispazo alcanzó la mecha, que terminó de encenderse después de otros dos intentos infructuosos por iniciar la pregunta, con sus correspondientes interrupciones.

Duggan intercedió: “Escuchá la pregunta. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte y corto el reportaje ya mismo. O lo dejás terminar la pregunta o cortamos ahora”.

“Cortalo al reportaje, dale. Boludeces no voy a escuchar. Pablito, no te me hagás el fino, el pobrecito, porque en mi ausencia decís de todo menos bonito y ahora estoy sentado acá”, disparó Espert, levantando la palma de su mano derecha.

“¿Vas a escuchar la pregunta?”, reiteró Duggan. La respuesta fue tajante: “No”. “Cortamos el reportaje, listo chicos”, exigió el periodista.

El contragolpe de Espert fue fulminante: “Duggan cobarde. No se la banca. Tiene por lo menos tres con él. Más él, cuatro, y no se la banca conmigo solito. Me meten en categorías en las cuales no pertenezco. Ninguno de ustedes me puede hacer nada. Me puede doler que un hijo no me quiera, pero que ustedes no me quieran es lo que debería ocurrir”.

José Luis Espert: “La pasé fantástico”

El economista no esquivó la confrontación en ningún pasaje de la charla, que continuó pese a aquel entredicho. Entre otras cosas, fue apuntado por un supuesto “negacionismo de la dictadura” y tensó la cuerda con el conductor del programa al pedir que termine “el curro de los derechos humanos”, en referencia a las Madres de Plaza de Mayo.

“¿Vos negás que hay un curro con los derechos humanos? ¿Negás lo que han currado las Madres de Plaza de Mayo con la construcción de viviendas?”, se preguntó Espert. Duggan no ocultó su malestar: “Te tenés que lavar la boca antes de hablar de las Madres de Plaza de Mayo”. “No me lavo nada la boca”, desafío el funcionario.



“Me puede doler que un hijo no me quiera, pero que ustedes no me quieran es lo que debería ocurrir”, afirmó Espert

Hacia el cierre, parecía que lo más álgido de la noche ya había quedado atrás. Pero al momento de ser despedido, Espert expresó: “¿La pasaron bien, chicos? Yo la pasé fantástico. Por favor, barbita blanca, Papá Noel, traeme otra vez pronto”.

“Cuando quieras, pero si escuchás las preguntas”, respondió Duggan, con un cierto tono paternalista que no tuvo eco en su interlocutor. “Vos me dijiste que ibas a cortar y no cortaste. No tuviste huevos”, retrucó.

“Cuando amenazás, tenés que cumplir la amenaza. No te la creo”, completó Espert.

