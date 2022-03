Karina Mazzocco opinó del regreso de Roberto Pettinato a la televisión anoche en LAM y fue muy contundente y seria en sus opiniones, reafirmando la denuncia que hizo hace un par de años de sus acosos cuando ambos compartían la conducción de un mismo programa. Aún así, contó que no está a favor de las cancelaciones de los programas de TV, como el que arrancó Pettinato en C5N semanas atrás.

“Volvió Roberto Pettinato a la televisión, hace un programa que se llama ‘Hemos probado de todo’ (C5N)”, fue la pregunta que disparó el notero de LAM a Mazzocco. “Me dejás helada.. Por el combo, me dejás helada… Queda mucho por andar, mucho por recorrer… Increíble, ¿Eh? Yo sabía que él seguía trabajando en radio, pero bue… No tiene ninguna denuncia formal que yo sepa en la Justicia, han sido todas denuncias mediáticas… Entiendo, él tiene que trabajar, tiene que seguir laburando, logicamente, tiene que facturar, seguro tiene muchas cosas que mantener, pero me dejas así como boquiabierta”, contesta la conductora.





“Cancelado no está, yo no pediría que lo cancelen tampoco. Yo ya está… Lo que tuve que decir ya lo dije en su momento. Se me ocurre que nadie va a tener que pasar los momentos espantosos que pasamos las mujeres que trabajamos al lado de él. Me parece que el trabajo ya está hecho. Si ahora llega a aparecer alguna nueva denuncia ya hemos avisado… Ojalá haya cambiado, ojala deje de hostigar sus compañeras de trabajo. Es una nueva etapa, ¿por qué no? Ojala no vuelva a ser el de antes porque no se lo recomiendo a nadie”, concluyó Mazzocco.