En medio de la pandemia, Nazarena Di Serio se ganó su lugar en el Noticiero de El Trece como “la chica del clima” y poco a poco fue subiendo peldaños en la pantalla chica. De hecho, en el verano debutó como conductora para reemplazar a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, uno de éxitos del canal.

Este año, ya incorporada a Mediodía noticias (El Trece, lunes a viernes a las 13), el noticiero que conducen Sandra Borghi y Luis Otero, la joven de 29 años sorprendió a sus compañeros al revelar un fuerte dato sobre su infancia.

En el programa estaban haciendo un informe sobre los precios actuales de la comida y lo que hacen los ciudadanos para acceder a ofertas y posibilidades para no gastar tanto en el día a día. Fue entonces que allí, Naza contó una experiencia personal reveladora.



La confesión de Naza di Serio. Captura TV.

“¿Sabés otra cosa que se hace y de hecho, no me da vergüenza decirlo? Cuando era chica lo hemos hecho con mi mamá: es ir a las panaderías cuando cierran, que sale la gente de la panadería y justamente empiezan a dar el pan, las facturas, las cosas que no pueden vender al otro día porque ya no es más fresco”, contó.

En una nota que le brindó días atrás a Clarín, la joven periodista había revelado aspectos de su vida, con un padre ausente y una madre muy trabajadora que fue la encargada de su crianza.

“Todo nos costó mucho. Mi mamá laburó toda la vida para darme lo mejor que podía. Hacía changas, limpiaba casas por hora. Después, en un momento, nos pusimos a vender juntas sahumerios por la calle”, relató sobre la dura realidad que afrontó cuando apenas tenía doce años.

Y profundizó: “Mi mamá siempre priorizó mi estudio. Además, yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa. Siempre vi a mi mamá remándola un montón. Vivíamos en una casa normal, sin lujos. Las vecinas me pasaban útiles y ropa que no usaban”.

Su camino para llegar a la televisión

La periodista contó que de chica, cuando tenía apenas cinco años, audicionó para Chiquititas, la exitosa tira infantojuvenil de Cris Morena y tuvo “la suerte de hacer un bolo”.

Fue su primer coqueteo con la exposición ante una cámara, pero no fueron fáciles los comienzos: “Me encantaba el programa. Estudiaba teatro y me empezó a representar Ana Pechmann. Pero en un momento se empezó a complicar, era duro ir de casting en casting. No sólo por el viaje, sino que no era elegida y era muy frustrante. Así que paré con eso”.



Nazarena Di Serio trabaja actualmente en “Mediodía Noticias” (El Trece).

Insistente, Di Serio contó que ya con 23 años seguía intentando su oportunidad para sumarse a algún medio, hasta que llegó al El Trece: “Siempre quise trabajar ahí porque me gustaba el canal, me entretenía. Iba a la puerta y le dejaba el currículo a los de seguridad. ¡Re pesada! Y a la par, empecé a mandar por LinkedIn a todos los que trabajaban en Artear”.

“Hasta que un día me respondió (Ricardo) Ravanelli, productor general de noticias, que hoy es director de noticias y me comentó que había un lugar para dar el pronóstico del tiempo en Arriba Argentinos. Me acuerdo que le dije ‘no sé cuál es el este y el oeste, no sé nada, pero si hay que hacerlo, estudio y lo hago’. Y así empecé. Era el 2016. Entraba a las cinco y media de la mañana”, recordó sobre sus inicios.

DD