A principios de enero, Lizy Tagliani anunció, con mucho dolor, su separación de Leo Alturria tras dos años y medio de relación. Sin embargo, aún continuaba viéndose con él. Y este lunes estalló un escándalo.

La conductora de Telefe no estaba transitando de la mejor manera el duelo de la ruptura y fue aún peor cuando se enteró de los rumores de que su ex estaba iniciando una nueva relación amorosa con una joven llamada Antonela.

Esperanzada hasta este lunes con poder retomar su vínculo con el cordobés, Lizy expresó toda su angustia en Intrusos (América, a las 13.30): “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”.

Pero lo cierto es que Leo aún no se expresó al respecto hasta este martes, cuando aclaró toda la situación en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece, a las 11): “Me enteré recién de la polémica porque estaba en el medio de la sierra en Córdoba… Yo me fui el miércoles y estaba todo bien con Lizy”.

“Me tengo que poner a ver que dijo esta chica Antonela porque supuestamente me relacionan con ella como si estuviéramos de novios“, aseguró Alturria sobre los dichos de esta joven a quien conoció hace 3 meses a través de Instagram y con quien entabló una amistad.

“Desde que me separé de Lizy yo retomé mi vida de soltero. Yo de repente a mis amigas las invito a comer. Salimos al cine, a boliches. Quizás tuvimos algún encuentro, pero yo quizás no me expresé bien y te repito: con Antonela no tenemos ningún acercamiento, ninguna cosa a futuro, no tenemos pensado concretar algo”, aclaró quien se desempeña como encargado de edificios.



Leo Alturria junto a Antonela, ¿su nueva novia?

“Con Lizy se terminó de la mejor manera. Cuando terminamos fue en buenos términos, está todo más que bien. Después hay rumores de que yo me acerco a ella, de que no la suelto, y que ella por ahí me escribe a mí. Esas cosas sólo nosotros dos las sabemos”, aclaró en un móvil que brindó al arribar a Aeroparque tras una escapada que realizó a su Córdoba natal.

Y explicó: “Yo tampoco soy un forro que se alejó, cortó con Lizy, se tomó el palo. Ella está sufriendo, sé que está triste. La escuché llorar en una de las notas. Eso me parte el alma. No la estoy confundiendo. Yo con ella dejé las cosas bien en claro. Yo estoy soltero, estoy con ella, la acompaño en su duelo. Nosotros estuvimos más de dos años juntos. La amo, pero desde otro lado”.

El joven rugbier también dejó entrever su incomodidad por el alcance mediático de su separación: “Si me alejo para no hablarle más, la voy a lastimar más de lo que está lastimada. Si me acerco para contenerla tampoco quiero confundirla y no quiero que me ataquen a mí por ser compañero”.



Lizy Tagliani y su novio, Leo Alturria. Foto: Instagram

“El duelo ya está cerrado de mi parte. Cada persona tiene su tiempo para su duelo. A mí me costó un poco menos y quizás a ella le costó un poco más…”, sentenció, dando por finalizado también los rumores de que podría volver con la humorista.

Por último y mirando a cámara, Leo le habló directamente a Lizy a sabiendas de lo mal que la está pasando por todos los rumores que surgieron en los últimos días: “Te pido perdón por esta situación. Me partió el alma escucharte llorar, te pido disculpas de mi parte. Y estaremos próximamente comiendo juntos para contarte cómo está mi familia. Vos sabés que las cosas entre nosotros están bárbaras”.

La palabra de Antonela, la supuesta nueva novia de Alturria

Karina Iavícoli dialogó a través de WhatsApp con Antonela, la supuesta nueva amante de Leo Alturria, quien ya aclaró que se trataba tan sólo de una amistad. “Cuando empecé a hablar con Leo ya estaban separados…”, aseguró la joven.



Antonela, la supuesta nueva novia de Leo Alturria, ex de Lizy Tagliani. Captura TV.

“Ellos no están juntos. Sí se llevan bien, tienen buena onda. Yo por eso seguí yéndolo a visitar y sigo en contacto con él. Si yo supiera que tiene pareja o anduviera con Lizy no me voy a meter en el medio. Más allá de que yo soy amiga de él”, explicó.

Sin ánimos de entrar en polémicas mediáticas, Antonela fue empática con la conductora, pero aclaró que tampoco quiere perder su amistad con el cordobés: “No quiero que Lizy esté mal ni que sufra. La súper entiendo. Ella es una divina y no quiero que la pase mal. No es justo. Y no quiero perder mi amistad con Leo obviamente porque es un amigo, es sano y no jode a nadie”.

JA