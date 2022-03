Tras varias horas de angustia, shock y dolor, por la nueva relación amorosa de su exnovio, Lizy Tagliani reapareció en las redes sociales y realizó una fuerte catarsis.

La actriz, quien acaba de descubrir que su última pareja, Leo Alturria, está saliendo con una joven llamada Antonela, se mostró resiliente al publicar, este lunes a la noche, una foto de su look para ir a la entrega de los Premios ACE.

En detalle, la conductora publicó en su cuenta de Twitter una foto súper sexy de su look para la ceremonia antes mencionada. Y, a su lado, escribió: “Nací para ser y hacer feliz, esa es mi misión“.

“Las personas somos libres y cada uno puede decidir qué historia vivir. Ahora a disfrutar de los premios ACE”, completó en ese tuit la reconocida humorista.



Lizy Tagliani en sus redes antes de ir a la entrega de los premios ACE.

En tanto respondió el mensaje de una seguidora que la alentó en este “mal momento” y aseguró: “Es un aprendizaje… yo sé qué clase de persona es Leo, y mi amor no necesariamente tiene que ser de pareja“.

“A veces cuesta entender pero yo no puedo dañar a alguien que amo o quiero aún si pasa algo. Trato de solucionarlo y si no se puede ahí recién un apretón de manos y buena vida”, continuó diciendo la expresentadora de El precio justo (Telefe).



Lizy Tagliani y un contundente mensaje luego de que se conozca el nuevo romance de su ex.

Y este martes, tras la entrega de los ACE, Tagliani posteó una foto desde la intimidad de su hogar, más precisamente desde la cama, y al lado de ella comentó con su característico humor: “Buen díaaaaa, ni Julia Roberts amanece así jaaaaaaa aguantaaaaaaaa“.



Lizy Tagliani, provocativa.

Vale aclarar que Lizy se separó de Leo tras dos años de relación a finales del año pasado, aunque la noticia de la ruptura recién trascendió hace dos meses.

Lo cierto es que, luego de varios rumores de infidelidades de ambas partes, traiciones, y mentiras, la humorista expresó todo su amor para con Alturria.

“Nos queremos mucho y seguiremos juntos como amigos. Fuimos muy felices“, aseguró la artista a fines de enero a través de un sentido posteo que realizó en su cuenta de Instagram.



Leo Alturria y Antonela, su nueva ¿novia?

Sin embargo, los encuentros entre ellos habrían continuado y no como amigos necesariamente. Es que, según contó la propia Lizy este lunes en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30), ellos estaban “tratando de salir adelante” por “el amor” que se tienen.

Pero la noticia de la “nueva novia” de Leo cambió todo el panorama. Sorprendida este domingo a la noche, a la salida del teatro, por las cámaras del ciclo antes mencionado, la actriz se negó a hablar del tema.

Horas después, sin embargo, ella le envió a Marcela Tauro un desgarrador audio en el que confesó su tristeza y desilución aunque aclaró: “Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera“.



“Nos nocemos hace tres meses pero no hay títulos”, dijo Antonela sobre su vínculo con Leo.

“Esto me cayó como una patada, una puñalada en el medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma. Amo a su familia, yo me siento parte de su familia y además, hace un tiempito que estamos hablando y nos vemos“, comenzó diciendo Lizy en ese mensaje de voz que le envió a Tauro.

Y siguió: “Antes de que se vaya a Córdoba hicimos una cenita re linda, donde nos dijimos cositas muy lindas y donde estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo pero que termine de la mejor manera porque es alguien muy importante en mi vida”.



Lizy Tagliani y Leo Alturria de entrecasa cuando eran novios.

“Yo me siento muy sola entonces cuando me dijeron esto casi me muero, no podía creer lo que me estaba pasando”, agregó en otro tramo de esa grabación la también actriz.

Y finalmente agregó: “Quiero decir que yo no tengo nada que ver en esto. Esto es una historia de él si es verdad. Él me dice que es mentira, pero si es verdad o si es mentira no es responsabilidad mía. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera. No es algo que me pertenezca a mí y cuando escucho que dicen cosas feas de él es como que las dijeran de mí porque él es parte de mi vida”.

JA