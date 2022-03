Phil Collins.

Phil Collins anunció que su el recital de Genesis del sábado 26 de marzo en Londres, en el 02 Arena, fue el último de su carrera. La leyenda de la música de 71 años ya no puede tocar la batería por problemas en su espalda. “Ahora tendré que encontrar un trabajo de verdad”, bromeó mientras saludaba a los fans, según contó The Mirror.



Una de las razones que explica el retiro es el actual estado de Collins, quien desde hace años arrastra problemas de salud que lo mantienen en una condición frágil y deteriorada. El artista, en específico con diversos problemas en la espalda, ha estado sentado durante todos los conciertos de la gira y su hijo, Nic Collins, de 20 años, lo reemplazó en la batería.



“Esta es una noche muy especial”, dijo Collins. “Es la última parada de nuestra gira y es el último show de Genesis. Es difícil para nosotros creer que igual vinieron a vernos”, agregó. Durante la gira, Collins apareció débil y fatigado, actuó sentado, ni siquiera podía usar el bastón para caminar. “Yo no hago nada -explicaba hace un tiempo a The Guardian- No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas, hacer los shows sentado cambia las cosas”.



Los problemas de salud de Phil Collins se remontan al menos a 2009, cuando el músico sufrió un aplastamiento de vértebras debido a la posición en la que tocaba la batería: de ahí una primera cirugía, seguida de otra en 2015 que le provocó lesiones nerviosas. Para empeorar el cuadro clínico, problemas de diabetes, pancreatitis aguda, una mala caída en 2017 en la que se golpeó la cabeza y le obligó a suspender la gira “Not Dead Yet Live Tour”.



Además, su ánimo decayó y se volcó a la bebida. Poco antes, se había divorciado de su tercera esposa, Orianne Cevey, con quien tiene dos hijos. El millonario acuerdo de separación, sumado a sus dos divorcios anteriores, le costaron a Collins cerca de un tercio de su patrimonio. “No anduve cayéndome borracho pero empecé a beber “, le reconoció poco después al Daily Mail. “Solía levantarme y empezar a beber y ver el cricket. Vino tinto, vino blanco”.



Y finalmente, tras 54 años de carrera, Phil Collins se despide de los escenarios en un último concierto junto a Genesis, debido a problemas de salud. La actriz Lily Collins, su hija y quien también asistió al show, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Esta noche marca el fin de una era. Haber presenciado este último show fue verdaderamente el recuerdo de mi vida y un evento que guardaré en mi corazón para siempre”.