No creo sorprender a nadie si digo que la revista Punto de vista no habría tenido vida sin la labor de Beatriz Sarlo. No sólo la editó y escribió en ella durante unos treinta años, también tradujo artículos e hizo entrevistas para publicarlos en sus páginas. Durante buen tiempo tuvo a su cargo el trato con las imprentas y la distribución.

La idea de sacar una publicación de tipo cultural surgió de charlas entre políticas e intelectuales con varios interlocutores. Ricardo Piglia fue el primero de ellos. Los tres nos conocíamos: habíamos coincidido en otra revista, Los libros, donde trabajamos juntos hasta que los desacuerdos llevaron a la renuncia de Piglia.

Pero la instauración de la dictadura en marzo de 1976 volvió a reunirnos. Las conversaciones sobre las posibilidades y la estrategia de una publicación discordante con el discurso reinante se arrastraron durante varios meses. Fueron parte ellas también quienes después se incorporarían a la revista, como María Teresa Gramuglio y Hugo Vezzetti.



Revista Punto de vista. Número 1.

El primer número de Punto de vista apareció en marzo de 1978. Un psicoanalista, Jorge Sevilla, facilitó su nombre para figurar como director de la revista y el artista plástico Carlos Boccardo estuvo a cargo de la diagramación.

Al comenzar no teníamos aún dimensión de los estragos que la represión, las muertes, las desapariciones, el exilio y el miedo habían producido en el campo de los hipotéticos lectores de nueva la publicación. Sólo lo advertiríamos después de los primeros números.

Aunque fue prácticamente desde el comienzo quien tiró del carro, Sarlo sólo apareció como directora en el número 12 de la revista. Un breve editorial escrito por ella presidía aquel número de julio-octubre de 1981.



Librería Gandhi. Piglia, Saer, Hugo Vezzetti, Carlos Altamirano, María T. Gramuglio y Beatriz Sarlo.

La publicación, se leía allí, había nacido para ejercer un derecho: “Abrir un ámbito de debate de ideas y elaboración cultural… Porque lo mejor de la cultura nacional se ha originado en la polémica, incluso en el exilio, a veces en la marginalidad o el descentramiento respecto de los aparatos homogeneizadores”.

La declaración de identidad establecía una tradición crítica que iba de la generación de 1837 a la revista Contorno, tradición en la que Punto de vista inscribía su proyecto. Podía haber algo de alegórico en la invocación a los jóvenes del Salón Literario del ‘37, pero la mención de Contorno era algo más: señalaba un programa de revisión cultural, una tarea intelectual a reanudar.



Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano. Foto Fernando de la Orden

Por cierto, los instrumentos de examen que Punto de vista pondría en circulación ya no provenían del arsenal sartreano (¿Qué es la literatura?, Saint Genet, Les Temps Modernes). Otras fuentes alimentaban ahora la operación crítica. Punto de vista, además, abrió a una ventana a América Latina ausente en Contorno.

La vuelta a la democracia sacó a la revista de la orilla, cobró notoriedad. También Beatriz, tanto por sus libros como por sus clases. No obstante, por largos años Punto de vista siguió siendo su primer órgano de expresión.

*Carlos Altamirano es ensayista. En colaboración con Beatriz Sarlo escribió “Literatura/sociedad” y “Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia”.

