En un mundo laboral cada vez más exigente y demandante, en Eddis Educativa se dedican a capacitar alumnos para que puedan cumplir con las expectativas del actual mercado de trabajo. Cuentan con capacitaciones dinámicas, modernas y creativas orientadas a los perfiles profesionales y oficios que más demandan las empresas hoy en día y también las diferentes ocupaciones independientes que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.

Actualmente Eddis Educativa cuentan con 170 sedes en todo el País y acaban de desembarcar en Paraguay con sedes en Asunción y San Lorenzo. Dentro de la oferta educativa ofrecen más de 90 cursos de capacitación laboral divididos en distintas áreas: Salud, Turismo y Hotelería, Gastronomía, Administrativa, Técnica, Nutrición y Deporte, Vida Saludable, Belleza, Informática, Nuevas Tecnologías, Salida Laboral Propia y Mecánica. Los cursos tienen una duración de entre 2 y 10 meses y varios de ellos cuentan con certificación universitaria a través de distintos convenios realizados con diferentes entidades educativas. Dentro de los mismos se destacan los cursos de Programación y Reparación de celulares, Técnico en Extracción y Técnico en Refrigeración, entre otros.

Eddis Educativa posee con un modelo de enseñanza denominado “Aula Extendida”, a partir del cual se combina la tecnología a través de un campus educativo en donde los alumnos pueden descargar los materiales, ver videos y participar de clases en vivo y rendir los exámenes de forma domiciliaria. Además, los alumnos pueden asistir a las prácticas presenciales del curso elegido en cada una de sus Sedes.

Los estudiantes de Eddis Educativa al finalizar su capacitación, tienen a disposición un portal de empleos a partir del cual pueden conectarse con empresas y comercios de toda Argentina y postularse a las distintas ofertas laborales, según el área de capacitación elegida.

Actualmente, inician los cursos de la campaña marzo con 30.000 alumnos activos, habiendo cerrado el 2021 con 80.000 egresados que podrán trabajar de lo que les apasiona, porque en Eddis Educativa tienen como objetivo que todas las personas que quieran trabajar de lo que les gusta, lo puedan hacer posible.

Axon Training



Educación virtual: la modalidad de aprendizaje más requerida.

En la actual post pandemia, el uso de las nuevas tecnologías ha transformado las prácticas de estudio. Asistir presencialmente a clases ya no es la única opción y cada vez son más los centros educativos y universidades que se suman a la nueva modalidad: estudiar 100% online.

Dentro de las grandes ventajas que presenta la virtualidad, se destaca el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: los estudiantes no deben adaptarse a las instituciones, ahora son ellas quienes se adaptan a sus necesidades.

Nos encontramos con amplitud horaria y no tener la necesidad de trasladarnos, pudiendo elegir la mejor opción para optimizar nuestro tiempo, rendimiento y calidad de estudio.

Muchas instituciones educativas tuvieron que adaptarse a pasos agigantados a esta nueva modalidad y sumarla como opción a sus propuestas académicas.

Este no fue el caso de Axon Training, la Escuela N°1 de Coaching de Habla Hispana, quien desde hace varios años ya era pionera en la educación virtual formando profesionales en diversas partes del mundo (Argentina, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, entre otros).

Para muchos estudiantes, esta fue su primera experiencia de estudio online, de allí la importancia de estar preparados y saber acompañarlos en este camino de transformación personal y laboral..

El camino transitado permitió también generar distintos cursos y talleres brindando las herramientas solicitadas de acuerdo a los requerimientos del mercado. Claros ejemplos de ello son Neuro Oratoria, Liderazgo para Mandos Medios y Metodologías Ágiles.

Con la Carrera de Coaching en Axon Training, acompañamos en el crecimiento personal, el desarrollo profesional, potenciamos los objetivos, el liderazgo y la gestión eficaz de emociones.

LUZZI DIGITAL: la escuela de Marketing Digital elegida por los argentinos



Luzzi Digital es una de las escuelas de Marketing Digital más influyentes de la Argentina.

Luzzi Digital es una de las escuelas de Marketing Digital más influyentes de la Argentina, con más de 350 mil seguidores en Instagram, más de 100 mil en TikTok y más de 50 mil en YouTube.

Con su método de aprendizaje 100% online está diseñada especialmente para que emprendedores, empresas y profesionales puedan alcanzar sus objetivos a través de los canales digitales.

Hoy, la academia ofrece capacitaciones en gestión de redes sociales, diseño web, Email Marketing, venta de infoproductos, Marketing automatizado, creación de contenidos y publicidad.

A través de lecciones grabadas, material de apoyo, soporte de especialistas, ejercicios, exámenes y certificados automatizados el alumno puede cursar a su ritmo y sin límites de tiempo.

Ventajas de estudiar en Luzzi Digital

Cursada 100% online, sin límites y a tu ritmo.​



Examen y certificado a tu nombre.



Soporte de especialistas.

En la dirección de la academia está Paula Luzzi, Licenciada en Relaciones Públicas y una de las referentes del Marketing Digital en el país quien junto con su equipo coordina y desarrolla la formación en Marketing Digital para empresas y emprendedores de todo Latinoamérica y España.

Sumate a miles de alumnos que están estudiando Marketing en https://www.luzzidigital.com/cursos-marketing-digital/.



Open English

Aprender inglés: la educación que conecta al mundo

En el comienzo de clases, muchos jóvenes y profesionales vislumbran con entusiasmo, futuros logros, entre ellos, el aprendizaje de un idioma que complemente sus estudios. Qué mejor que empezar con el idioma que utiliza el mundo globalizado: el inglés.

Y por qué no, hacerlo empleando los recursos digitales que nos brinda la actualidad: el aprendizaje online.

Precisamente, Open English ofrece esa posibilidad como líder en el aprendizaje de inglés digital en América Latina, seleccionado dentro del listado de GSV EdTech, entre las 150 empresas que han revolucionado el mundo de la tecnología educativa.

Un curso de Inglés desde cero

El método innovador de Open English, aborda estudios desde cero, sin necesidad de salir de casa, mediante clases de inglés online 24 horas, con docentes nativos en el idioma, ampliamente certificados y con experiencia.

El objetivo: lograr la fluidez, utilizando expresiones de uso común y un vocabulario acorde con la realidad del mundo actual.

¿Qué ofrece la plataforma Open English?

El curso Open English cuenta con tecnología avanzada de reconocimiento de voz para prácticas de pronunciación, además de lecciones de gramática y vocabulario. Además, ofrece preparación para exámenes internacionales TOEFL, TOEIC, IELTS, y otorga a sus alumnos acceso al examen Linguaskill de Cambridge.

Para perfiles un poco más profesionales, la plataforma cuenta con lecciones de inglés técnico para áreas como marketing, ventas, negocios, tecnología, entre muchas otras.

Conocerse bien para emprender mejor



Fernando Rigo, coach con más de 20 años de experiencia.

Con la propuesta de transformar nuestras creencias limitantes en objetivos imparables, el coach Fernando Rigo (COACH PROFESIONAL con más de 20 años de experiencia, ha organizado los cursos, conferencias, seminarios y sesiones personalizadas para este año, con material informativo gratuito, ofertas de lanzamiento de varios cursos , promoción de cursos breves y tripacks, acordes a las posibilidades horarias y de tiempo de los potenciales alumnos.

Todos ellos trata de, por una parte, desarrollar la inteligencia emocional, recorriendo los senderos del conocimiento personal, a partir del compromiso de contribuir a organizar y profundizar las temáticas específicas al mundo de las emociones, sin olvidar entre las previsiones que solemos incorporar a nuestras vidas, como, por ejemplo, el cuidado corporal, el valioso aporte de nuestro equilibrio emocional.

Paralelamente ya en el campo de los emprendimientos que se pueden encarar, el coaching brinda a través de sus cursos, la información y las herramientas para concretarlos. Algunos de los temas abordados en esta área incluyen propuestas como: negocios, ventas, aprender a gerenciar y a negociar un proyecto personal, experiencia en neuro ventas, liderazgo y trabajo en equipo. Un catálogo de servicios informa sobre la duración y costo de estos cursos que por otra parte, contempla las distintas posibilidades económicas de los interesados.

Algunos de los cursos:

Emprendedor imparable​

Inteligencia emocional

Mentalidad imparable

Programas de membresía para lograr todos tus objetivos ​

En los últimos años el Coaching se ha consolidado como una profesión que acompaña y facilita el despliegue de la potencialidad de las personas.

Coaching: la profesión del futuro

Escuela de Liderazgo y Coaching de DPO Consulting. Carrera de Coaching Personal y Organizacional. ​

La Carrera de “Coaching Personal y Organizacional” de la Escuela de Liderazgo y Coaching de DPO Consulting brinda una sólida formación profesional con una segura inserción laboral.

En los últimos años el Coaching se ha consolidado como una profesión que acompaña y facilita el despliegue de la potencialidad de las personas, los equipos y las organizaciones. Mucha gente se plantea estudiarlo, ya sea para ejercer profesionalmente o para adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral.

La Escuela de Liderazgo y Coaching de DPO Consulting, pionera en la Argentina en la formación en Coaching, ha desarrollado una propuesta integral de formación en Coaching Ontológico Profesional a través de su “Carrera de Coaching Personal y Organizacional”. La misma está destinada a toda persona que quiera mejorar su propio desempeño y realizar un proceso de crecimiento personal y profesional para el logro de sus objetivos.

La “Carrera de Coaching Personal y Organizacional” incorpora herramientas poderosas y de inmediata aplicación para quienes ocupan puestos de conducción o lideran equipos de trabajo; garantiza una sólida formación profesional, un proceso de desarrollo personal, y un seguro avance en la carrera laboral de los cursantes.

La Carrera tiene una duración de 2 años y posee un título intermedio de Diplomado en “Liderazgo y Maestría Personal”. La certificación internacional como Coach Ontológico Profesional es la única en la Argentina que posee aval nacional (AACOP) y triple aval internacional (ICF, FICOP y AEAPro), lo que garantiza los más altos estándares éticos y académicos en la formación profesional en Coaching. Este título posibilita gestionar la Apostilla de la Haya, con la cual obtiene validez oficial en cualquier parte del mundo.

El director de la Carrera, el Lic. Oscar Anzorena, es Master Coach Profesional y autor de varios libros sobre esta temática, y los instructores de la Carrera son coaches certificados con amplia experiencia profesional.

La Carrera de Coaching Personal y Organizacional tiene como principal objetivo que los cursantes incorporen las competencias de un coach profesional y no un mero conocimiento teórico del Coaching. Es por esto que la metodología de aprendizaje es vivencial y experiencial, y promueve que los conceptos y herramientas que los participantes van incorporando en el proceso de formación sean llevados a la práctica en la vida cotidiana y en sus ámbitos laborales.

Novedosa propuesta.

Aprende con nosotros a manejar tu dinero desde casa

La educación financiera y el desarrollo personal llegan a Argentina de la mano de Instituto Toda la Economía ofreciendo un proyecto único abarcando niños, adolescentes y adultos combinando la modalidad presencial y virtual.

}El proyecto es dirigido por Rubén Granados, quien a parte de su trayectoria de más de 27 años en el rubro financiero, viene trabajando en su comunidad de Toda la Economía, convirtiéndose en influencer y mentor financiero en Argentina y países de la región a través de su canal de Youtube y distintas redes sociales donde miles de personas consumen gratuitamente material valioso sobre finanzas, desarrollo personal, liderazgo, ventas y estrategias prácticas para llevar adelante un emprendimiento. Todo esto podes encontrarlo en la casa digital de TLEco www.todalaeconomia.com

La importancia de educar a los niños financieramente

Instituto TLEco. se destaca por enfocarse en la educación de niños y adolescentes siendo esto una propuesta única en nuestro país. Si en verdad lo que queremos es ver cambios en las nuevas generaciones que provoquen un crecimiento como sociedad, educar desde temprana edad a los jóvenes es estar sembrando la semilla correcta y despertando una nueva conciencia financiera.

El programa de niños se llama “Nunca es pronto para recibir educación financiera” y de manera didáctica y con frecuencia semanal niños de más de 10 años empiezan a establecer una relación correcta y saludable con el dinero. Otra cosa destacable de este proyecto es que se enfoca también en el desarrollo personal y tiene como objetivo desarrollar el crecimiento de las personas para que como consecuencia crezcan financieramente.

Adultos y conciencia financiera

​La mayoría de los adultos está perdiendo el juego del dinero por no conocer sus reglas pero así y todo no existe demasiada preocupación por buscarle una solución a este problema, la falta de conciencia y de educación financiera nos hace creer que solo podemos trabajar por dinero intercambiando todo nuestro tiempo sin pensar que existen estrategias para poner nuestro dinero a trabajar por nosotros.

En esta propuesta se busca que los adultos desde el confort de su hogar puedan reaprender el manejo de sus finanzas personales, salir de deudas toxicas, generar nuevos ingresos y planificar su camino de libertad financiera para los próximos años. En definitiva tanto las generaciones actuales como las que están por venir deberíamos hacernos preguntas como:

¿Los formatos de estudios tradicionales te preparan lo suficiente para enfrentar el mundo real? ¿Aprenderá mi hijo lo suficiente para defenderse a nivel financiero en el futuro? ¿Qué pasa si mi hijo no tiene talento para la escuela o no le gusta? ¿Están aprendiendo mis hijos sobre liderazgo, marketing, finanzas, desarrollo personal, inteligencia emocional, empatía? ¿Sería bueno que los padres se implicaran en la educación de sus hijos entendiendo que la escuela de hoy es necesaria pero no suficiente? ¿Los adultos estamos viviendo la vida financiera que queremos?

Como sumarme desde casa

Los programas tanto de jóvenes como de adultos se brindan en dos cuatrimestres con certificación en el mes de diciembre y la inscripción está abierta hasta el mes de abril inclusive, quedando los últimos cupos disponibles a precio lanzamiento, la frecuencia de clases es una vez por semana y en la modalidad virtual se cursa desde casa en la plataforma educativa del Instituto www.todalaeconomia.com/instituto ​

El uso de las nuevas tecnologías a transformado las nuevas prácticas de estudio y en Instituto TLEco parecen entender las ventajas de la virtualidad y la educación en esta nueva era del conocimiento