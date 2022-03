Con el diario del lunes, muchas apariciones públicas de Will Smith en el pasado adquirieron nuevos sentidos. Teniendo en cuenta esto, se puede deslizar que luego de que el actor le pegara un bofetón a Chris Rock en los Oscar 2022, su visita al famoso programa de TV español El Hormiguero pudo haber sido premonitoria.

En 2010, Will, su esposa Jada Pinkett y su hijo Jaden fueron a presentar Karate Kid a la televisión española. Asistieron a El Hormiguero y fueron entrevistados por el conductor Pablo Motos.

Si bien fue notoriamente en tono de broma, en aquel entonces Will le avisó a Motos de que tuviera cuidado con lo que le dijera a Jada. “¡Pablo! Cuidado con las palabras a mi esposa, ¿entendido?”, soltó el actor. Obviamente, nada pasó a mayores.

El video del momento salió a la luz en Twitter y, como muchos otros clips en donde aparece Will en situaciones relacionadas al caos de la ceremonia, no tardó en hacerse viral.

El perdón de Will

El actor se quedó con la estatuilla por su trabajo en Rey Richard y en su discurso pidió perdón a la Academia por lo que había sucedido minutos atrás. De Rock, nada.

Sin embargo, varias horas después del bofetón, Smith usó sus redes para disculparse públicamente con su colega.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, señaló el actor estadounidense en una comunicado que compartió en sus redes sociales.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, siguió, disculpándose con Rock.

El bofetón

Los Oscar 2022 serán recordados por siempre como aquellos en los que Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock en el escenario. El comediante bromeó con la alopecia de la esposa del actor, Jada, y el protagonista de Rey Richard se paró, le pegó, se sentó en su lugar y le gritó que dejara de hablar de su mujer.

Lo primero que le salió a Rock de su boca fue la frase “Will Smith acaba de pegarme”. Ante los gritos de su colega, Chris atinó a decir “Fue un chiste de G.I. Jane, hombre” y luego, tras la insistencia de Will de que no hablara de su esposa, soltó: “Sí, lo voy a hacer”. Vale aclarar que Jada había hablado públicamente de su alopecia.



Will abofeteó a Rock. Foto: REUTER

Una vez terminado el asunto, Smith ganó el Oscar a Mejor Actor por la película sobre la familia Williams y, entre lágrimas, pidió perdón por lo que hizo y dio un discurso en contra de la violencia.

En los comerciales posteriores al “ataque”, Will fue consolado por varios de sus colegas, como por ejemplo Denzel Washington y Bradley Cooper, que lo hicieron frente a todos los presentes. Pero de Rock poco se supo una vez que entregó el premio a Mejor Documental (del que ya nadie se acuerda).