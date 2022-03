Si bien desde que se conoció la noticia muchos medios titularon el casamiento de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio como “La fiesta del año”, es el propio periodista quien le baja el precio a su ceremonia, contando detalles de lo que “no habrá” en la celebración.

Esta mañana, en ocasión del pase que hace con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el conductor de Lanata sin filtro respondió algunas consultas de su colega. “Será una comida”, adelantó con respecto a las características que tendrá la fiesta.

Ante la insistencia del conductor de Alguien tiene que decirlo, Lanata fue contundente acerca de los “atractivos” de la noche. “La invitación dice específicamente que no habrá baile ni carnaval carioca”, aclaró. Además señaló que tampoco habrá cotillón ni se pasarán videos emotivos. “El video es una grasada”, coincidieron ambos conductores.



Eduardo Feinmann le preguntó a Jorge Lanata detalles de su fiesta de casamiento. Captura video.

Siguiendo con el listado de las tradicionales cosas que no tendrá la noche, es la ceremonia de las cintitas para ver quién de los solteros será el próximo en casarse. Tampoco habrá ritual de la novia con las ligas, aunque dejó una duda: “Me imagino que va a tirar el ramo en algún momento”.

“Yo voy a ver si voy porque tengo quilombo, tengo la agenda cargada”, bromeó Lanata cuando los panelistas de Feinmann le insistían que ponga baile. y criticó: “Cómo se ponen todos cuando no hay baile. Van a los casamientos a ponerse en pedo, a comer de arriba y a bailar hasta caer muertos”.

Por otro lado el periodista precisó que habrá una ceremonia del padre Guillermo Marcó, quien fue vocero de Jorge Bergoglio, seguido del civil y la comida. “Después yo me rajo lo más temprano que pueda, que se queden todos ahí hasta las 6 de la mañana. Ahí en la confusión capaz me rajo temprano, tipo a las 00:00, 00:30. Yo pegué la vuelta″, concluyó.

Detalles del casamiento

En diciembre pasado Jorge Lanata y Elba Marcovecchio anunciaron que tenían planes de casamiento para 2022. En una nota de tapa el periodista le dijo por entonces a revista Caras que “Me caso por iglesia”.



En LAM confirmaron la fecha del casamiento y el motivo por el que eligieron ese día.

A partir de allí empezaron las especulaciones con respecto a la fecha, la lista de invitados, dónde y cómo será la ceremonia, y más. Hace unos días en LAM (América, lunes a viernes a las 20) fueron Yanina Latorre y Ángel de Brito quienes revelaron detalles de cuándo y dónde se realizará la ceremonia y posterior fiesta.

Como la esposa de Diego Latorre está invitada, se animó a contar que en un principio la fiesta estaba pensada para unos 50 invitados, pero que al momento de confeccionar la lista y mandar las tarjetas “ya supera los 110”.

“Se casan Lanata y Elba, el 23 de abril”, comentó el conductor. “No es con fiesta, es una cena. Ya me invitaron y me dijeron que me tire todo. Están felices. Se aman”, agregó Yanina.

“Es una mega cena que va arrancar a las seis de la tarde. No va a haber baile. Son pocos invitados. Van a ir 70 invitados”, dijo en principio, aunque con el correr de la información fue sumando concurrentes, hasta superar los cien.

Después se sumó a la charla Pía Shaw, quien agregó un dato fundamental: el motivo por el que optaron esa fecha para casarse. “Ese día es el día de San Jorge, por eso eligieron esa fecha”, explicó la panelista.

DR