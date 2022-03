Por la puerta de atrás o por televisión. Este martes será decisivo para varias de las estrellas del fútbol moderno que podrían tener su última oportunidad de participar del Mundial de Qatar 2022. Los flashes muy probablemente se irán con Cristiano Ronaldo (Portugal), Zlatan Ibrahimovic (Suecia), Robert Lewandowski (Polonia), Mohamed Salah (Egipto) y Sadio Mané (Senegal), pero también podría ocurrirle algo similar a Arturo Vidal–Alexis Sánchez (Chile), James Rodríguez (Colombia) y Gareth Bale (Gales, aunque en junio próximo).

Será un martes de emociones para, quizás, las tres confederaciones más importantes del planeta pelota: Sudamérica, Europa y África. En todas habrá partidos a todo o nada, sin mañana para algunos, gloria para otros y la oportunidad de tener una chance más para el resto.



Cristiano Ronaldo agradece a los hinchas de Portugal tras superar a Turquía en la semifinal del repechaje europeo. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP).

Por lo que representa en el global, la figura rutilante sobre la que se posarán los ojos a partir de las 15:45 (hora argentina) será Cristiano Ronaldo. Como local ante su gente, el que hace rato se convirtió en el máximo goleador de la historia quiere liderar la sexta clasificación consecutiva de Portugal a una fase final de un Mundial (octava en su historia).

El contexto, evaluando lo que podría haber pasado, es el ideal. Porque Macedonia del Norte dio el golpe ante Italia en Palermo y, pese a que sufrió el retiro de su figura excluyente Goran Pandev tras la última Eurocopa 2021, es un rival ante el que los dirigidos por Fernando Santos son los favoritos, pese a que se trata de un mata mata que tendrá alargue y penales en caso de igualdad en el estadio do Dragao, de Porto.

Es cierto también que para el delantero del Manchester United, a sus 37 años, puede ser la última chance de un Mundial. Además, significaría meterse en el exclusivo grupo de aquellos que disputaron cinco Copas del Mundo junto al alemán Lothar Matthäus y los mexicanos Rafael Márquez y Antonio Carbajal. Si clasifica y juega todos los partidos en Qatar 2022 (7), llegará a 24 juegos mundialistas (hasta ahora convirtió siete tantos), igualando al germano Miroslav Klose y quedando a uno del propio Matthäus. ¿Quién puede superar ese récord? Lionel Messi, que tiene 19.



Dos pesos pesados, frente a frente: Robert Lewandowski frente a Zlatan Ibrahimovic. Foto: Photo by JANEK SKARZYNSKI and Valery HACHE / AFP.

A la misma hora (15.45), pero en Chorzów, habrá un duelo cumbre entre dos goleadores infalibles, aunque sólo uno llegará a Qatar 2022. Robert Lewandowski con Polonia recibirá a Zlatan Ibrahimovic y Suecia. El último ganador del premio The Best y finalista por el Balón de Oro (perdió con Messi) frente a uno de los personajes más icónicos, verborrágicos y egocéntricos del deporte. Ambos tienen un denominador común: pese a su presumible facilidad para convertir, jamás pudieron anotar un gol en un Mundial.

Lewandowski, de 33 años, fue el máximo goleador de 2021 (69 tantos) y sólo jugó los tres partidos de la fase de grupos de Rusia 2018. “No tuve oportunidades de anotar. De la nada, no puedo sacar nada. Podría estar enojado conmigo mismo si no hubiese aprovechado las ocasiones, pero no tuve ninguna”, resaltó, en aquel momento, el delantero del Bayern Munich alemán, que con su Selección acumula 74 goles en 128 partidos y avanzó a este partido tras la eliminación de Rusia, por parte de la FIFA.

Ibrahimovic nunca pasa desapercibido. Sufrió desde afuera (por suspensión) el 1-0 en alargue sobre República Checa del último jueves y, a sus 40 años, sueña con un último baile para volver a ser el héroe de tantas veces para Suecia. Zlatan tiene en su haber dos partidos en Corea-Japón 2002 y tres en Alemania 2006, pero pese a su rica carrera, no ha podido tener esa sensación de llenar su boca de gol en una cita ecuménica.

El sueco elige ver las cosas a su manera. “Un Mundial sin Zlatan no es un Mundial”, declaró en 2018. Y volvió a regalar una de sus frases la semana pasada: “Juego hasta que alguien mejor que yo llegue. Por eso sigo jugando”, afirmó La Bestia, que con su Selección tiene 62 goles en 120 partidos.

Por caso, el entrenador Janne Andersson devolvió a Zlatan a la realidad: “Es un arma para nosotros, pero no puede jugar todo el partido. Tiene para un buen número de minutos en las piernas, pero cuántos, es duro de determinar. No será titular en el partido, incluso si es muy probable que entre en juego”.



Gareth Bale convierte uno de sus tantos frente a Austria, que dejó a Gales a un paso del primer Mundial de su historia. Foto: Reuters/Matthew Childs.

El cuarto representante europeo de este grupo de estrellas es Gareth Bale, que deberá esperar hasta junio para saber su suerte, pero ya aportó un doblete el jueves pasado cuando Gales, que intenta llegar por primera vez en un Mundial, eliminó a Austria (2-1) y aguarda por la resolución del postergado duelo entre Escocia y Ucrania.

El zurdo, de 32 años, tiene la particularidad de estar “colgado” en el Real Madrid, donde eligió quedarse luego de haber salido transitoriamente al Tottenham de Inglaterra la temporada pasada. De hecho, desde 2019 a la actualidad (casi tres años), apenas disputó 59 partidos oficiales entre ambos clubes. Capitán y emblema de su Selección, Bale acumula 101 encuentros y 38 goles para su país.



Dos por un mismo objetivo: Mohamed Salah (d) y Sadio Mane (i) pelean por llegar a su segundo Mundial consecutivo. Foto: Khaled DESOUKI / AFP.

África no estará exenta en este martes espectacular para los neutrales. Y, al igual que con Lewandowski-Ibrahimovic, habrá un mano a mano espectacular, por tercera vez en las últimas semanas. Mo Salah (Egipto) y Sadio Mané (Senegal), ambos de 30 años y compañeros en el Liverpool de Inglaterra, dirimirán a partir de las 14.00 (hora argentina, ESPN) cuál de los dos estará en su segundo Mundial consecutivo.

En Rusia 2018, ninguno de los dos pudo pasar la fase de grupo, pero sí convertir: Salah hizo dos en sus dos presencias, mientras que Mané convirtió uno en tres juegos. En la final de la Copa África, como anfitrión, Senegal superó por penales con la última conversión de Sadio. El jueves pasado, en tanto, Egipto sacó ventaja en la serie (1-0) después de una intervención clave de Mohamed, cuyo remate impactó en el travesaño y tras el rebote en Saliou Ciss se metió en el arco.



Los jugadores de la Selección chilena Alexis Sánchez (i) y Arturo Vidal (d). Foto: EFE/Mario Ruiz.

A partir de las 20.30 será la definición en Sudamérica. Tres equipos (Perú, Colombia y Chile) por un lugar en el repechaje con Asia (Australia o Emiratos Árabes Unidos – Irak – Líbano) con futbolistas importantes para el continente y el mundo. Arturo Vidal y Alexis Sánchez, emblemas de esta generación chilena que obtuvo dos Copas América (2015 y 2016), intentarán coronar su carrera con su tercera participación mundialista si es que derrotan como local a Uruguay ya clasificada, Perú pierde ante Paraguay y Colombia no gana en su visita a Venezuela.

Entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 (a Rusia 2018 Chile no clasificó), el King jugó cuatro duelos sin goles, mientras que Alexis disputó ocho en total (cuatro en cada uno) y dos tantos.

Una de las zurdas más talentosas de la historia de Colombia es James Rodríguez, que si bien tuvo presencia en estas Eliminatorias no contó con tanto protagonismo futbolístico. Jugó nueve de los diez encuentros en los que fue convocado, con 583 minutos y apenas un gol. Actualmente en el Al Rayyan de Qatar, con 30 años, el mediocampista quiere recuperar su época dorada con la clasificación por tercera vez a un Mundial: en Brasil 2014 fue la Bota de Oro al convertir seis tantos.

Entrenadores de exportación.

Los técnicos argentinos, en época mundialista, siempre tienen trascendencia. A Lionel Scaloni con la Albiceleste, se le sumó Gustavo Alfaro con Ecuador, pero hay otros cuatro que se jugarán su suerte por estos días. En África, Héctor Cúper lo buscará con la República Democrática del Congo (16.30, visita a Marruecos con el 1-1 en la ida) y en Concacaf será Gerardo Martino con México (miércoles 30 a las 22.05 vs El Salvador). Ambos, si pasan, estarán en Qatar 2022 y dirigirán su segundo Mundial (Cúper fue con Egipto en 2018 y Tata con Paraguay en 2010).



El técnico argentino Héctor Cúper es un verdadero trotamundos. Foto: EFE/ Mahmoud Khaled.



Gerardo Martino está a un paso de conseguir su primer objetivo con México. Foto: EFE/ José Méndez.

Un paso más que el de esta semana tendrán, en tanto, Ricardo Gareca con Perú (depende de sí mismo ante Paraguay para llegar al repechaje de Conmebol) y Rodolfo Arruabarrena en Emiratos Árabes Unidos, donde debutó con derrota ante Irak y tiene que vencer al clasificado e invicto Corea del Sur para llegar al desempate contra Australia, previo a esa repesca con Sudamérica.



Ricardo Gareca puede llevar a Perú a su segundo Mundial consecutivo. Foto: Raul Martinez / AP.



Rodolfo Arruabarrena, durante su presentación en Emiratos Árabes Unidos.

En la historia de los Mundiales, y sin contar a aquellos que estuvieron con la Selección albiceleste, hubo quince entrenadores argentinos conduciendo en la cita ecuménica: diez con combinados sudamericanos, uno norteamericano, un europeo, dos de Asia y otro par de África.