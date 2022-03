El trigo volvió a liderar las bajas en el mercado de Chicago tras las conversaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania que podrían determinar un probable alto al fuego, lo que generó un desprendimiento masivo de contratos de los fondos especulativos.

El precio del trigo retrocedió 4,04% (US$ 15,71) y concluyó a US$ 372,67 la tonelada.

“El avance de negociaciones entre Rusia y Ucrania reaviva esperanzas por un alto al fuego en la región del Mar Negro”, indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según la entidad bursátil, “con la paz, se reabriría la posibilidad de reactivar el comercio de granos y avanzar en las siembras ucranianas, lo que daría más oferta mundial de trigo para el mundo”.

Otro factor que influyó en la baja fue la mejora en la condición de cultivos en Kansas, principal estado productor de trigo en los Estados Unidos.

En cuanto a la soja, el contrato de mayo bajó 1,27% (US$ 7,81) hasta los US$ 603,70 la tonelada, mientras que el de julio lo hizo por 1,39% (US$ 8,45) para concluir la jornada a US$ 596,63 la tonelada.

En el mercado de la oleaginosa, se produjo una liquidación general de contratos ejercida por los fondos de inversión ante la chance de que Rusia y Ucrania inicie un cese de hostilidades tras las conversaciones diplomáticas.

“Este retiro de ganancias de los especuladores se efectivizó incluso a pesar del alto grado de escepticismo que persiste en cuanto a ver resultados concretos del diálogo en un corto plazo”, indicó la corredora de granos Granar.

Sus subproductos también presentaron pérdidas, con un retroceso del aceite del 1,09% (US$ 17,42) a US$ 1.579,81 la tonelada, a la vez que la harina se retrajo 2,69% (US$ 14,22) para posicionarse en US$ 513,67 la tonelada.

Por último, el maíz descendió 2,97% (US$ 8,76) y se ubicó en US$ 285,91 la tonelada, como consecuencia de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, los cuales en conjunto, aportan el 18% del cereal a nivel mundial.