Muchas veces en el deporte la edad de los protagonistas toma mucha preponderancia. Cuando se transitan los últimos años de carrera se suele pensar en cuando llegará el retiro, pero este no es el caso. Luis Gorosito, nacido en Ituzaingó, es un experimentado jugador de voley que tiene 42 años y una larga trayectoria.

​Hizo gran parte de su carrera en Velez, jugó en varios equipos del país, ganó varios campeonatos y compitió en Francia e Israel. Hoy, mas vigente que nunca, es nada menos que el capitán de River PLate.

El experimentado voleibolista ​es líder del plantel millonario que disputa la Liga Argentina. Hace seis años que está en el club de Nuñez y con 25 de carrera en su haber, es el referente de los más jovenes.



La pegada de “El Zurdo”, como le dicen en River, donde Luis Gorosito se convirtió en gran referente. .

El deporte se va incorporando de chico y en la adolescencia se descubre la pasión por jugarlo. Luis arrancó a las 12 en un club de barrio, en la Sociedad de Fomento CAVA, en la calle Concejal Nicolás Defilippi 1455, en la localidad que lo vio nacer, Villa Ariza, partido de Ituzangó.

Cuenta que siempre fue un enamorado del deporte que practicó toda su vida y así lo siente: “El Voley es mi gran pasión y siempre lo fue”.

Luego de un año dando sus primeros pasos en el club barrial, se fue a probar a Velez y quedó. En el equipo de Liniers debutó con 17 años en la temporada de 1997. Allí estuvo gran parte de su carrera, jugando más de 20 años en el club y conquistando 6 metropolitanos. Cuando la institución no compitió más en la Liga Nacional A1, la más profesional de las categorías, decidió incursionar por otros rumbos y volver para los metropolitanos.

Experiencia internacional

Como experiencias internacionales Luis compitió en Francia e Israel. A los 26 años se fue a jugar al Beauvais Oise UC de la ciudad de Beauvais, ubicada a 100 kilómetros al norte de París. “La experiencia fue muy enriquecedora a nivel deportiva, pero no tanto a nivel personal ya que me fui solo y me costó”, recuerda Luis.

Años más tarde, ya en pareja con su actual esposa Romanella, se fue un año a jugar al Kfar de Israel donde cuenta que vivió una gran temporada en la 2010/2011. “Es un país maravilloso, desde las playas a los lugares con mucha historia, fue una experiencia increíble tanto en lo deportivo como en lo personal”, dice el Zurdo, como le dicen en el ambiente del Voley.



En el Kfar Saba de Israel, donde jugó la temporada 2010/2011.

El nivel competitivo en Israel era un poquito menor al de Francia cuenta Luis y a sus 31 años puedo adaptarse de la mejor manera y disfrutar al maximo la travesía. “Israel fue de los mejores lugares que conocí, un sueño”, expresa el deportista.

El punta de River está disputando su Liga número 25 entre las A1 y A2, esta última es una cateogría menor donde la profesionalidad no es completa. No sólo se trata del jugador que hace más tiempo juega Ligas Nacionales, desde 1997, sino que también cuenta con más ligas que la edad de la mayoría de sus compañeros de hoy.



Junto a su pareja Romanella en Israel, con la ciudad vieja de Jerusalén de fondo.

Obtuvo 6 metropolitanos en Vélez, 1 en River y una Clasificación a la Copa Challenge en Beauvais Oise UC de Francia. Con la Selección conquistó los Juegos Odesur, siendo campeón en Chile y un Premundial en Mar del Plata.

Jugó en 9 equipos diferentes en Argentina: A1 en Vélez, Azul, UPCN, Sarmiento de Chaco, UNTREF, Gigantes, Buenos Aires Unidos y River y Liga A2 en Deportivo Morón y también en River. Un todoterreno del deporte que siempre amó y seguirá amando.

Hoy con 42 años analiza su futuro, no sabe si continuará en River pero sí tiene claro que no dejará de competir. “Hoy quiero seguir jugando, amo este deporte, me siento bien fisica mente y quiero seguir compitiendo”, afirma el Zurdo, el de una larga carrera en el Voley, deporte al que dedicó su vida.