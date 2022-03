Con el último aumento de combustible, el litro de nafta premium en Salta pasó a costar $138,60, mientras que la súper llegó a $116,10. Las naftas acumulan alrededor de un 20% de incremento durante este 2022, después de haberse congelado el valor del litro desde mayo del año pasado.

Esta situación hizo que muchos particulares dejen de lado los combustibles líquidos y decidan convertir sus autos a gas natural comprimido (GNC) para alivianar sus gastos.

En los talleres de instalación de tubos de GNC la demanda creció en los últimos 10 días. El principal motivo es que ofrecen una posibilidad de ahorro cercana al 50%. Esto ocurrió coincidentemente desde que se anunció el último aumento de nafta -de entre un 9,5% y un 11,5%.

“Si hay más demanda de tubos de GNC desde el aumento del combustible, hay un incremento que se viene notando en las últimas dos semanas. Esta suba también se dio porque hubo promociones para la instalación de todos los equipos. Se están financiando porque si no es complicado comprar uno de contado, pero sí hay una demanda notable”, expresó el propietario de un taller.

En promedio para instalar un tubo de GNC de 14 m3 ronda en los 90 mil pesos, por eso la financiación es clave. Hay algunos negocios que tienen convenios con determinados bancos y los pueden ofrecer hasta en 12 cuotas sin interés.

Según el Enargas, enero de 2022 concluyó con 196 conversiones, febrero con 172, y faltando tres días para que finalice marzo esos números ya se superaron con 213 conversiones, un 23 por ciento más.

Según GNC Salta, una reconocida empresa que realiza instalaciones de tubos, las consultas desde que los surtidores de las estaciones remarcaron sus precios aumentaron en un 30%.

“En nuestros talleres pasamos a instalar el doble de tanques de gas desde que hubo este aumento grande de nafta. La gente me dice que no puede pagar más y como no se puede acceder a los vehículos eléctricos, siempre está la opción del GNC. La mayoría de los autos que buscan cambiar son 0km; sin embargo, ahora se incrementó notoriamente la cantidad de gente que tenía inactivo un tanque de GNC y quiere reactivar ese equipo con pruebas hidráulicas y renovación de obleas“, destacó Marcelo De Brito, dueño de GNC Salta.

Sin embargo, los talleres todavía no pueden alcanzar los números del año pasado, cuando concluyeron con una fuerte recuperación después de la pandemia. En los tres primeros meses del 2021 en Salta se instalaron 1.316 tanques, un 56% más que este año.

Amortización

En la ciudad de Salta el litro de nafta premium ronda los $138, mientras que el litro de súper en los $116. Por el contrario, el metro cúbico de GNC se ubica en $60. Desde los talleres de conversión indicaron que la autonomía que tiene un vehículo convertido a GNC es similar a la de un auto con nafta. Dependiendo de cómo se use el auto, en ciudad puede recorrer de 10 a 12 km/m3 y en ruta de 13 a 15 km/m3.

Si hacemos un cálculo de cuánto se ahorra utilizando gas, podríamos tomar como parámetro lo que un auto recorre al año. Los portales especializados coinciden que por año un auto recorre 22.000 kilómetros y considerando que el consumo de nafta en ciudad es en promedio de 10 km/l, al año un auto gastaría unos $232.200 en combustible. Para recorrer la misma distancia, un conductor de un auto con GNC estaría pagando actualmente un total de $119.800, significando un ahorro del 48%.

“Te ahorrás mucho. A la gente se le hace difícil afrontar el gasto de combustible. Todo sube menos los sueldos, pero hay que seguir moviéndose, entonces buscan cómo economizar, siempre lo van a hacer con el GNC. Con la suba de la nafta en seis meses amortizas la compra de un tubo. Es una opción válida”, finalizó Marcelo De Brito.

Fuente: El Tribuno (Salta)