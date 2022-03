Don José María Cantos estuvo en los estudios de LV11 este martes, en el marco del 52º aniversario de “La Radio de los Santiagueños”.

Allí, “El Fundador” expresó: “Realmente hemos dado un ejemplo de muchas cosas. Muchas de ellas se me vienen a la cabeza en este momento, para decir ‘realmente es La Radio de los Santiagueños’. Vamos a morir pobres pero con mucho orgullo y la satisfacción de haber hecho lo que se debía. Hace muchos años me llamó un hombre que supo ganarse mi simpatía, y me acuerdo de sus palabras: ‘Don Cantos, yo no quiero morir sin darle una satisfacción a todos los santiagueños’. Me siento muy orgulloso, hemos hecho cosas muy importantes. Ojalá sigamos unidos. Dimos todo lo que teníamos. Es muy lindo construir algo que perdure en el tiempo, a lo largo de tantos años. Aquí estamos, y ojalá sea perdurable. Así se escribe la historia, hemos luchado mucho y al decir ‘hemos luchado’, es porque realmente fue así. No crean que esto ‘es chala i’ choclo’, como dice el paisano. Hemos luchado y triunfado. Para nosotros es un día muy especial y vamos a seguir dando pelea, si Dios quiere”.