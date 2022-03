Reuters.

El Kremlin declaró que el magnate ruso Román Abramóvich, próximo al presidente Vladímir Putin, no es miembro oficial de la delegación rusa que negocia con Ucrania, pero actúa como un especie de enlace para “determinados contactos” entre Moscú y Kiev.



“Román Abramóvich ha sido incorporado para garantizar determinados contactos entre la parte rusa y la ucraniana”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Agregó que el multimillonario “no es miembro oficial” de la delegación rusa que encabeza el exministro de Cultura y actual asesor de Putin, Vladimir Medinski.



“Pero al mismo tiempo está hoy en Estambul por nuestra parte”, dijo Peskov. Añadió que “para establecer contactos entre dos partes es necesario contar con la aprobación de ambas”.



“Y en el caso de Abramóvich existe la aprobación de las dos partes”, subrayó el portavoz del Kremlin.



La cadena de televisión rusa Rossíya 24 mostró hoy imágenes en las que se podía apreciar a Abramóvich llegando al Palacio de Dolmabahçe de Estambul, donde tienen lugar las negociaciones ruso-ucranianas.



El jueves pasado Peskov reveló que Abramóvich participó en la “fase inicial” de la organización de las negociaciones.



Zelenski eludió confirmar o desmentir la publicación del medio estadounidenses en una entrevista ofrecida el domingo pasado a medios rusos independientes.



“Por distintas causas no puedo hablar de algunas de nuestras conversaciones privadas (con Biden)”, subrayó el mandatario.



“Sé que este hombre de negocios estuvo en el subgrupo por la parte rusa. Sé que estuvo, oficial o extraoficialmente, mantuvo contactos (…). Y él realmente ayudó en un asunto de carácter humanitario relativo a la evacuación de gente y de un convoy humanitario”, dijo.



“Todos se esforzaron en Mariúpol, y él (Abramóvich), también, lo sé, pero no resultó. Como ya dije, el convoy humanitario fue atacado”, agregó.

Con información de EFE