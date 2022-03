Luego de su absolución el 17 de marzo, Eva Analía De Jesús, conocida como “Higui”, brindó una conferencia de prensa junto a su equipo defensor. Y así pudo contar cómo fue el procedimiento judicial, dió detalles del fallo absolutorio y cómo vivió la causa.

“Cuando dijeron la absolución yo no lo escuché. Estaba con el librito porque no quería levantar la mirada de la otra familia, que era muy fuerte, muy violenta. Yo no podía caer. Para mi fue un abrazo de familia que nunca sentí cuando me enteré que me dieron la absolución”, dijo Higui durante la conferencia.

En el 2016, fue acusada de “homicidio simple” al defenderse de un intento de violación grupal y tras matar a uno de sus atacantes, en la localidad de Bella Vista. El grupo siempre la hostigaba por ser lesbiana. Y le dijeron que la violarían para que fuera “una mujer”. Luego del hecho, la fiscalía había solicitado diez años de prisión.

“Desde el primer momento fue acusada de homicidio simple. Higui estaba totalmente golpeada frente al fiscal que le tomó la declaración indagatoria. Todos los que declararon fueron testigos del fiscal. Nosotros teníamos nada más que testigos de concepto”, explicó su abogada Gabriela Conder.



Higui con sus defensoras y compañeras en la conferencia de prensa. Foto: Guillermo Rodriguez Adami

“Discriminación institucionalizada”

Durante el diálogo, tanto Higui como su equipo defensor denunciaron las decisiones que se llevaron adelante durante el proceso judicial y remarcaron la existencia de una “discriminación institucionalizada”. “El fiscal ve a una piba pobre, lesbiana, chonga. Por su discriminacion la criminaliza. Si hubiese sido otra persona con otro aspecto hubiese tomado en cuenta de que estaba desfigurada de los golpes. Estas son puras discriminaciones que están institucionalizadas y que tienen los operadores judiciales”, aseguró Conder.

La audiencia del fallo duró más de tres horas en las que declararon Higui junto con cuatro testigos. En la tercera jornada estuvieron presentes la mujer policía que la asistió en el lugar del hecho, tres peritos – dos oficiales y uno de parte – y la acusada.

“Le tuvieron que quitar las ropas rasgadas que tenia. Una de las policias decía que la tuvieron que ayudar a cambiar porque no podía ni levantar los brazos”, especificó. Los jueces del caso fueron Gustavo Varvello, Germán Saint Martin y Julián Descalzo, que decidieron adelantar los discursos ante el tribunal y el veredicto.

Otra de las abogadas de Higui, Claudia Spatocco, remarcó que dentro los fundamentos del fallo, que salió el viernes pasado, pudieron rescatar “cosas interesantes”, teniendo en cuenta que puede marcar un precedente en relación a la perspectiva de género en las causas.

“En primer lugar hay que rescatar la unanimidad del fallo. Los jueces tuvieron lo que nosotros siempre pedimos que es esta visión de género al valorar la prueba”, declaró Spatocco.

Y agregó: “Otra cosa importante del fallo fue la crítica de todos los jueces del tribunal a lo que fue la instrucción. Porque a Higuí al día siguiente del hecho se le tomó indagatoria, se la dejó detenida, luego se le pidió la prisión preventiva. Y estaba tentada a decir que era una causa armada. Pero en realidad es peor que eso porque el fiscal directamente no investigó nada”.



Se habló de la falta de investigación de la justicia.

Foto: Guillermo Rodriguez Adami

Legítima defensa

Uno de los lemas de la convocatoria fue “Autodefensa es salud” y “Yo también me defendería como Higui”, haciendo referencia a la causa de justificación de la legítima defensa. Ante ello, Raquel Disenfeld, psicóloga de “Higui” argumentó:

“Todo eso del mito de la culpa, el mito de la provocación y también no tener la percepción de las violencias que Higui si las tenía, porque había sufrido abuso. La cultura nos va enseñando que cualquier cosa que pasa somos culpables. Es muy importante que tengamos el contexto social de lo que es la violación para destruir a una persona o para que un grupo sienta que vale degradando o abusando de alguien”.



El abrazo de las compañeras. Foto: Guillermo Rodriguez Adami

“Creo que esto va a servir para todos, más que nada para las que siempre somos carne de cañón. Para que no se armen causas por el derecho a defenderse”, dijo Higui.

Tras su liberación, Higui contó que ahora su sueño es poner un merendero para “transmitir todo lo que aprendí”. “Hacerles saber cuales son sus derechos. Me gustaría tener un pelotero para las madres solteras y un espacio de música. También quiero hacer una radio para que se enteren lo que pasa en los territorios, lo que necesitan”.

MI

